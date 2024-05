Ponad 600 skazanych zgłosiło się do służby wojskowej w walczących z rosyjską agresją Siłach Zbrojnych Ukrainy; obecnie przechodzą oni szkolenie, po którym zostaną włączeni do oddziałów szturmowych – poinformował ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluska. Prezydent Zełenski złożył wizytę w Brukseli, gdzie podpisał z szefem rządu belgijskiego dwustronną umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje ona dostawę 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, ale pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku. "Nie mamy żadnych planów wysłania wojsk NATO na Ukrainę albo zaangażowania się bezpośrednio w walkę" - powiedział z kolei dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wtorek jest 825. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w raporcie dnia.

Wojska rosyjskie intensywnie atakują Ukraińców w pobliżu Pokrowska. "Agresor przeprowadził 25 szturmów, w niektórych miejscach wróg odnosi częściowe sukcesy" - podał ukraiński Sztab Generalny.

Ukraińskie media informują o wystrzeleniu przez Rosjan dronów w kierunku obwodu mikołajowskiego.

Ukraiński Sztab Generalny w najnowszym komunikacie dotyczącym sytuacji na froncie informuje o walkach trwających w 18 ukraińskich regionach. Najbardziej napięta sytuacja jest w rejonie miasta Pokrowsk.

Ukraina potrzebuje coraz większego wsparcia sprzętowego dla skutecznej obrony przed rosyjską ofensywą; kluczowe są dostawy amunicji i broni przeciwlotniczej - zgodzili się przywódcy Polski, Czech, Danii, Holandii, Łotwy i Ukrainy na "Szczycie Amunicyjnym" w Pradze.

We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Czech Petrem Fialą, premier Danii Mette Frederiksen, premier Łotwy Eviką Siliną oraz niderlandzkim premierem Markiem Rutte wziął udział w “Szczycie Amunicyjnym" w Pradze, poświęconym czeskiej inicjatywie zakupów amunicji artyleryjskiej dla broniących się przed Rosją Ukraińców. W spotkaniu wziął udział także premier Ukrainy Denys Szmyhal oraz przedstawiciel rządu USA.

Fiala oznajmił, że do czeskiej inicjatywy przystąpiło 15 państw Unii Europejskiej i NATO, które przekazały na ten cel ponad 1,6 mld euro. Dodał, że pierwsze tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm - dostosowanego do sprzętu NATO - dotrą na Ukrainę w czerwcu. Powiadomił, że władze w Kijowie mogą spodziewać się pierwszej dostawy w ciągu najbliższych kilku dni.



Władimir Putin ostrzegł, że członkowie NATO w Europie igrają z ogniem, zezwalając Ukrainie na użycie zachodniej broni do uderzenia na terytorium Rosji. Jego zdaniem ro mogłoby wywołać globalny konflikt.

Rosja aktywnie rekrutuje w Afryce chętnych do walki w "mięsnych atakach" na terenie Ukrainy, oferując im 2,2 tys. dolarów wynagrodzenia miesięcznie - powiadomił Główny Zarząd Wywiadu wojskowego Ukrainy, HUR.

Rosjanie rekrutują w szczególności w Rwandzie, Burundi, Kongo i Ugandzie.

Ci, którzy zgodzą się walczyć przeciwko Ukrainie po stronie Rosji, mają słyszeć także propozycję otrzymania rosyjskiego obywatelstwa, przyznawanego zarówno żołnierzowi, jak i jego rodzinie - wynika z powiadomienia HUR.

Zainicjowana przez Czechy inicjatywa artyleryjska na rzecz zakupu pocisków dla broniącej się przed Rosją Ukrainy zebrała już ponad 1,6 mld euro - poinformował szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal.

Ponad 600 skazanych zgłosiło się do służby wojskowej w walczących z rosyjską agresją Siłach Zbrojnych Ukrainy; obecnie przechodzą oni szkolenie, po którym zostaną włączeni do oddziałów szturmowych - poinformował we wtorek ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluska.

Podstawową różnicą między więźniami, wcielanymi do wojska w Rosji i w Ukrainie, jest dobrowolność służby po stronie ukraińskiej - podkreślił.

Maluska wcześniej oceniał, że liczba osadzonych w zakładach karnych, którzy mogliby zostać zmobilizowani na wojnę z Rosją, wynosi około 10-20 tys. Teraz przekazał, ilu z nich zgłosiło się do tej pory do armii.

Szwecja wstrzymuje plan przekazania Ukrainie samolotów bojowych Gripen - poinformował szwedzki minister obrony Pal Jonson. Jako powód wymienił prośbę sojuszników, aby skupić się na jednym modelu myśliwców, czyli amerykańskich F-16.

"Wprowadzenie dwóch systemów myśliwców jednocześnie byłoby problematyczne" - podkreślił Jonson cytowany przez agencję TT.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek zaapelował do prezydenta USA Joa Bidena o udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii. Jak powiedział, nieobecność amerykańskiego lidera na tym wydarzeniu oznaczałaby "owacje na stojąco" dla Władimira Putina.

Rząd Szwecji ogłosił we wtorek pakiet energetyczny dla Ukrainy o wartości 650 mln koron (ok. 56 mln euro), mający pomóc zapewnić dostawy prądu do produkcji broni oraz dla ludności cywilnej.

Jak podkreślił minister pomocy rozwojowej i handlu Johan Forssell, ze względu na pilne potrzeby w związku z ostatnimi rosyjskimi atakami priorytetowy będzie region charkowski. "Sfinansowana zostanie naprawa infrastruktury energetycznej, zakup generatorów prądu, transformatorów, instalacji słonecznych z bateriami" - wymienił Forssell.



Nie mamy żadnych planów wysłania wojsk NATO na Ukrainę albo zaangażowania się bezpośrednio w walkę - powiedział we wtorek dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przed spotkaniem z ministrami obrony państw UE.

Celem NATO jest wspieranie Ukrainy poprzez dostarczanie jej sprzętu wojskowego oraz prowadzenie działań, które mają zapobiegać rozlaniu się konfliktu poza terytorium ukraińskie - powiedział.

"Sytuacja na polu walki na Ukrainie wchodzi w krytyczny etap; Rosja otworzyła nowy front na północy i stara się zbliżyć do Charkowa" – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że jednocześnie trwają ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie.

W Brukseli odbywa się we wtorek spotkanie unijnych ministrów odpowiedzianych za sprawy obronności. Wezmą w nim udział także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz minister obrony Ukrainy Rustem Umierow, który poinformuje o najpilniejszych potrzebach swego kraju.



Holandia dostarczy Ukrainie części systemu obrony powietrznej Patriot i prowadzi rozmowy z innymi krajami w celu zmontowania kompletnego systemu - poinformowała we wtorek holenderska minister obrony Kajsa Ollongren.

"Zakładając, że inne kraje partnerskie będą w stanie dostarczyć części i amunicję, to dzięki naszej ofercie będziemy w stanie w krótkim terminie dostarczyć Ukrainie co najmniej jeden kompletny system" – powiedział Ollongren cytowana przez media.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Belgii Alexander De Croo podpisali we wtorek w Brukseli dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Obejmuje ona dostawę 30 myśliwców F-16 do 2028 roku.

Do podpisania umowy doszło w trakcie niespodziewanej wizyty ukraińskiego prezydenta w stolicy Belgii.

"Dokument obejmuje co najmniej 977 mln euro belgijskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy w tym roku, a także zobowiązanie Belgii do zapewnienia wsparcia w ciągu dziesięcioletniego okresu obowiązywania umowy" – ogłosił Zełenski we wpisie na platformie X.