Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC przyznał, że to nie jest najlepszy czas na przeprowadzenie kontrofensywy. Wielka Brytania przekazała Ukrainie duże zasoby pocisków manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow o zasięgu do 300 km - poinformowała stacja CNN. Najważniejsza wydarzenia związane z 442. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 11.05.2023 r.

W Kijowie pojawił się plakat, na którym przedstawiono Władimira Putina postawionego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

13:18

Japonia przeznacza miliard dolarów na pomoc krajom sąsiadującym z Ukrainą; pieniądze mają wspomóc uchodźców z Ukrainy - powiedział w czwartek japoński minister finansów Shunichi Suzuki.

Suzuki poinformował o tym przedstawicieli mediów po przybyciu do położonego na północ japońskiego miasta Niigata, gdzie będzie przewodniczyć rozpoczynającemu się w czwartek trzydniowemu spotkaniu liderów finansowych z grupy państw G7 - poinformował portal Sky News.

12:43

Wielka Brytania przekazała Ukrainie duże zasoby pocisków manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow o zasięgu do 300 km - poinformowała stacja CNN, potwierdzając wcześniejsze zapowiedzi amerykańskiego dziennika "Washington Post", że rząd w Londynie dostarczy tę broń władzom w Kijowie.

Storm Shadow to prawdziwy "game changer", który znacząco zmieni sytuację na froncie, jeśli chodzi o możliwość dosięgnięcia bardziej oddalonych celów. Właśnie o takie pociski Kijów prosił swoich sojuszników od samego początku wojny. Co ważne, to uzbrojenie zostało dostarczone Ukrainie przed zapowiadaną kontrofensywą przeciwko rosyjskim wojskom - podkreślił CNN, powołując się na swoich informatorów w amerykańskiej armii.

11:21

Nauczyciel historii z republiki Komi w Rosji został skazany na 5,5 roku kolonii karnej za komentarz w internecie, w którym nazwał eksplozję na rosyjskim moście na anektowany Krym prezentem dla "Putlera", czyli Władimira Putina - podał w czwartek niezależny portal Mediazona.

Sprawę Nikity Tuszkanowa sąd rozpatrzył w ciągu jednego dnia i wydał wyrok tylko pół roku niższy niż wymiar kary żądany przez prokuratora. Nauczyciel był oskarżony o "usprawiedliwianie terroryzmu" za pośrednictwem internetu i "dyskredytację armii" rosyjskiej.

Powodem było kilka komentarzy z jesieni 2022 roku, w których eksplozję na moście na anektowany Krym nazwał on "prezencikiem na urodziny Putlera". Określenie "Putler" bywa używane jako umowne połączenie nazwisk "Putin" i "Hitler". Do silnego wybuchu, który uszkodził most doszło w październiku 2022 roku.

11:20

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC przyznał, że to nie jest najlepszy czas na przeprowadzenie kontrofensywy. Ukraińska armia wciąż czeka na obiecane przez Zachód dostawy sprzętu. Teraz stracilibyśmy zbyt wielu ludzi, to nie do przyjęcia - tłumaczy prezydent Ukrainy i prognozuje, że ewentualny brak spektakularnego sukcesu kontrataku mógłby skutkować rozczarowaniem krajów partnerskich i - w konsekwencji - zmniejszeniem dostaw broni.

10:16

Twierdzenia i groźby szefa grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o wycofaniu swoich wojsk z Bachmutu to blef kłamstwa - informuje portal Politico, powołując się na amerykańskich urzędników. Jak zaznaczono, grupa posiada duże zasoby amunicji i kontroluje większą część miasta.

09:01

Amerykańska grupa muzyczna Imagine Dragons nagrała teledysk na linii frontu w Ukrainie. Głównym bohaterem klipu jest 14-letni chłopiec Saszko, który przeżył kilka miesięcy w warunkach rosyjskiej okupacji - powiadomił Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

09:00

Od początku 2023 roku rosyjskie ministerstwo obrony zintensyfikowało program rekrutacji rosyjskich więźniów do walki na Ukrainie, a w samym kwietniu zaciągnęło się prawdopodobnie do 10 tys. skazańców - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przypominano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od lata 2022 roku więźniowie byli kluczową pulą rekrutów dla operacji prowadzonych na Ukrainie przez prywatną firmę wojskową Grupa Wagnera, która jednak z dużym prawdopodobieństwem utraciła dostęp do rosyjskiego systemu penitencjarnego w lutym tego roku, gdy eskalował jej publiczny spór z ministerstwem obrony.



08:27

Rozpowszechnione problemy ze zdolnością bojową nękające wojska rosyjskie w rejonie Bachmutu sprawiają, że ich zdolności obrony przed lokalnymi kontratakami ukraińskimi są ograniczone - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



"(Rosyjska) 72. samodzielna brygada zmechanizowana jest symbolem wielu endemicznych problemów z formowaniem wojsk, z którymi boryka się armia rosyjska" - wskazują analitycy. Przypominają, że brygada ta należała do 3. korpusu armijnego utworzonego w Rosji w 2022 roku w znacznym stopniu z batalionów ochotniczych. Elementy 3. korpusu, w tym prawdopodobnie 72. brygada, w dużym stopniu zostały zniszczone podczas kontrofensywy ukraińskiej w obwodzie charkowskim. Z doniesień mediów ukraińskich wynika, że następnie elementy 72. brygady przeniesiono do obwodu mikołajewskiego, gdzie znów doznały znacznych zniszczeń podczas kontrofensywy ukraińskiej na południu kraju.

07:38

Okupacyjni zarządcy z nadania Moskwy, stojący na czele samozwańczych administracji na południu Ukrainy, przestali otrzymywać wynagrodzenia; władze Rosji postanowiły "ukarać" w ten sposób swoich podwładnych za brak sukcesów na froncie - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Zaległości płacowe w "administracjach wojskowo-cywilnych" na podbitych przez Rosję terenach obwodu zaporoskiego sięgają od jednego do dwóch i pół miesiąca. Okupacyjne władze z nadania Kremla utrzymują, że dzieje się tak z powodu "trudności o charakterze biurokratycznym".

06:07

Donald Trump podczas spotkania ze swoimi republikańskimi zwolennikami w stanie New Hampshire stwierdził m.in., że gdyby był prezydentem, nie doszłoby do wojny na Ukrainie.

Jeśli będę prezydentem, będę miał tę wojnę rozstrzygniętą w jeden dzień, w 24 godziny - zapewniał Trump. Zapowiedział też, że spotka się z prezydentami Rosji i Ukrainy.

Obaj mają słabości i obaj mają mocne strony i w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta. Będzie skończona, będzie absolutnie skończona - przekonywał Trump.

Nie powiedział, czy uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Jego zdaniem powinno się to rozważyć później.