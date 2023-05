16:28

Niemcy nie przekażą Ukrainie myśliwców - twierdzi szef partii SPD Lars Klingbeil. Każdy ma inny potencjał wojskowy. Nasz nie opiera się na myśliwcach.

Polityk SPD zapowiada jednak, że Berlin dalej będzie koncentrował się na przekazywaniu Ukrainie czołgów, systemów obrony przeciwrakietowej i prowadzeniu szkoleń dla żołnierzy.

15:40

Rosjanie przerzucają do Bachmutu jednostki powietrznodesantowe i zmotoryzowane - informuje w sobotę Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Dowództwa Operacyjnego Ukrainy.

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało w codziennym raporcie swego wywiadu, że rosyjskie wojsko prawdopodobnie przerzuciło kilka batalionów do Bakhmutu.

Po sukcesach Ukrainy na flankach Bachmutu i rosnących obawach co do wiarygodności grupy najemników Wagnera, Rosja prawdopodobnie stara się odnieść przynajmniej jakiś sukces w wojnie, podało ministerstwo.

Posunięcie to stanowi poważne ryzyko, pisze brytyjski wywiad, ponieważ Rosja pozostawia w odwodzie na Ukrainie tylko kilka jednostek.



14:57

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił całkowite zajęcie Bachmutu w obwodzie donieckim.

20 maja, 2023 roku, 20-05-2023, dziś o godzinie 12 Bachmut został w pełni zdobyty. 224 dni trwała operacja zdobycia Bachmutu - tak zwana bachmucka maszynka do mielenia mięsa. Zdobyliśmy całe miasto, każdy dom - powiedział Prigożyn w nagraniu, na którym pozuje z rosyjską flagą pośród ruin Bachmutu.

Strona ukraińska nie potwierdza na razie tych informacji. Zastępca ministra obrony Ukrainy poinformował, że walki w mieście nadal trwają, ale "sytuacja jest krytyczna", a rzecznik prasowy Wschodniego Dowództwa Operacyjnego Ukrainy Serhij Czerewaty przekazał, że "ukraińscy żołnierze nadal walczą w Bachmucie".

14:17

Prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenski w kuluarach szczytu G7 w japońskiej Hiroszimie powiedział, że wizyta ukraińskiego przywódcy może być punktem zwrotnym.

14:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się podczas szczytu G7 w japońskiej Hiroszimie również z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Według biura ukraińskiego przywódcy, rozmowy dotyczyły realizacji zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a także kwestii ograniczeń eksportowych ukraińskich produktów rolnych przez niektóre kraje UE.

Telegram

14:01

Chiny muszą wywrzeć presję na Rosję, by zakończyła wojnę - wynika z komunikatu opublikowanego przez państwa grupy G7.

13:53

O poparcie Indii dla ukraińskiej "formuły pokoju" apelował prezydent Wołodymyr Zełenski podczas rozmów z premierem Indii Narendrą Modim.

Spotkanie tych przywódców - pierwsze od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - odbyło się w kuluarach szczytu G7 w Hiroszimie.

Premier Indii Narendra Modi i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

13:41

Ćwiczenia ukraińskiej 23 Brygady Zmechanizowanej gdzieś na Ukrainie.