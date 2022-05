Jeszcze w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że w ataku na szkołę we wsi Biłohoriwka na wschodzie Ukrainy zginęło 60 osób, które się tam ukrywały. „Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej” – mówił ukraiński prezydent w nagraniu. Pod ciągłym ostrzałem są zakłady Azowstal w Mariupolu. Rosjanie chcą je zdobyć za wszelką cenę – oceniają eksperci. Dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, tj. rocznica zakończenia II wojny światowej. Jak prognozują zagraniczne wywiady, Władimir Putin chce właśnie dziś ogłosić głosić częściowe zwycięstwo w Ukrainie, a bez zdobycia Azowstalu będzie to niemożliwe. Najważniejsze informacje z 75. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 09.05.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraińśki żołnierz podczas działań po rosyjskim ostrzale w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 06:09 Osnat Lubran koordynatorka ds. działąń humanitarnych z ramienia ONZ, poinformowała o 174 osobach uratowanych z "piekła Mariupola". 05:59 Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy wpłynęło już łącznie ok. 32 tys. zapytań ws. poszukiwania rosyjskich żołnierzy. W większości od ich krewnych - pisze agencja Ukrinform, powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktora Andrusiwa. 05:54 Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w niedzielę podczas wizyty w Kijowie, że Kanada planuje kolejne sankcje wobec 40 osób. Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie ewentualnych aktywów w Kanadzie i zakaz prowadzenia jakichkolwiek transakcji z Kanadyjczykami, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. 05:36 Ostatni cywile uratowani z zakładów Azowstal są już w bezpiecznym miejscu w Ukrainie. 200-kilometrowa droga zajęła im dwa dni. 05:31 19 osób i pięć rosyjskich firm i instytucji zostało w niedzielę dopisanych do kanadyjskiej listy sankcji. Wśród objętych restrykcjami jest m.in. Rosgwardia, jedna ze służb bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji. 05:27 Na mapie widać aktualny układ frontów. "Siły rosyjskie nie dokonały żadnych znaczących postępów na żadnej osi natarcia w dniu 8 maja." - czytamy w opisie. 05:20 Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej - powiedział w niedzielę wieczorem, w nagraniu wideo, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".



"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. Jego zdaniem Ukraina "pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy". 05:12 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "przerażony" zbombardowaniem szkoły na wschodzie Ukrainy, w wyniku którego według władz w Kijowie zginęło 60 osób - powiedział w niedzielę jego rzecznik, Stephane Dujarric.



Sekretarz generalny ONZ, jak przekazał Dujarric, jest zdania, że atak ten "był kolejnym przypomnieniem, iż w tej wojnie, podobnie jak w wielu konfliktach, to cywile płacą najwyższą cenę". 05:10 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę wieczorem, że około 60 osób, które ukryły się w szkole we wsi Biłohoriwka na wschodzie kraju, zginęło w sobotę w wyniku rosyjskiego bombardowania. 05:03 Najważniejsze informacje z 75. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 09.05.2022.



ZOBACZ TAKŻE: 74. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje Sara Bounaoui