Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy z psami pracują na jednym z punktów kontrolnych w obw. charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP 09:12 Ukraina współpracuje z FBI w sprawie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych - poinformowała agencja Reutera. Głównymi obszarami współpracy jest geolokalizacja i informacje czerpane z telefonów komórkowych - powiedział agencji Reutera agent FBI Alex Kobzanets. Agencja zajmuje się też analizą próbek DNA i fragmentów ciał z pól bitew i pomaga w identyfikowaniu kolaborantów i szpiegów - dodał agent. Kooperacja FBI i Ukrainy stanowi odbicie zacieśniających się amerykańsko-ukraińskich relacji - zauważa agencja Reutera. 08:36 Wojska ukraińskie starają się utrzymać kontrolę nad jedyną realnie dostępną obecnie drogą zaopatrzenia do Bachmutu w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że trwają ciężkie walki na krótkim dystansie w zachodnich dzielnicach Bachmutu, a kluczowym wydarzeniem ostatniego tygodnia były walki na obrzeżach miasta, zwłaszcza w pobliżu wsi Chromowe. Ukraina stara się tam utrzymać kontrolę nad pozwalającą na zaopatrywanie miasta drogą 0506, gdyż inne ukraińskie opcje zaopatrywania Bachmutu są prawdopodobnie skomplikowane przez błotniste warunki na nieutwardzonych drogach. 06:32 Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym we wtorkowy wieczór. Rosja ma przegrać. Świat nie może mieć innego celu - powiedział ukraiński prezydent. Każdy przejaw rosyjskiego terroru, każdy dzień agresji to dodatkowe argumenty, że wszystko ma zakończyć się przed trybunałem - w nowej Norymberdze w sprawie raszyzmu, w sprawie tych, którzy niszczą życie i ludzi, którzy mają rakiety przeciwko muzeom i kierowane bomby lotnicze przeciwko cerkwiom - oznajmił Zełenski. Wideo youtube 06:25 Odbudowa Ukrainy to temat środowej dwustronnej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez rząd Włoch. Wezmą w niej udział premierzy obu krajów: Giorgia Meloni oraz Denys Szmyhal. W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele setek włoskich firm. Jak podkreślono, celem jest przedstawienie konkretnej oferty ich udziału w odtworzeniu infrastruktury i wielu sektorów w zaatakowanym przez Rosję kraju.