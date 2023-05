Ukraina zwróciła się do Niemiec z prośbą o dostarczenie jej pocisków manewrujących typu Taurus. Oficjalny wniosek w tej sprawie strona ukraińska przekazała w ostatnich dniach - poinformowała rzeczniczka ministerstwa obrony Niemiec. Kanada zakończy w najbliższych tygodniach dostawę około 5 tys. broni strzeleckiej i miliona sztuk amunicji z pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego w kwietniu, poinformował w piątek Ukrinform. Pełne wdrożenie czarnomorskiego porozumienia zbożowego nie zostało jeszcze zapewnione, pomimo oświadczenia Rosji o jego przedłużeniu - poinformował Ukrinform. Najważniejsze informacje 458. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo.

Zniszczenia na Ukrainie / DMYTRO FEDORIV / PAP/EPA

08:01

Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały o zakończeniu usuwania gruzów ostrzelanej przez rosyjskie siły kliniki w Dnieprze w środkowo-wschodniej Ukrainie. W ataku zginęły dwie osoby, a 32 zostały ranne. Los trzech osób jest nieznany.



Zakończono operację ratunkową i poszukiwawczą oraz usuwanie gruzów trzykondygnacyjnego budynku zakładu medycznego - napisała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

07:20

Kreml znów próbuje wpływać na Zachód, by skłonił Ukrainę do ustępstw i podjęcia negocjacji na warunkach korzystnych dla Rosji - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Możliwe, że Kreml wzmacnia narrację o swoim rzekomym zainteresowaniu negocjacjami przed planowaną ukraińską kontrofensywą, by zniechęcić Zachód do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy - ocenia ISW.



Analitycy zaznaczają, że według Kremla w piątek Władimir Putin w rozmowie z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lula da Silvą wyraził "otwarcie rosyjskiej strony na dialog na politycznej i dyplomatycznej ścieżce", która, jak stwierdził, "blokowana jest przez Kijów i zachodnich sponsorów".



06:33

Ukraina zwróciła się oficjalnie do rządu w Berlinie o ostarczenie jej rakiet manewrujących Taurus - donoszą niemieckie media.



Te pociski wystrzeliwane są z samolotów, mogą przenosić 400-kilogramową głowicę na odległość ponad pół tysiąca kilometrów.



Taurus jest uważany za skuteczną broń przeciwko chronionym celom, takim jak bunkry dowodzenia czy składy amunicji.



Ten pocisk to niemiecki odpowiednik brytyjskiego Storm Shadow, który już trafił do ukraińskiej armii i został z powodzeniem użyty



06:03

Spośród ponad 150 ofiar prześladowań motywowanych politycznie na tymczasowo okupowanym Krymie co najmniej 38 jest poważnie chorych lub niepełnosprawnych, twierdzi organizacja praw człowieka CrimeaSOS - poinformował w sobotę Ukrinform.



Jak zauważono w raporcie CrimeaSOS, nieludzkie warunki panujące w miejscach przetrzymywania powodują zaostrzenie chorób przewlekłych wśród ofiar prześladowań o podłożu politycznym na Krymie.



"Według dostępnych informacji co najmniej 38 więźniów politycznych na Krymie ma poważne problemy zdrowotne. 30 z nich to osoby w wieku 50 lat i starsze oraz emeryci" - czytamy w raporcie.

06:02

Kanada zakończy w najbliższych tygodniach dostawę około 5 tys. broni strzeleckiej i miliona sztuk amunicji z pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego w kwietniu, poinformował w piątek Ukrinform.



"Dostawa ogłoszonego w kwietniu pakietu z bronią strzelecką i amunicją przebiega zgodnie z harmonogramem. Karabiny maszynowe, karabiny szturmowe, zestawy czyszczące i magazynki zostały już dostarczone na Ukrainę, a 1 milion nabojów 5,56 mm i 4,8 tys. karabinów szturmowych ma dotrzeć na Ukrainę w nadchodzących tygodniach.", przekazuje Ukrinform.

06:00

Pełne wdrożenie czarnomorskiego porozumienia zbożowego nie zostało jeszcze zapewnione, pomimo oświadczenia Rosji o jego przedłużeniu - poinformował Ukrinform.



Porozumienie zbożowe obejmuje trzy ukraińskie porty, ale od 29 kwietnia do ukraińskiego portu Piwdennyj nie został wpuszczony przez Rosję żaden statek,donosi Ukrinform.



Ukraina oskarżyła Rosję o skuteczne wyeliminowanie portu Piwdennyj z umowy czarnomorskiej. Z kolei Federacja Rosyjska skarży się, że nie może eksportować amoniaku rurociągiem do portu Piwdennyj zgodnie z porozumieniami z Turcją i ONZ.



W piątek ONZ potwierdziło, że eksport rosyjskich nawozów, w tym amoniaku, nie był "do tej pory" realizowany.