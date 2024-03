Rosjanie coraz częściej używają granatów zawierających szkodliwe substancje chemiczne, co stanowi potencjalne naruszenie konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej, której Rosja jest sygnatariuszem - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW) za źródłem w ukraińskim wojsku. Korea Północna prawdopodobnie wznowiła dostawy uzbrojenia do Rosji drogą morską. Atak drona spowodował pożar składu paliw w mieście Orzeł na zachodzie Rosji - poinformował portal Ukrainska Prawda. Wtorek jest 748. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim podawane na bieżąco.