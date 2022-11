Ukraina przeprowadziła próbę importu energii elektrycznej z Rumunii - podała w poniedziałek państwowa Energetyczna Spółka Ukrainy (EKU). "Nie możemy pozwolić Władimirowi Putinowi wygrać, bowiem zachęciłoby to innych autorytarnych władców do użycia siły" - powiedział podczas konferencji prasowej w Rumunii szef NATO Jens Stoltenberg. Do Kijowa przyjechali dziś szefowie MSZ siedmiu krajów nordyckich i bałtyckich; jednym z głównych tematów jest kryzys energetyczny po atakach Rosji na infrastrukturę Ukrainy. Ukraińskie Radio Swoboda przytacza wypowiedzi rodzin rosyjskich wojskowych, według których "rosyjscy rezerwiści wysłani na front na Ukrainę nie mają nawet chleba". Najważniejsze wydarzenia związane z 278. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.11.2022 r.

Uszkodzona linia energetyczna w obwodzie chersońskim / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

21:29

Rosja powinna zostać pozbawiona głównych dochodów z eksportu, z których finansuje wojnę przeciwko Ukrainie - oświadczyli szefowie dyplomacji siedmiu krajów nordyckich i bałtyckich oraz Ukrainy w komunikacie po poniedziałkowej wizycie ministrów w Kijowie.

21:04

Rozmowy w sektorze gazu wydobywczego, magazynów gazu w Ukrainie czy budowy infrastruktury przesyłowej gazu i ropy będą kontynuowane w na poziomie eksperckim, tj. polskich i ukraińskich spółek energetycznych - przekazał resort klimatu i środowiska.

Resort klimatu i środowiska w opublikowanym komunikacie poinformował o poniedziałkowym posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. energii. Odbyło się ono w formie wideokonferencji. W spotkaniu ze strony polskiej brali udział m.in. wiceszefowa MKiŚ Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger. Stronę ukraińską reprezentował m.in. wiceminister energii Ukrainy Jaroslav Demchenkov.

Jak poinformowało ministerstwo, przedmiotem dyskusji była m.in. intensyfikacja współpracy w sektorze gazowym, w tym dążenie do zwiększenia wymiany handlowej i stworzenia możliwości rozwoju infrastruktury dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej, a także realizacja projektu połączenia elektroenergetycznego Chmielnicka-Rzeszów.

21:01

Dziś doszło do rozmowy szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Iranu Husajnem Amirabdollahianem. Jednym z głównych tematów była m.in. sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie.

20:28

Rosja przerzuciła na Białoruś transport sprzętu wojskowego - w tym 15 rakietowych systemów przeciwlotniczych Tor-M2 - który docelowo trafi pod Baranowicze - poinformował w poniedziałek niezależny portal Zerkalo.io.

Baranowicze leżą w sąsiadującym z Polską obwodzie brzeskim.

20:26

Niezależny rosyjski portal theins.ru twierdzi, że w Rosji coraz częściej dochodzi do przypadków samookaleczeń i samobójstw związanych z powołaniem do wojska lub z powodu nacisków na dowódców niższego szczebla.

20:16

Dzięki gazociągowi Nord Stream i innym inicjatywom gospodarczym niemiecki land Meklemburgia-Pomorze Przednie był ściśle związany z Rosją, utworzył nawet fundację klimatyczną, która miała pomóc w rozwoju współpracy - również za rosyjskie pieniądze.

Teraz premier landu Manuelą Schwesig w rozmowie z portalem RND zwraca uwagę, że z rosyjskiego gazu skorzystało wiele regionów Niemiec.

20:13

Rząd Republiki Środkowoafrykańskiej poinformował, że samolot, który w nocy z niedzieli na poniedziałek przyleciał z zagranicy, zbombardował bazę wojsk rządowych, w której przebywają też rosyjscy najemnicy z tzw. grupy Wagnera.

Samolot zbombardował w mieście Bossangoa fabrykę bawełny oraz bazę sił resortu obrony oraz "naszych sojuszników" - głosi komunikat rządu.

AFP podaje, że w bazie było kilkuset ludzi z grupy Wagnera i wyjaśnia, że "sojusznikami" rząd Republiki Środkowoafrykańskiej nazywa zawsze rosyjskich najemników.

19:52

Komisja do spraw polityki energetycznej będzie badała wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Na wiele kontraktów Federacja Rosyjska mogła mieć wpływ i to trzeba zbadać - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PiS Paweł Szefernaker.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli przedstawienie projektu ustawy i powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022.

Premier powiedział, że "należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski".



19:51

Ukraina przeprowadziła próbę importu energii elektrycznej z Rumunii - podała w poniedziałek państwowa Energetyczna Spółka Ukrainy (EKU). Próbny przesył 1 MW energii odbył się rano i po południu 27 listopada i trwał łącznie dwie godziny.

O próbie poinformował portal ukraińskiej telewizji państwowej Suspilne, powołując się na poniedziałkowy komunikat EKU. Spółka wskazała, że celem próbnego przesyłu było przetestowanie technicznej możliwości importu energii elektrycznej na Ukrainę z krajów europejskich.

Dwa podobne testy odbyły się 27 października i 19 września. Wówczas Ukraina importowała prąd ze Słowacji.

W ostatnich dniach regiony i miasta Ukrainy borykają się ze skutkami zmasowanego rosyjskiego ataku z 23 listopada, którego celem stały się obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie, elektrociepłownie i stacje elektroenergetyczne. W wyniku ostrzałów większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu.

19:10

Wskutek nieustannych przerw w dostarczaniu elektryczności oraz w obliczu nowych zagrożeń władze Kijowa otwierają kolejne ogrzewalnie, a mieszkańcy stolicy Ukrainy wymyślają nowe rozwiązania na przetrwanie zimy.

Na stronie kijowskiej Rady Miasta pojawiła się mapa ogrzewalni z podstawowymi informacjami o tym, ile osób jednocześnie może przyjąć dany punkt, co jest w nim dostępne, czy dysponuje pomieszczeniem, w którym można zjeść, czy jest tam oddzielne pomieszczenie dla rodziców z dziećmi oraz czy jest możliwość przyjęcia osób niepełnosprawnych. Obecnie takich miejsc w Kijowie jest ok. 500.

19:00

Estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że ze względu na agresję Rosji na Ukrainę kraje Europy powinny podwoić wydatki na obronność.

Dodał, że Estonia zamierza je zwiększyć do 3 proc. PKB.

18:57

Agencja Reutera poinformowała, że Pentagon rozważa propozycję koncernu Boeing o uruchomieniu produkcji i wysłaniu Ukrainie precyzyjnych pocisków Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) o zasięgu 150 km. Dziennikarze powołują się na źródła w przemyśle zbrojeniowym i dokumenty.

Pierwsze sztuki mogłyby trafić na Ukrainę na początku 2023 roku.

18:47

"Ta wizyta jest ważnym sygnałem mocnego wsparcia i solidarności krajów partnerskich z Ukrainą, zwłaszcza w okresie najpoważniejszych wyzwań" - napisał Zełenski na serwisie Telegram po spotkaniu z ministrami z Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji.

W komentarzu prezydent Ukrainy poinformował, że spotkał się z siedmioma ministrami z krajów nordyckich i bałtyckich w trakcie ich poniedziałkowej wizyty w Kijowie. Zełenski podziękował państwom, które reprezentują ministrowie "za niezmienną aktywną i skuteczną pomoc dla Ukrainy w obronie jej integralności terytorialnej i niepodległości".

18:45

Rosja nagle i bez podania przyczyny przełożyła planowane na wtorek rozmowy Dwustronnej Komisji Konsultacyjnej dotyczące inspekcji zbrojeń w ramach traktatu Nowy START - poinformował w poniedziałek Departament Stanu USA. Miało to być pierwsze takie spotkanie od ponad roku i doprowadzić do wznowienia inspekcji.

"Stany Zjednoczone są gotowe, by przełożyć spotkanie na najwcześniejszy możliwy termin, ponieważ wznowienie inspekcji jest priorytetem, by utrzymać traktat jako instrument stabilności" - oznajmił resort dyplomacji, cytowany przez agencję AP.

Jak dodano, strona rosyjska nie przedstawiła powodów przełożenia spotkania, ani nie zaproponowała nowej daty. O przyczynach nie wspominał też komunikat rosyjskiego MSZ.

18:31

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie.

Rozważymy taki wariant oczywiście, ale zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał - zaznaczył.

18:24

Dla Rosjan gwałty i przemoc seksualna są kolejnym instrumentem prowadzenia wojny i bardzo otwarcie o tym opowiadają, bo czują, że mogą uniknąć odpowiedzialności - mówiła w Londynie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

Przemoc seksualna to najokrutniejszy, najbardziej zwierzęcy sposób udowodnienia panowania nad kimś. A ofiarom tego rodzaju przemocy trudno jest zeznawać w czasach wojny, bo nikt nie czuje się bezpiecznie. Istnieje niebezpieczeństwo i obawiają się, że wojsko może wrócić i zrobić to ponownie... - mówiła Zełenska w czasie odbywającej się w Londynie dwudniowej konferencji w ramach Inicjatywy na rzecz Zapobiegania Przemocy Seksualnej w Konfliktach (PSVI).

18:14

W przekazach propagandowych i dezinformacyjnych Kreml pokazuje obraz obliczony na przestraszenie Zachodu i pokazanie, że z Rosją trzeba się za wszelką cenę dogadać - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową sekretarz stanu w KPRM powiedział, że Rosja od początku działań wojennych przeciw Ukrainie próbuje wskazać, że restrykcje, sankcje i inicjatywy będące reakcją na agresję nie przynoszą żadnych skutków.

Wręcz odwrotnie - możemy stwierdzić, że Kreml stara się jeszcze bardziej pokazywać swoją agresywną stronę, próbując jednocześnie zastraszyć światową opinię publiczną. W tych propagandowych przekazach fałszywie tworzony jest obraz, że sankcje nałożone na Kreml nie przynoszą żadnych efektów, że rosyjska gospodarka nie odczuwa żadnych skutków wprowadzenia tych restrykcji i że działania wojenne idą zgodnie z planem - wskazał minister w KPRM.

17:56

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o wykryciu "znacznej liczby materiałów antyukraińskich" na terenie seminarium w Poczajowie należącego do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM).

"SBU wykryła literaturę, która zaprzecza istnieniu narodu ukraińskiego i jego języka, a także zaprzecza prawu Ukrainy do państwowości" - oświadczyły służby w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

W publikacjach tych - dodała SBU - mowa jest o tym, jakoby Ukraina była "państwem utworzonym sztucznie".

17:02

16:45

Nie możemy pozwolić Władimirowi Putinowi wygrać, bowiem zachęciłoby to innych autorytarnych władców do użycia siły - mówił na konferencji prasowej w Rumunii szef NATO Jens Stoltenberg.

Jak dodał, Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciw Ukrainie. Zdaniem Stoltenberga, inwestowanie w obronność jest szczególnie ważne w czasie, gdy mamy do czynienia z największym kryzysem bezpieczeństwa od pokoleń.

Musimy być przygotowani na więcej ataków na Ukrainie - ostrzegł.

16:36

Władze Rosji, która dokonała zbrojnej inwazji na Ukrainę, zostały zaskoczone reakcją Zachodu wobec tego konfliktu. Euroatlantycka jedność okazała się strategiczną niespodzianką dla Kremla - powiedział w stolicy Rumunii, Bukareszcie, prezydent tego kraju Klaus Iohannis.

Podczas uroczystości inauguracji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) w Bukareszcie Iohannis podkreślił, że wojna oraz wywołany przez nią kryzys wzmocniły państwa NATO.

16:26

Grupa bojowa NATO w Rumunii będzie się rozrastać w związku nasileniem obecności wojsk państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego na jego wschodniej flance po rosyjskiej inwazji na Ukrainę - powiedział rumuński minister spraw zagranicznych Bogdan Aurescu.

16:20

16:18

Dostawy broni i pomoc finansową dla Ukrainy, a także sankcje wobec Rosji omówili w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal i szefowie MSZ siedmiu krajów nordyckich i bałtyckich: Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji.

"Głównymi tematami naszego spotkania było: uzbrojenie, finanse i sankcje wobec agresora. (...) Znaczną uwagę zwróciliśmy także na sferę energetyczną i ostrzeliwanie przez Rosję naszej infrastruktury krytycznej" - napisał Szmyhal w serwisie Telegram.

Zapewnił o wdzięczności Kijowa za pomoc okazaną przez kraje nordyckie i bałtyckie w kwestii wyposażenia energetycznego. "Wsparcie to pomaga Ukraińcom zachować niezłomność i kontynuować opór przeciw barbarzyńskiej agresji rosyjskiej" - napisał szef rządu.

15:25

Kryzys energetyczny po atakach Rosji na infrastrukturę miejską Ukrainy jest jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty ministrów spraw zagranicznych siedmiu krajów nordyckich i bałtyckich - poinformowało litewskie MSZ.

"Tegoroczna zima będzie niezwykle trudna, szczególnie w Ukrainie, gdzie nieustannie dochodzi do wybuchów i w wielu miejscach przerwane są dostawy zarówno energii elektrycznej, jak też wody" - powiedział litewski minister Gabrielius Landsbergis, którego cytuje komunikat resortu.

Według litewskiego MSZ, w Kijowie podczas spotkania z kierownictwem ukraińskiej spółki energetycznej poproszono europejskich ministrów o pomoc dla Ukrainy nie tylko w postaci broni, ale także transformatorów i generatorów prądu.

15:19

Polskie i ukraińskie firmy powinny już dziś nawiązywać kontakty, by wspólnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy ze zgliszcz wojennych. Istnieją do tego odpowiednie instrumenty finansowe - powiedział Polskiej Agencji Prasowej w Kijowie Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z naszego punktu widzenia odbudowa Ukrainy powinna odbywać się już teraz na poziomie mikro, czyli poprzez współpracę przedsiębiorców - podkreślił Nowacki.

15:05

Państwa i przede wszystkim Unia Europejska muszą zwiększać wsparcie humanitarne dla Ukrainy, pomoc przeznaczoną na odbudowę jej infrastruktury energetycznej, a także wsparcie dla państw takich jak Polska, które przyjmują uchodźców - powiedział dziennikarzom w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Dodał, że środki na ten cel powinny pochodzić z konfiskaty rosyjskich zamrożonych aktywów.

14:52

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "całość rosyjskiej ropy powinna być objęta sankcjami".

Życzyłbym sobie, by Unia Europejska podejmowała szybkie, odważne decyzje, a Polska będzie wśród pierwszych krajów, które będą się do tych decyzji stosować - podkreślił szef rządu.

14:31

Ukraińska agencja UNIAN przekazała, że w lesie w pobliżu okupowanej miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy znaleziono ciała ojca i jego 19-letniego syna, uprowadzonych przed kilkoma dniami przez rosyjskie wojska. Ojciec był duchownym miejscowej wspólnoty ewangelickiej.

22 listopada, gdy obaj mężczyźni pracowali w garażu, przyszli do nich żołnierze okupanta i wywieźli ich w kierunku sąsiedniej wsi. Nie są znane motywy zabójstwa. Zamordowany duchowny osierocił sześcioro dzieci.

14:29

Rakiety Patriot przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o rezygnację z niemieckich rakiet, których dostarczenie Polsce zaproponowała 20 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht.

13:50

13:27

Ministrowie spraw zagranicznych siedmiu krajów nordyckich i bałtyckich przyjechali dziś do Kijowa, gdzie mają się spotkać z przedstawicielami władz Ukrainy - poinformował na Twitterze minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs.

Szef łotewskiego MSZ dodał, że jest to największa grupowa wizyta ministrów spraw zagranicznych na Ukrainie od początku rosyjskiej agresji, a spotkanie będzie przebiegać pod hasłem "jak dalej wspierać Ukrainę".

Oprócz Rinkeviczsa do Kijowa przyjechali szefowie dyplomacji Finlandii, Islandii, Szwecji, Norwegii, Litwy i Estonii.

13:24

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew zaapelował do Niemiec o dostarczenie do jego rozdartego wojną kraju sprzętu zapobiegającego przerwom w dostawie prądu, m.in. generatorów prądotwórczych. Zaapelował też o dostawy broni z Niemiec.

Potrzebujemy generatorów i autotransformatorów, które są szczególnie narażone na rosyjskie ataki rakietowe - stwierdził. W Kijowie energia elektryczna jest obecnie tylko przez kilka godzin dziennie.

Ukraina nadal potrzebuje także systemów obrony powietrznej z Niemiec, takich jak dostarczony system Iris-T, a także innej broni. Makejew wprost nie wymienił czołgów. Niemiecka broń ratuje życie - powiedział.

Dalsze dostawy są omawiane z rządem niemieckim - stwierdził. Ambasador podkreślił, że Ukraina chce odzyskać całe swoje terytorium, w tym zajęty przez Rosję w 2014 roku Półwysep Krymski.

13:23

Rosyjscy rezerwiści wysłani na front na Ukrainę nie mają tam nawet chleba, dlatego są zmuszeni gotować kukurydzę, którą znaleźli na polach - powiadomiły rodziny wojskowych w rozmowie z niezależnymi mediami. Ich relacje przytoczyło w poniedziałek Radio Swoboda.

(Żołnierze) mogą zjeść tylko raz dziennie. Są zmuszeni spać na ziemi, pod gołym niebem. Jeden śpiwór na pięć osób - oto ich wyposażenie. Ponadto część rzeczy, które kupiliśmy (zmobilizowanym) za nasze własne pieniądze jeszcze w Tiumeniu, została im odebrana - przyznała żona jednego z rezerwistów, cytowana przez portal Sibir.Realii, projekt medialny Radia Swoboda.

Oni nie są przyporządkowani do żadnej jednostki wojskowej, za tych ludzi nikt nie odpowiada. W nocy pełnią wartę na ślepo, ponieważ nie mają środków łączności ani noktowizorów - dodały rodziny żołnierzy.

13:16

Rosyjski niezależny portal Meduza poinformował, że przez całą okupację lekarze szpitala w Chersoniu ukrywali małych wychowanków domu dziecka, by uchronić ich przed deportacją do Rosji. To dziesięć sierot w wieku od dwóch miesięcy do 2,5 roku.

"Gdy do szpitala przychodzili żołnierze, lekarze pokazywali im podrobione karty medyczne, by przekonać, że dzieci są zbyt chore, by mogły być przewiezione. W ten sposób chcieli ochronić dzieci przed wysłaniem do Rosji" - pisze Meduza.

46 innych wychowanków domu dziecka zostało deportowanych do Rosji. Ich los nie jest znany. Ukraina potwierdziła dotąd ponad 12 tysięcy przypadków nielegalnych przesiedleń dzieci z różnych części kraju, lecz w rzeczywistości liczba ta jest najpewniej znacznie większa.

13:00

Oczywiście to państwo rosyjskie dokonuje inwazji na Ukrainę - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla pisma "America", wydawanego przez jezuitów w USA.

W opublikowanej w poniedziałek rozmowie wyjaśnił, że nie wymienia z nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina, bo nie jest to konieczne. Dobrze wiadomo, kogo potępiam - stwierdził.

Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI

12:40

Zagrożenie dla polskiego nieba pochodzi ze wschodu (...). Przede wszystkim tam trzeba chronić niebo i pomagać Ukrainie w obronie przeciwrakietowej - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, pytany o pomysł przekazania Ukrainie baterii Patriot z Niemiec. Jeśli to nie byłoby możliwe (...), trzeba rozważyć kontynuację rozmów ze stroną niemiecką, aby bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO wzrastało - zastrzegł. Nie ma żadnych prawnych blokad co do ewentualnej decyzji o przekazaniu baterii Patriot na Ukrainę. Funkcjonuje tam dużo bardziej zaawansowana technologia - ocenił gość RMF FM.

11:47

Rosyjski koncern Gazprom nie ograniczy w grudniu dostaw gazu ziemnego do Mołdawii, jak wcześniej zapowiadano - podała niezależna mołdawska agencja IPN.

W zeszłym tygodniu rząd w Kiszyniowie poinformował, że Gazprom ograniczy o ponad 56 proc. dostawy gazu do Mołdawii. Sekretarz stanu w mołdawskim resorcie infrastruktury i rozwoju Constantin Borosan przekazał, że spodziewa się, iż redukcja przesyłu gazu nastąpi 1 grudnia, jednak mołdawski operator Moldovagaz założył, że dojdzie do tego w poniedziałek 28 listopada.



11:46

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło na Ukrainie czterech cywilów, a 11 osób zostało rannych - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

11:43

Pracujemy nad tym, by jak najszybciej przeciwdziałać skutkom rosyjskich ataków na naszą infrastrukturę energetyczną i przywracać dostawy elektryczności, ale musimy być przygotowani na to, że awaryjne wyłączenia prądu w Kijowie mogą potrwać nawet do wiosny - powiadomił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Uważam to za najwyższy priorytet władz miasta. Chcemy, żeby ludzie mieli w mieszkaniach normalne warunki życia - oznajmił mer w rozmowie z portalem RBK-Ukraina, podkreślając, że kluczowym zadaniem magistratu jest szybkie przywracanie kijowianom dostaw prądu i wody.

Zdementował doniesienia o możliwej ewakuacji mieszkańców stolicy. Popełnilibyśmy ogromny błąd, gdybyśmy nie przygotowywali się na różne ewentualności. (...) Całkowitej ewakuacji jednak nie będzie, co najwyżej częściowa. Tego nawet nie można nazywać ewakuacją, lecz tymczasowym wyjazdem na przedmieścia, gdzie będzie dostępnych więcej usług - poinformował Kliczko.

11:42

Putin bombarduje Ukrainę, próbując zrobić z niej czarną otchłań bez światła, elektryczności i ciepła - alarmował w Brukseli wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych w swoich rządach za kwestie pomocy rozwojowej.

Musimy więc kontynuować nasze wsparcie, dostarczając Ukraińcom więcej materiałów, żeby mogli stawić czoło zimie bez prądu. Oznacza to wiele rzeczy: od urządzeń generujących prąd po wszystko, co jest potrzebne, aby bez prądu przetrwać zimę. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak właśnie będzie - dodał Hiszpan.



10:27

O wyjściu na dyżur bojowy na Morzu Czarnym rosyjskiego okrętu rakietowego uzbrojonego w pociski manewrujące Kalibr i ryzyku nowych ataków rakietowych powiadomiła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Początek nowego tygodnia może przynieść nowe rosyjskie ataki rakietowe - powiadomiła Humeniuk w ukraińskiej telewizji, cytowana przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Na Morzu Czarnym pierwszy raz od kilku dni pojawił się na dyżurze bojowym okręt rakietowy. To nawodny okręt rakietowy, przenoszący osiem rakiet Kalibr - powiedziała rzeczniczka.

Oprócz tego inne okręty uzbrojone w rakiety znajdują się w bazach i "mogą zostać włączone do służby w ciągu kilku godzin" - dodała Humeniuk.

10:26

Rosyjscy żołnierze wycofani do Melitopola z wyzwolonej przez ukraińskie wojska zachodniej części obwodu chersońskiego dopuszczają się w tym mieście gwałtów, szabrownictwa i rozbojów - powiadomił ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

W Melitopolu znacznie wzrosło zagrożenie przestępczością. Rosyjscy wojskowi, których przerzucono tam głównie z Chersonia, cechują się skrajnie niskim poziomem dyscypliny. Odnotowuje się m.in. przypadki plądrowania sklepów. Okupacyjne "władze" z nadania Moskwy aresztują osoby naruszające prawo i nawet grożą im rozstrzelaniem, ale nie poprawia to sytuacji bezpieczeństwa - czytamy na łamach serwisu.

09:04

Rozbiórka domów zniszczonych przez Rosjan w Mariupolu.

09:02

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 31 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 219 tys. - poinformowała straż graniczna.

08:30

To jest fantastyczny pomysł, żeby Patrioty trafiły na Ukrainę - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Ukraińcy obsługują znacznie bardziej skomplikowane systemy rakietowe niż niemieckie Patrioty z lat 80. - przekonywał.

08:25

Mimo że Chersoń został wyzwolony 11 listopada przez siły ukraińskie, nadal jest codziennie ostrzeliwany przez rosyjską artylerię - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, tylko 24 listopada wskutek ataków zginęło 10 osób, a 27 listopada odnotowano w tym rejonie 54 ostrzałów, co jest najwyższą liczbą w ostatnim czasie.

"Miasto jest narażone, ponieważ pozostaje w zasięgu większości systemów artyleryjskich Rosji, które ostrzeliwują je obecnie ze wschodniego brzegu Dniepru, z tyłów nowo skonsolidowanych linii obronnych. Wiele zniszczeń w Chersoniu jest prawdopodobnie wynikiem użycia przez Rosję różnych wyrzutni rakietowych, głównie systemów BM-21 Grad" - napisano.



08:12

Wojska rosyjskie na lewym brzegu Dniepru liczą się z możliwością sforsowania rzeki przez siły ukraińskie i kontrofensywy w tym regionie. Według ISW Rosjanie zamierzają się skupić na obronie swoich linii komunikacji na południu Ukrainy, w tym z Zaporoża na Krym - ocenia ośrodek ISW.

Według analityków siły rosyjskie ewidentnie nie widzą możliwości powstrzymania sforsowania Dniepru przez stronę ukraińską, ani nie uważają za priorytet działań obronnych, by takie działania powstrzymać - wnioskuje ISW po przeanalizowaniu dostępnych wizualnych danych na temat rosyjskich umocnień w regionie. Według ośrodka rosyjskie plany umożliwiają stworzenie mocnych ukraińskich pozycji na lewym brzegu.

"Rosjanie umacniają swoje pozycje wzdłuż kluczowych tras komunikacji na wschodzie obwodu chersońskiego do obrony przed potencjalną przyszłą kontrofensywą ukraińską" - pisze ISW.

Zaznacza przy tym, że wojska rosyjskie umacniają przede wszystkim pozycje wzdłuż tras łączących ich pozycje w obwodzie chersońskim z zapleczem logistycznym w tym regionie oraz Krymem, a także z rejonem Melitopola w obwodzie zaporoskim.

"Większość fortyfikacji budowana jest bezpośrednio na trasach i są one zorientowane prostopadle do dróg. Są to zatem bardziej rozbudowane blokady dróg niż całościowe linie obrony, które rozciągałyby się wzdłuż dróg i pól" - wskazuje ISW. Rosjanie umocnili także swoje pozycje na Mierzei Kinburskiej.

Według analityków rosyjskie pozycje obronne wskazują na to, że dowództwo wojskowe przeciwnika traktuje możliwość kontrofensywy ukraińskiej przez rzekę Dniepr "jako poważne zagrożenie".

Świadczą one także o krytycznym znaczeniu lewego brzegu obwodu chersońskiego dla przyszłego przebiegu wojny.

"Trasy komunikacyjne, do obrony których Rosjanie się przygotowują w obwodzie chersońskim, stanowią niemal wszystkie połączenia kluczowe do utrzymania operacji wojskowych na południu, w tym dwie główne autostrady łączące południe Ukrainy z Krymem" - podkreśla ISW. Utrata nawet jednej z tych linii oznaczałaby zagrożenie dla operacji w obwodzie chersońskim i w zachodniej części obwodu zaporoskiego.



07:30

Wszyscy miejscowi kolaboranci, którzy współpracowali dotąd z rosyjskimi okupantami, opuścili miasto Nowa Kachowka na południu Ukrainy; pomocnicy wroga uciekli w obawie przed rychłym wyzwoleniem miejscowości przez ukraińskie wojska - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez władze w Kijowie.

Na wyjazd z miasta zdecydowali się nie tylko przedstawiciele samozwańczych "władz" z nadania Moskwy, ale też wszystkie osoby zaangażowane w działania pacyfikacyjne, czyli zastraszanie lokalnych mieszkańców i zmuszanie ich do lojalności wobec agresora - czytamy na łamach serwisu.

Kachowka i Nowa Kachowka zostały zajęte przez rosyjskie siły jeszcze pod koniec lutego, czyli w pierwszych dniach inwazji Kremla na sąsiedni kraj. 11 listopada ukraińskie wojska wyzwoliły Chersoń oraz całą zachodnią część obwodu chersońskiego, położoną na prawym brzegu Dniepru. Kilka dni później pojawiły się pierwsze niepotwierdzone doniesienia o "flagach Ukrainy" w Kachowce i Nowej Kachowce.

W Nowej Kachowce znajduje się duża elektrownia wodna na Dnieprze. W połowie października władze cywilne i wojskowe w Kijowie ostrzegały, że najeźdźcy zaminowali zaporę i transformatory tego obiektu, a celem wroga może być zniszczenie elektrowni i doprowadzenie do rozległej powodzi. Prezydent Wołodymyr Zełenski alarmował, że w przypadku kataklizmu w strefie zalania znalazłoby się około 80 miejscowości, w tym m.in. Chersoń.



07:20

Władze Ukrainy zdają sobie sprawę, że Rosja przygotowuje nowe ataki rakietowe na Ukrainę i nie zaprzestaną, dopóki będą mieć rakiety - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.



Nadchodzący tydzień może być tak samo ciężki, jak ten, który się kończy. Nasze Siły Obrony przygotowują się. Przygotowuje się całe państwo. Opracowujemy wszystkie scenariusze, w tym - z naszymi partnerami - oznajmił Zełenski.