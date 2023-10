Rosjanie przeszli do ataku na wschodzie Ukrainy - ich celem jest zajęcie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Piątek to 597. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 13.10.2023 r.

06:57 Broniące się siły ukraińskie zadają ciężkie straty i tłumią rosyjskie wojsko w pobliżu Awdijwki, prawdopodobnie spowalniając rosyjskie tempo natarcia. Rosyjski bloger wojenny twierdził, że tempo rosyjskiego natarcia spadło i siły rosyjskie skupiają się obecnie na atakach "jakościowych" po tym, jak poniosły duże straty w sprzęcie. 06:35 Siły rosyjskie prawdopodobnie rozpoczęły intensywną ofensywę wokół Awdijówki w obwodzie donieckim 10 października. Z obserwacji ISW wynika, że od tego dnia trwają jednoczesne ataki na północny-zachód, zachód i południe od Awdijiwki. Szef Administracji wskazał, że siły rosyjskie przeprowadzają ataki przy wsparciu powietrznym a nawet 12 kierunkach. 06:31 Siły ukraińskie kontynuowały działania kontrofensywne w okolicach Bachmutu i obwodzie zaporoskim. Według doniesień z 12 października, na obu tych kierunkach poczyniły postępy - informuje ISW. 06:24 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ostatniej doby doszło do 64 starć na frontach. Ukraińskie wojsko odparło ponad 50 ataków na różnych kierunkach. Justyna Lasota-Krawczyk