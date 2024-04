15:33

Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie w ubiegłym tygodniu ponad 5 tys. karabinów, granatników i ponad pół miliona sztuk amunicji strzeleckiej, które zarekwirowano Iranowi - ogłosiło we wtorek Centralne Dowództwo USA (CENTCOM).

Jak przekazano, uzbrojenie to zostało zarekwirowane przez marynarki wojenne USA i państw partnerskich w trakcie czterech zatrzymań statków transportujących broń z Iranu do jemeńskich bojowników Huti między majem a lutym 2023 r

13:44

Jedna osoba zginęła, a 16 odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na obwód połtawski w środkowej Ukrainie w nocy z poniedziałku na wtorek – poinformował szef władz obwodowych Filip Pronin na Telegramie.

Pocisk rakietowy trafił w dwupiętrowy budynek, w którym mieszkało około 30 osób; wybuchł pożar. Wśród rannych jest czworo dzieci.

Telegram

12:59

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy prowadzi 27 postępowań karnych w sprawie egzekucji ukraińskich jeńców wojennych przez rosyjskich okupantów, w tym zabójstw 54 żołnierzy - poinformował przedstawiciel prokuratury generalnej Jurij Biełousow w telewizji Suspilne.

Komentując nagranie, które w niedzielę pojawiło się mediach społecznościowych, Biełousow wstępnie potwierdził fakt, że wojska rosyjskie zamordowały ostatnio w obwodzie chersońskim trzech nieuzbrojonych żołnierzy ukraińskich.

Według Biełousowa, stało się to w pobliżu miejscowości Krynki, ale szczegóły są nadal weryfikowane.

12:50

157 agregatów prądotwórczych wysłały do Ukrainy Austria, Niemcy, Holandia i Szwecja; Unia Europejska dodatkowo przekazała 10 generatorów z własnych zapasów strategicznych - poinformowała Komisja Europejska. To odpowiedź UE na ostatnie ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie.

12:45

W Saratowie zostało podpalone muzeum "specjalnej operacji wojskowej", jak rosyjskie władze określają wojnę przeciw Ukrainie - poinformował kanał ASTRA na Telegramie.

W nocy z poniedziałku na wtorek nieznany mężczyzna rozbił szybę w muzeum i wrzucił do środka koktajl Mołotowa. Pożar został ugaszony przez pracownika ochrony. Według kanału Baza uszkodzone zostało tylko okno i zasłony.

11:13

Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy zakłady lotnicze w Borisoglebsku w obwodzie woroneskim na południowym zachodzie Rosji - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Według rosyjskich mediów internetowych celem ataku było centrum szkolenia lotniczego.

"Tak, zakłady lotnicze. To co właśnie możemy potwierdzić z różnych źródeł. Możemy również potwierdzić, że doszło do wybuchu. Nie ujawnimy żadnych szczegółów, ale według wstępnych informacji ucierpiały główne wydziały produkcyjne przedsiębiorstwa" - oznajmił Jusow w Radiu Swoboda.

Wcześniej gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował na Telegramie, że siły obrony powietrznej i walki radioelektronicznej w regionie wykryły i zniszczyły bezzałogowy statek powietrzny.

W tym samym czasie rosyjskie kanały na Telegramie opublikowały wideo i poinformowały, że dwa drony zaatakowały Centrum Szkolenia Lotniczego im. Czkałowa.

Telegram

11:03

Kreml destabilizuje Mołdawię - ocenia think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), analizując m.in. ostatnie wypowiedzi prorosyjskiej liderki Autonomii Gagauskiej Evghenii Gutul, która zaczęła mówić o "secesji" regionu.

W poniedziałkowym wywiadzie dla głównej rosyjskiej telewizji państwowej, Kanału Pierwszego, Gutul "podważała suwerenność" mołdawskich władz, twierdząc, że są one kontrolowane przez Rumunię.

"Wywiad Gutul z 8 kwietnia prawdopodobnie ma na celu stworzenie warunków do usprawiedliwienia przyszłej rosyjskiej agresji przeciwko Mołdawii w oczach rosyjskojęzycznych i prorosyjskich odbiorców w Gagauzji, separatystycznym Naddniestrzu i innych regionach Europy, Azji Centralnej i samej Rosji" - ocenia ISW.

Według analityków Kreml postrzega swoje działania w Mołdawii jako element szerszego geopolitycznego konfliktu z Zachodem. Jego częścią jest budowanie przekazu o niepełnej suwerenności szeregu państw. Takie stwierdzenia padały w ostatnim czasie pod adresem Armenii i Finlandii.

Wcześniej Kreml głosił podobne fałszywe tezy na temat Ukrainy, twierdząc, że jest ona kontrolowana przez NATO i że Sojusz używa Ukrainy do grożenia Rosji.

09:12

Odłamki zestrzelonych rosyjskich dronów uszkodziły obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy; doszło do pożaru, który został szybko ugaszony - poinformował szef władz regionu Maksym Kozycki.

"Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych" - napisał na Telegramie.

Nie podano jakiego rodzaju obiekt został uszkodzony.

08:39

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o przeprowadzeniu operacji na terenie graniczącego z Polską obwodu królewieckiego. Kijów przekazał, że w efekcie tych działań na pokładzie rosyjskiego okrętu wojennego "Sierpuchow" wybuchł pożar.

08:37

Ostatniej nocy strącono wszystkie drony, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę; oprócz dronów agresor użył czterech pocisków kierowanych S-300 - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. W ciągu ostatniej doby doszło na froncie do 56 starć bojowych.

"Niestety, rosyjskie ataki terrorystyczne pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej, są też ranni. Zniszczonych i uszkodzonych zostało dużo wielopiętrowych budynków i innych obiektów infrastruktury cywilnej" - dodano w komunikacie.