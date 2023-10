Ukraińskie wojska prawdopodobnie dokonały udanego desantu na lewy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim - pisze Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czworo mieszkańców obwodów chersońskiego i mikołajowskiego na południu Ukrainy - poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach na Telegramie. Czwartek to 603. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, znajdziecie w naszej relacji z 19.10.2023 r.

Budynek w Zaporożu zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku / Kateryna Klochko / PAP/EPA

14:40

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przekazał, że USA będzie regularnie dostarczać Kijowowi pociski ATACAMS. To wyniki bezpośrednich rozmów między Zełenskim i Bidenem.

"Jeśli czytać między wierszami przemówienie prezydenta Zełenskiego po spotkaniu z Bidenem, można z niego zrozumieć, że podjęto bardzo ważną decyzję... Dlatego dziękujemy Stanom Zjednoczonym za wypełnienie porozumień i wzmocnienie naszej siły ognia" - powiedział Kułeba cytowany przez Europejską Prawdę.

Według "New York Times" USA przekazały Ukrainie 20 rakiet ATACAMS, które są zdolne do rażenia celów w odległości do 300 km.

12:30

Ukraińskie media informują o ataku na magazyn broni należący do Floty Czarnomorskiej. Uderzenie miało nastąpić wczoraj w godzinach wieczornych. Serwis ASTRA podał komunikat o tym, że:

"Jedna z rakiet uderzyła w teren jednostki wojskowej 63876 w pobliżu wsi Saharna Gołowka koło Sewastopola - znajduje się tam skład broni Floty Czarnomorskiej Rosji. Terytorium jednostki wojskowej zostało zniszczone, jeden żołnierz został ranny."

W rejonie eksplozji mają znajdować się przynajmniej 4 magazyny z bronią (w tym rakietami).

Telegram

10:43

W ciągu minionej doby zestrzeliliśmy pod Awdijiwką w obwodzie donieckim rosyjski samolot szturmowy Su-25; to już piąta maszyna wroga zniszczona przez nas w tym regionie w ciągu zaledwie 10 dni - oznajmił Ołeksandr Sztupun, rzecznik ukraińskich sił na kierunku taurydzkim, tj. w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego.

Przedstawiciel wojska dodał, że najeźdźcy wykorzystują samoloty szturmowe do wsparcia swoich operacji naziemnych w obwodach donieckim i zaporoskim. Rosjanie, jeśli tylko mają taką możliwość, starają się jednak unikać działania na odcinkach frontu, gdzie ryzykują zestrzelenie przez ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej.



09:18

Choć według władz Rosji uszkodzenia Mostu Krymskiego powstałe wskutek lipcowego ukraińskiego ataku zostały naprawione, to korzystanie z niego pozostaje ograniczone, a jego zabezpieczanie pozostaje znaczącym obciążeniem dla rosyjskich wojsk - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ciężarówki i dostawy paliwa są nadal transportowane promami.

"Most Krymski pozostanie kluczowym ogniwem w utrzymaniu rosyjskiej okupacji Krymu i jej sił na południowej Ukrainie. Jednak obecnie jest on prawie na pewno znaczącym obciążeniem dla bezpieczeństwa, wymagającym wielopłaszczyznowej ochrony, w tym wykorzystania systemów obrony powietrznej i załóg, które w przeciwnym razie zostałyby rozmieszczone gdzie indziej. Zaufanie rosyjskich sił bezpieczeństwa do ich zdolności ochrony tej dużej i wrażliwej struktury będzie nadal podważane przez pomysłowość ukraińskich służb wojskowych i bezpieczeństwa" - napisano w aktualizacji wywiadowczej.



09:01

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czworo mieszkańców obwodów chersońskiego i mikołajowskiego na południu Ukrainy - poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach na Telegramie.

Środa była kolejnym dniem, w którym rosyjskie wojska atakowały Chersońszczyznę z wyrzutni artyleryjskich i rakietowych, moździerzy i czołgów, a także przy pomocy lotnictwa i dronów. Tylko w kierunku Chersonia wystrzelono 23 pociski. Dwie osoby zginęły, a cztery doznały obrażeń - relacjonował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Po raz pierwszy od wielu tygodni zginęli również mieszkańcy sąsiedniego regionu mikołajowskiego. W środę wieczorem siły wroga przeprowadziły atak rakietowy na jedną z miejscowości w gminie Stepowe. Pocisk trafił w lokal gastronomiczny. Spod gruzów tego obiektu wydobyto ciała dwojga cywilów, jedna osoba została ranna - poinformował przewodniczący obwodowej administracji Witalij Kim.

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska ostrzelały też m.in. miasto Sumy na północy kraju oraz obiekty cywilne w obwodzie donieckim na wschodzie.



08:33

Ukraińskie wojska prawdopodobnie dokonały udanego desantu na lewy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim - pisze Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Amerykański think tank odnotowuje w najnowszej analizie, że źródła rosyjskie obawiają się "większych ukraińskich operacji" w tym południowym regionie, ponieważ siły agresora są tam osłabione.

Według źródeł rosyjskich wojska ukraińskie wielkości mniej więcej kompanii dokonały w środę i czwartek udanego desantu na lewy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim, okupowany przez wojska rosyjskie.

Jak pisze ISW, zweryfikowane nagrania potwierdzają, że Ukraińcy przesunęły się na północ od Piszczaniwki i do miejscowości Pojma na wschód od Chersonia i po kilka kilometrów od brzegu Dniepru. Według doniesień rosyjskich tzw. blogerów wojskowych oddziały ukraińskie miały przeprowadzić udany desant i przełamać rosyjską obronę, uzyskując czasową kontrolę nad Pojmą i częścią Piszczaniwki.



06:35

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który przybył wczoraj z wizytą do Korei Północnej, podziękował władzom tego kraju za "zdecydowane i pryncypialne wsparcie" Rosji w wojnie z Ukrainą i zadeklarował takie samo "wsparcie i solidarność" Moskwy dla Pjongjangu - informuje Reuter powołując się na rosyjskie MSZ.

Przemawiając na przyjęciu wydanym przez jego północnokoreańskiego odpowiednika Choe Son Hui, Ławrow - jak relacjonuje Reuters - oświadczył m. in. że Moskwa "wysoko ceni zdecydowane i pryncypialne wsparcie" dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie, którą nazwał "specjalną operacją wojskową".

"Podobnie Federacja Rosyjska oferuje całkowite wsparcie i solidarność dla aspiracji KRLD" - powiedział Ławrow.