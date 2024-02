23:04

Ukraińskie siły specjalne schwytały w Sudanie trzech najemników rosyjskiej "grupy Wagnera" - podał portal Kyiv Post, który opublikował w środę nagranie przedstawiające ich przesłuchanie.

"Jesteśmy na stronie dobra. Bronimy przed złem nie tylko Ukrainę, ale też legalny rząd Sudanu" - powiedział ukraiński wojskowy Ihor Czeczerynda, komentując publikację portalu Kyiv Post zawierającą materiał video z przesłuchania najemników schwytanych w Sudanie przez jednostkę specjalną ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Jeden z jeńców w języku rosyjskim mówi, że należy do tzw. grupy Wagnera. Twierdzi, że zadanie najemników polegało na obaleniu władz Sudanu i dodaje, że ich liczba sięga setki.

22:49

W obwodzie kijowskim ogłoszono alert powietrzny.

21:39

W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono alert powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem wrogich dronów szturmowych - podaje Ukrinform.

21:28

Ukraina odpowie Federacji Rosyjskiej za każdą rakietę i każdy dron wystrzelony przez agresora w kierunku naszego państwa - stwierdził w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

19:30

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi poinformował w środę, że po raz czwarty złożył wizytę w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu Ukrainy, gdzie m.in. skontrolował sytuację personelu.

Grossi przekazał w mediach społecznościowych, że w elektrowni przeprowadził m.in. kontrolę stanu systemu zasilania i chłodzenia oraz kwalifikacji personelu. Opublikował wideo nagrane po przekroczeniu linii frontu w drodze powrotnej z elektrowni.

We wtorek w Kijowie Grossi na konferencji prasowej z ministrem energetyki Ukrainy Hermanem Hałuszczenką powiedział, że w elektrowni pracuje mała liczba pracowników. Część personelu odmówiła podpisania kontraktu z rosyjskim operatorem - koncernem Rosatom. Stało się to pretekstem do niewpuszczania pracowników do siłowni.

18:45

"Sąd" w okupowanej przez Rosję części ukraińskiego obwodu donieckiego skazał 33 ukraińskich żołnierzy na 27-29 lat pozbawienia wolności - poinformował w środę niezależny portal Meduza.

Jeńcy zostali skazani przez "sąd" w okupowanym Doniecku na pozbawienie wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oskarżono ich o zabicie 17-latka, zranienie kobiety i uszkodzenie budynków podczas ostrzału.

Skazani wojskowi to żołnierze 36. brygady piechoty morskiej i 17. brygady pancernej Sił Zbrojnych Ukrainy. 36. brygada brała udział w obronie Mariupola na początku rosyjskiej inwazji. Wielu jej żołnierzy trafiło do niewoli.

17:30

Pięć osób zginęło, a 48 zostało rannych w środę w zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę - poinformował Ołeksij Kułeba z biura prezydenta Ukrainy.

Wiceszef biura Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że w środę pod rosyjskim ostrzałem znalazło się sześć ukraińskich obwodów.

Dotychczas wiadomo o 48 osobach, które zostały ranne w Kijowie, Mikołajowie i w Charkowie. Pięcioro ludzi zginęło. Siły powietrzne poinformowały o zniszczeniu w środę 44 z 64 celów, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę.

15:25

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell oświadczył w środę, że UE zamierza dostarczyć Ukrainie ponad milion sztuk amunicji artyleryjskiej do końca bieżącego roku.

"Kompleks przemysłu obronnego Unii Europejskiej nadal rośnie: można podkreślić, że jego zdolność produkcyjna zwiększyła się o 40 proc. Mogę podać dość konkretną ilość amunicji (artyleryjskiej dla Ukrainy) - do końca br. liczymy na 1 mln 155 tys." - oznajmił Borrell na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

14:50

Parlament Ukrainy (Rada Najwyższa) przyjął w środę w pierwszym, wstępnym czytaniu nową ustawę o mobilizacji w związku z toczącą się wojną obronną przed agresją Rosji. Krytykowany przez opozycję dokument przewiduje m.in. obniżenie wieku mobilizowanych z 27 do 25 lat.

Opozycja zwróciła uwagę, że w rządowym projekcie ustawy o mobilizacji nie uwzględniono propozycji komisji parlamentarnych. Był on też wcześniej krytykowany za rozwiązania, które przeczą konstytucji.

Rzecznik praw obywatelskich (ombudsman) Dmytro Łubinec wytykał m.in., że ustawa przewiduje, iż dowództwo wojskowe może czasowo ograniczyć prawo obywatela do opuszczania terytorium Ukrainy, co - jak wyjaśniał - jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

13:35

Dowódca sił lądowych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy po prawdopodobnej dymisji generała Wałerija Załużnego, z którego nie jest już zadowolony prezydent Wołodymyr Zełenski - pisze w środę Ukrainska Prawda.

Innym kandydatem rozważanym przez Zełenskiego jest szef wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow.

Zełenski i Załużny spotkali się 29 stycznia w Biurze Prezydenta i podczas rozmowy w obecności ministra obrony Rustema Umierowa szef państwa zaproponował generałowi objęcie nowego stanowiska, np. doradcy ds. modernizacji wojska. Załużny odrzucił propozycję, jak również odmówił złożenia dymisji.

12:34

Władze ukraińskie przekazały, że w porannym ataku Rosji zginęło 5 osób, a ponad 30 zostało rannych. 4 ofiary śmiertelne to mieszkańcy 18-piętrowego bloku w Kijowie, w który uderzyła rakieta. Kilka mieszkań stanęło potem w ogniu.

11:23

Siły obrony powietrznej zniszczyły 44 obiekty, którymi okupacyjna armia Rosji zaatakowała w środę rano cele na Ukrainie - oświadczył naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych, generał Wałerij Załużny.

Rosjanie odpalili w kierunku Ukrainy 20 dronów produkcji irańskiej typu Shahed, które wyleciały z przylądka Czauda na okupowanym Krymie oraz 29 rakiet manewrujących typu Ch-101, Ch-555 i Ch-55, wystrzelonych z samolotów operujących z nad terytorium Federacji Rosyjskiej.

Cztery rakiety Ch-22 odpaliły bombowce Tu-22M3, które działały z Sewastopola na okupowanym Krymie oraz Kurska w Rosji. Kolejne trzy pociski typu Kalibr wystrzeliły okręty Floty Czarnomorskiej z Morza Czarnego.

Rosjanie zastosowali jednocześnie pociski balistyczne Iskander oraz rakiety S-300, które nadleciały z Krymu i obwodów woroneskiego oraz biełgorodzkiego w Rosji.

10:41

Zaktualizowane dane mówią o trzech zabitych i 14 rannych po porannym zmasowanym ataku rosyjskiego lotnictwa na Kijów.

Rosja i jej terroryści odpowiedzą za swoje działania - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.

10:30

Europejscy i azjatyccy sojusznicy Stanów Zjednoczonych znacznie zwiększyli wysiłki mające na celu wsparcie Ukrainy w wojnie obronnej z Rosją - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW podkreśla, że przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował we wtorek o osiągnięciu przez Komisję Europejską i Parlament Europejski wstępnego porozumienia o stworzeniu nowego instrumentu - Modułu Ukraińskiego (ang. Ukraine Facility) - służącego gromadzeniu zapowiedzianego niedawno pakietu wsparcia wysokości 50 mld euro dla Ukrainy na lata 2024-2027. Szefowa KE Ursula von der Leyen oświadczyła, ze UE chce rozpocząć wypłaty z tego modułu w marcu.

Niemiecki producent broni Rheinmetall zapowiedział w poniedziałek, że zamierza przekazać Ukrainie w bieżącym roku dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich 155 mm, dziesiątki bojowych wozów piechoty Marder, 25 czołgów Leopard 1A5 oraz nieokreśloną liczbę systemów obrony przeciwlotniczej Skynex - czytamy w analizie think tanku.

10:17

Norweskie władze odmówiły azylu uciekinierowi z rosyjskiej Grupy Wagnera Andriejowi Miedwiediewowi, który w styczniu 2023 roku przedostał się do Norwegii przez granicę z Rosją - podaje gazeta "Dagbladet", powołując się na adwokata mężczyzny.

Według Brynjulfa Risnesa, norweski Urząd ds. Migracji (UDI) przyznał Miedwiediewowi tymczasowe prawo pobytu ze względu na "zagrożenie bezpieczeństwa" w przypadku jego powrotu do Rosji. Jednocześnie odmowa azylu oznacza, że mężczyzna nie będzie mógł otrzymać w Norwegii pobytu stałego ani norweskiego obywatelstwa.

W ubiegłym roku podczas pobytu w Norwegii Miedwiediew był kilkakrotnie zatrzymywany. Mężczyzna wdał się m.in. w bójkę przed pubem w Oslo, zaatakował policjanta, a także nielegalnie wyjechał do Szwecji, choć - jako starający się o azyl - ma zakaz opuszczania kraju.

10:08

Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę składający wizytę w Kijowie wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zmuszony był do ukrycia się w schronie. Poranek w ukryciu spędził także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który również znajduje się w ukraińskiej stolicy.

Zdjęcie wiceministra w schronie jednego z kijowskich hoteli opublikował na platformie X (d. Twitterze) członek jego delegacji, ekspert ds. Europy Wschodniej i wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dr Łukasz Adamski.