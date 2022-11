Na wyzwolonych terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Ukraińskie kobiety zostały laureatkami tegorocznej nagrody im. Johna McCaina. Niedziela jest 270. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

07:20

Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile zabici przez wojska agresora - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Na wyzwolonych terenach odkryto ponad 20 miejsc, w których nielegalnie więziono i torturowano ukraińskich obywateli - dodał Kostin, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Jak zaznaczył, prawie w każdym mieście i wsi w wyzwolonej części obwodu charkowskiego znaleziono miejsca, gdzie zabijani byli cywile. "Taką samą sytuację obserwujemy w obwodzie chersońskim" - oznajmił.

07:14

Rosyjscy zmobilizowani żołnierze są oburzeni planem przerzucenia ich przez dowództwo z obwodu chersońskiego do Donbasu - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab poinformował w porannym komunikacie, że w Rosji w obwodach briańskim i kurskim stacjonują oddziały, które mogą zostać wykorzystane do prób zbrojnych prowokacji na granicy państwowej z Ukrainą. Możliwe są też próby przedostania się przez granicę rosyjskich dywersantów z terytorium Rosji i Białorusi - dodały władze wojskowe.

07:12

W niedzielę na rozmowy z fińską premier Sanną Marin udaje się szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Marin jako pierwsza polityk na tym stanowisku w Finlandii zaczęła mówić publicznie, że jeśli chodzi o Rosję i Putina, to "rację miały władze Polski i krajów bałtyckich".

"Cieszę się, naprawdę się cieszę, że w kwestii Rosji Finlandia obecnie słucha Estonii" - powiedziała w tym tygodniu w Helsinkach estońska premier Kaja Kallas. "Nasze podejście do Rosji był słuszne, więc jestem zadowolona, że Finlandia przyjęła to samo stanowisko. Rozumiem, że to właściwie oznacza całkowity zwrot w fińskiej polityce w tej kwestii" - przyznała Kallas w wywiadzie dla "Helsingin Sanomat".

07:10

W Nowym Jorku w katedrze św. Patryka odbyła się w sobotę uroczysta modlitwa z okazji rocznicy Wielkiego Głodu 1932-1933 - informuje Ukrinform. Przed nabożeństwem Ukraińcy z Nowego Jorku przeszli w wielokilometrowym marszu przez Manhattan z niebiesko-żółtymi flagami i patriotycznymi hasłami, relacjonuje Ukrinform.

07:08

"W niedzielę we wszystkich regionach Ukrainy obowiązywać będą planowane wyłączenia energii elektrycznej w godzinach od 8:00 do 12:00, nie przewiduje się dodatkowych wyłączeń awaryjnych" - poinformowało na Facebooku Ukrenerho, państwowy ukraiński operator energetyczny.

Operator zaznaczył, że już w sobotę udało się nieco złagodzić restrykcje dotyczące indywidualnej konsumpcji energii: "Kontynuujemy prace nad przywróceniem Ukraińcom prądu, który rasiści próbują nam odebrać, atakując rakietami nasze obiekty energetyczne".

07:01

Ukraińskie kobiety zostały laureatkami tegorocznej nagrody im. Johna McCaina przyznanej podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa odbywającego się w Halifaksie, nagrodę przekazano na ręce ukraińskiej Pierwszej Damy Ołeny Zełenskiej.

Ukraińskie kobiety stały się bohaterkami, choć nie miały takich zamiarów, ze swoją odwagą, honorem i godnością, które stały się inspiracją dla świata - mówił w sobotę Jack McCain, syn zmarłego w 2018 r. amerykańskiego senatora. Zaś Ołena Zełenska zwracając się - online - do uczestników forum powiedziała, że amerykański senator był przyjacielem Ukrainy. Dodała, że niedawno rosyjska rakieta uderzyła w Kijowie w dom przy ulicy noszącej jego imię.