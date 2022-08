Siły ukraińskie odparły próby szturmu rosyjskich wojsk m.in. koło Sołedaru i Mazaniwki w obwodzie donieckim. Razoni, pierwszy statek z ukraińską żywnością, który opuścił port w Odessie po inwazji rosyjskiej, po dwóch tygodniach dopłynął do portu w syryjskim mieście Tartus. Rosja używa obecnie w wojnie przeciwko Ukrainie około 360 śmigłowców. Na początku inwazji, pod koniec lutego, grupa śmigłowców liczyła około 250 maszyn. Przedstawiciel tureckiego resortu obrony nie potwierdził informacji przekazanej przez agencję TASS, która podała, że Rosja i Turcja podpisały drugą umowę na dostawy rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400. Na okupowanym przez Rosjan Krymie w rejonie dżankojskim odnotowano pożar stacji transformatorowej oraz serię eksplozji w składzie amunicji w jednostce wojskowej. Wtorek 16 sierpnia to 174. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą możecie śledzić w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Siły ukraińskie odparły kolejne próby szturmu rosyjskich wojsk w obwodzie donieckim

Siły ukraińskie odparły próby szturmu rosyjskich wojsk m.in. koło Sołedaru i Mazaniwki w obwodzie donieckim. Rosjanie prowadzą działania ofensywne w pobliżu Nowomychajliwki i miejscowości Newelske; walki trwają - poinformował we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W komunikacie na Facebooku, opisującym sytuację na froncie według stanu na wtorek wieczorem, sztab podał, że Rosjanie próbowali podjąć szturm koło Mazaniwki, wsi w rejonie (powiecie) kramatorskim. Wobec niepowodzenia wycofali się. Nieudane były także próby szturmu koło Iwano-Darjiwki w rejonie bachmuckim.

"Stratami i wycofaniem się zakończyły się działania szturmowe i ofensywne okupanta w okolicy Sołedaru, Zajcewego i Majorska" - oznajmił sztab.

Szef KPRM Michał Dworczyk rozmawiał dziś we Lwowie z merem tego miasta Andrijem Sadowym i gubernatorem obwodu lwowskiego Maksymem Kozyckim. Jednym z głównych tematów rozmów była pomoc uchodźcom wewnętrznym.

Przedstawiciele administracji USA do końca mieli duże problemy, by przekonać europejskich i ukraińskich przywódców o realności rosyjskich planów agresji na Ukrainę - podał we wtorek "Washington Post". Amerykanie mieli też m.in. radzić prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, by wcześniej ogłosił mobilizację.

Zarząd Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) postanowił we wtorek rekomendować Kongresowi tej organizacji utrzymanie zawieszenia członkostwa rosyjskiej i białoruskiej federacji do czasu spełnienia określonych warunków.

Razoni, pierwszy statek z ukraińską żywnością, który opuścił port w Odessie po inwazji rosyjskiej, po dwóch tygodniach dopłynął do portu w syryjskim mieście Tartus.

Ponad 20 samolotów mieściło rosyjskie lotnisko wojskowe Hwardijske na anektowanym Krymie, w rejonie, gdzie, według mediów z Rosji, doszło we wtorek do eksplozji - poinformował na Twitterze dziennikarz śledczy portalu Bellingcat Christo Grozew.

27 sierpnia podpisane zostaną dokumenty o wspólnej ochronie słowackiej przestrzeni powietrznej przez Polskę i Czechy od września br. - poinformowała rzeczniczka ministerstwa obrony Słowacji Martina Koval’Kakaszczikova. Od września nad krajem przestają latać słowackie myśliwce MiG-29.

Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat powiedział we wtorek, że Rosja używa obecnie w wojnie przeciwko Ukrainie około 360 śmigłowców. Na początku inwazji, pod koniec lutego, grupa śmigłowców liczyła około 250 maszyn - dodał Ihnat.

Przedstawiciel tureckiego resortu obrony nie potwierdził informacji przekazanej przez agencję TASS, która podała, że Rosja i Turcja podpisały drugą umowę na dostawy rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400 - podał Reuters.

TASS poinformował we wtorek, że Ankara podpisała kolejny kontrakt na zakup S-400. Pierwszą taką umowę strony zawarły w 2017 roku.

Rząd Hiszpanii, mimo deklarowanej chęci zaangażowania się we wsparcie Ukrainy, na blisko pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji znajduje się na odległym 21. miejscu w rankingu państw wspierających Kijów uzbrojeniem - wynika z danych niemieckiego Instytutu Gospodarki Światowej, na które we wtorek powołał się hiszpański dziennik "El Confidencial".

Jeśli chodzi o pomoc wojskową udzielaną Ukrainie przez kraje zachodnie, Polska jest po USA na drugim miejscu.

Jeśli do wtorkowych eksplozji na Krymie użyto aparatów bezzałogowych, to oznacza, że na anektowanym przez Rosję półwyspie, który Moskwa ukazywała jako chronioną twierdzę, działa zorganizowana grupa budująca bądź sprowadzająca potężne drony - ocenił portal BBC News.

Premier Estonii Kaja Kallas poinformowała na Twitterze, że jej rząd zdecydował o usunięciu sowieckich pomników z przestrzeni publicznej w całym kraju.

W rejonie miasta Dżankoj na anektowanym Krymie, gdzie doszło we wtorek do eksplozji, rozmieszczonych zostało co najmniej osiem rosyjskich systemów rakietowych S-400, trzy systemy S-300 i pięć zestawów artyleryjsko-rakietowych Pancyr-S1 - podała ukraińska armia.

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, rozmawiali we wtorek telefonicznie na temat sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Zełenski poprosił o rozszerzenie zakresu sankcji wobec Rosji, Macron opowiedział się za wysłaniem do elektrowni międzynarodowej misji.

Przywódcy rozmawiali także o eksporcie ukraińskich zbóż, "co jest niezbędne dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego".

Sąd w Ufie skazał we wtorek Jurija Szewczuka, lidera popularnego zespołu DDT, na grzywnę w wysokości 50 tys. rubli (ok. 3750 zł) za dyskredytację armii rosyjskiej - poinformował niezależny portal Meduza.

Szewczuk, który w przeszłości nie unikał krytykowania władz na Kremlu, podczas koncertu w Ufie 18 maja stanowczo wypowiedział się przeciwko wojnie na Ukrainie.

"Teraz na Ukrainie zabijani są ludzie. Po co giną tam nasi chłopcy? Jaki jest cel, przyjaciele? Młodzież Rosji i Ukrainy znowu ginie. Giną starcy, kobiety i dzieci - w imię jakichś napoleońskich planów naszego kolejnego Cezara, tak? Przyjaciele, ojczyzna to nie d*** prezydenta, którą trzeba ciągle lizać i całować. Ojczyzna - to biedna babcia na dworcu sprzedająca kartofle. To jest ojczyzna!" - powiedział wówczas Szewczuk.

W pobliżu miasta Krasnogwardiejskoje w centralnej części Krymu widać kłęby czarnego dymu - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media.

Krasnogwardiejskoje znajduje się około 30 km na południe od miasta Dżankoj, w którego okolicy we wtorek rano wybuchł pożar na stacji transformatorowej oraz nastąpiła seria wybuchów w składzie amunicji.

Ukraińskie władze poinformowały, że wydarzenia te są skutkiem działań sił zbrojnych Ukrainy. Władze rosyjskie przekazały natomiast, że eksplozje są efektem działań sabotażowych.

Poranne wtorkowe wybuchy uszkodziły również infrastrukturę kolejową na Krymie oraz spowodowały konieczność ewakuacji tysięcy ludzi.

"Operacja +demilitaryzacja+, prowadzona z jubilerską precyzją przez Siły Zbrojne Ukrainy, będzie trwać aż do całkowitego wyzwolenia ukraińskich terytoriów" - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jermak odniósł się w ten sposób do wtorkowych wydarzeń na Krymie. "Nasi żołnierze wprawiają nas w dobry nastrój. Krym jest ukraiński!" - oświadczył.

Rankiem w rejonie dżankojskim odnotowano pożar stacji transformatorowej oraz serię eksplozji w składzie amunicji w jednostce wojskowej. Administracja mianowanego przez Moskwę gubernatora Krymu Siergieja Aksionowa potwierdziła, że doszło do wybuchów.

"Rozpoczęła się ewakuacja ludności z okolic Dżankoja, spowodowana wybuchami amunicji. Nikt nie zdoła się ukryć. A niedługo nie będzie się gdzie wycofać" - napisał ukraiński mer Melitopola Iwan Fedorow na Telegramie.

Natomiast przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow poinformował, że na moście Kerczeńskim zwiększył się ruch samochodowy, chcących wyjechać z półwyspu Krymskiego.

"Tysiące obywateli Rosji próbują się wydostać przez Zatokę Kerczeńską. Ostrzegano was już po Nowofedoriwce: nie zostawajcie, wyjeżdżajcie z Krymu jak najszybciej. A wy musieliście czekać na Dżankoj..." - napisał na Facebooku.

9 sierpnia na skutek detonacji i pożaru w rosyjskiej bazie w Nowofedoriwce na Krymie zniszczeniu uległo około 20 samolotów. Oficjalna przyczyna zdarzenia nie została podana do publicznej wiadomości, ale spekuluje się, że atak przeprowadziły ukraińskie siły specjalne.

Wcześniej Czubarow informował, że wybuchy rozpoczęły się po tym, gdy ostrzelano jednostkę wojskową okupantów we wsi Azow w rejonie dżankojskim. Dodał, że trafiony został skład amunicji, a "dźwięk wybuchów niesie się daleko po stepie".

Zatrzymanym w Mariupolu przez żołnierzy rosyjskich Chorwatowi, Brytyjczykowi i Szwedowi grozi kara śmierci; separatystyczny sąd na wschodzie Ukrainy oskarżył ich o walkę po stronie ukraińskiej w charakterze najemników. Ich proces będzie kontynuowany na początku października.

Pierwszy statek z żywnościową pomocą humanitarną dla Afryki wypłynął z portu Piwdennyj na Ukrainie; wiezie 23 tys. ton ukraińskiej pszenicy dla mieszkańców Etiopii - podała stacja Sky News, cytując ukraińskie ministerstwo infrastruktury.

Statek BRAVE COMMANDER wypływający z portu Jużny, zmierzający do Etiopii, przewożący 23 000 ton pszenicy. BRAVE COMMANDER jest czarterowany przez Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych / Alena Solomonova / PAP

Płonie rosyjska jednostka wojskowa w rejonie dżankojskim na okupowanym Krymie - poinformował przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow.

"Trafiono w skład amunicji w jednostce wojskowej orków (Rosjan - red.) we wsi Kalay (obecnie Azow) w rejonie dżankojskim" - napisał na Facebooku Czubarow. "Odgłosy eksplozji rozchodziły się po stepie" - dodał.

Rosyjska Flota Czarnomorska po doznanych stratach przyjmuje obecnie skrajnie defensywną postawę i choć wspiera ofensywy lądowe pociskami dalekiego zasięgu, nie sprawuje skutecznej kontroli nad Morzem Czarnym - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ograniczona obecnie skuteczność Floty Czarnomorskiej osłabia ogólną strategię inwazyjną Rosji, po części dlatego, że zagrożenie desantem na Odessę zostało już w dużej mierze zneutralizowane. Oznacza to, że Ukraina może skierować w inne miejsca zasoby, aby wywierały presję na rosyjskie siły lądowe" - dodano.

Wojska rosyjskie zaatakowały wsie, położone na północ od Mikołajowa na południu Ukrainy; napastnicy ponieśli duże straty i się wycofali - poinformował ukraiński Sztab Generalny.

W nocy nieprzyjaciel ostrzelał z artylerii m.in. obwody czernihowski i sumski oraz kontynuował atak w kierunku położonych na wschodzie Ukrainy Kramatorska i Bachmutu - podano w komunikacie.

Pojawiły się doniesienia, że część żołnierzy z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) odmówiła kontynuowania walki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, a dalsze podziały wewnątrz wojsk kierowanych przez Rosję mogą osłabić rosyjską ofensywę - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank przypomina, że wcześniej podobne skargi zgłaszały jednostki z DRL, gdy walczyły w obwodzie ługańskim, charkowskim i chersońskim, co może wskazywać, że wojska z kontrolowanych przez Rosję samozwańczych republik nie w pełni popierają szeroko zakrojone plany inwazji Kremla.





W nocy wojska rosyjskie ostrzelały jednocześnie pięć dzielnic Charkowa - poinformował na Telegramie mer tego miasta Ihor Terechow.

Dwie z zaatakowanych dzielnic znajdują się w samym centrum tego położonego na wschodzie Ukrainy miasta. Jego mer zaznaczył, że tak silnego ostrzału nie obserwowano w mieście od dawna.

W tej chwili nie ma informacji o skutkach ataku.

W poniedziałek w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy mieszkaniowej Charkowa zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim Białorusi skoncentrowano dużą liczbę rosyjskich systemów rakietowych, co może świadczyć o przygotowaniach do ataku na Ukrainę - ocenili blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi.

Według nich na lotnisku znajduje się 10-14 systemów rakietowych S-400 Triumf, trzy stacje radiolokacyjne Kasta 2E2 oraz 48Ja6 Podlot, oraz dwa systemy rakietowe Pancir. Jest tam także magazyn amunicji z pociskami do systemów S-300/400.

Blogerzy piszą, że samoloty Ił-76 rosyjskich sił zbrojnych dostarczają rakiety do systemów S-400 na lotnisko w Homlu, a stamtąd są one wiezione do Ziabrowki.

Analiza zdjęć pozwala sądzić, że "trwają przygotowania do zmasowanego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy w najbliższych tygodniach".

Świat przegra z terroryzmem i ulegnie nuklearnemu szantażowi, jeśli nie podejmie żadnych działań w sprawie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym nagraniu wideo.

W czwartek ukraiński koncern państwowy Enerhoatom przekazał, że siły rosyjskie przeprowadziły kolejny ostrzał kontrolowanej przez siebie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i terytorium w pobliżu tego obiektu. Enerhoatom określił działania wojsk rosyjskich jako prowokację. Rosjanie oskarżyli o ostrzał Ukraińców. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał tego samego dnia do zakończenia działań militarnych wokół elektrowni.

Nowa Zelandia jest kolejnym krajem, który dołączył do kierowanego przez Wielką Brytanię programu szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach.

W czerwcu premier Boris Johnson ogłosił, że w ramach programu w ciągu 120 dni będzie mogło zostać przeszkolonych 10 tys. Ukraińców.

Od tego czasu akces do programu zgłosiły Holandia, Kanada, Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia.