Tysiąc nowo zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich wzmacnia oddziały w Chersoniu na południu Ukrainy. Ukraiński sztab generalny informuje, że okupanci przygotowują się do kontrofensywy sił zbrojnych Ukrainy, której celem ma być między innymi odbicie miasta. Prezydent USA Joe Biden wyraził sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej na Ukrainie. MAEA wysyła inspektorów do dwóch miejsc na Ukrainie, gdzie Rosja zarzuca, że miały miejsce działania związane z możliwą produkcją "brudnych bomb". Wydarzenia związane z 247. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA

10:52

Ramzan Kadyrow w mediach społecznościowych poinformował, że 24 października w obwodzie chersońskim zginęło 23 Czeczenów, a kolejnych 58 zostało rannych. Kadyrowcy walczą po stronie Rosji od początku inwazji na Ukrainę.

10:29

Tysiąc nowo zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich wzmacnia oddziały w Chersoniu na południu Ukrainy. Ukraiński sztab generalny informuje, że okupanci przygotowują się do kontrofensywy sił zbrojnych Ukrainy, której celem ma być między innymi odbicie miasta.

Doborowe jednostki rosyjskiego wojska trafiają na lewy brzeg Dniepru. Ten brzeg jest też minowany. Z kolei dopiero co zmobilizowani wojskowi kierowani są na prawy brzeg, który pierwszy ma odpierać ukraińskie oddziały zamierzające odbić Chersoń.

Odnotowuje się wzmocnienie zgrupowania wroga przez zmobilizowany personel wojskowy liczący do 1000 osób. Są osiedlani w domach mieszkańców, którzy opuścili te tereny - mówi Ołeksandr Sztupun ze sztabu generalnego. Dodał, że Rosjanie wywożą też sprzęt z placówek medycznych i wyposażenie przedsiębiorstw z okupowanych terytoriów, na których niebawem mogą wybuchnąć walki.



09:19

Prezydent Rosji Władimir Putin nadal odrzuca ideę suwerenności Ukrainy w sposób, który jest zasadniczo nie do pogodzenia z poważnymi negocjacjami oraz podważa istnienie odrębnego narodu ukraińskiego - ocenili analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

ISW, komentując czwartkowe przemówienie Putina , napisał, że "jego stwierdzenia oraz działania Rosji muszą skłonić do poważnej refleksji nad pytaniem, czy wojna z Ukrainą jest ludobójstwem, skoro pojęcie to jest prawnie definiowane jako 'czyny popełnione z zamiarem całkowitego lub częściowego zniszczenia grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych'".



09:17

Cztery osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na terenie obwodu donieckiego w ciągu minionej doby - powiadomiły władze obwodowe.

"Wiadomo o czterech cywilnych mieszkańcach, którzy 27 października zostali zabici przez Rosjan - są to trzy osoby w Bachmucie i jedna w Swiatohirsku" - powiadomił szef władz obwodu Pawło Kyryłenko. Dziewięć osób zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów.

Ponadto, jak podał urzędnik, w miejscowości Szandryhołowe pod Łymanem znaleziono ciała pięciu osób, które zginęły w czasiе, gdy miejscowość okupowali Rosjanie.

08:13

Rosyjskie dowództwo ukrywa dane o stratach, by zapobiec "nastrojom paniki" wśród żołnierzy; z okupowanego obwodu chersońskiego okupanci wywożą mienie, jednocześnie wzmacniając swoje zgrupowanie w tym regionie - powiadomił rano sztab generalny armii ukraińskiej.

Jednocześnie strona rosyjska wzmacnia swoje ugrupowanie na prawym brzegu Dniepru. Zmobilizowani są umieszczani w mieszkaniach i domach, opuszczonych przez mieszkańców.

Siły ukraińskie odparły w ciągu doby 13 ataków przeciwnika w obwodach ługańskim i donieckim.

Przeciwnik przeprowadził w ciągu doby piętnaście ataków lotniczych i jeden rakietowy, ponad 40 razy prowadził ostrzał z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - podano. Rosjanie kontynuują ataki na cele cywilne, łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne.

Wrogie wojska ostrzeliwują pozycje ukraińskie wzdłuż linii styczności, na niektórych odcinkach frontu, w tym na lewym brzegu Dniepru umacniają pozycje, prowadzą rozpoznanie z powietrza. Na kierunkach bachmuckim i awdijiwskim podejmowały działania ofensywne.

07:49

Wojska rosyjskie ostrzelały rano położony na południu Ukrainy Nikopol - napisał na Telegramie szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

Miasto ostrzelano przy pomocy wyrzutni rakietowej Grad oraz innych rodzajów artylerii. W mieście zniszczono kilka linii energetycznych oraz kilkanaście wieżowców i domów cywilnych - ogłosił Rezniczenko.

Na razie nie wiadomo, czy ktoś został ranny.

Telegram

07:48

Moskwa wysyła obcokrajowcom pracującym w Rosji wezwania do mobilizacji; w tym tygodniu wręczono je 26 pracującym na zachodzie Rosji obywatelom Uzbekistanu - poinformował w swoim raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Z punktu widzenia prawa osoby te, jako obywatele innego państwa, nie podlegają obowiązkowi mobilizacyjnemu; ambasada Uzbekistanu w Moskwie wydała oświadczenie, że wezwania wynikały z "błędu technicznego" i zostały anulowane po interwencji uzbeckiej dyplomacji" - podano.



06:42

Szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że wysyła inspektorów do dwóch miejsc na Ukrainie, gdzie Rosja zarzuca, że miały miejsce działania związane z możliwą produkcją "brudnych bomb". Grossi oczekuje, że eksperci będą mogli zaprezentować raport w ciągu kilku dni.

Celem wizyt kontrolnych w tym tygodniu jest wykrycie wszelkich możliwych niezadeklarowanych działań nuklearnych i materiałów związanych z rozwojem "brudnych bomb" - powiedział Grossi, którego cytuje agencja AP.

06:41

Stany Zjednoczone przekażą nowy pakiet bezpieczeństwa dla Ukrainy w bardzo krótkim czasie. Zapewnił o tym w rozmowie z CNN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Zobaczycie bardzo, bardzo szybko kolejny amerykański (pakiet). Zamierzamy to kontynuować, jak powiedział prezydent, tak długo, jak będzie to potrzebne - akcentował Kirby w rozmowie z CNN.

Odniósł się do wydatków na cele wojskowe, które mogą być szybko zatwierdzone w nagłej sytuacji.

Zapytany przez CNN o eskalację retoryki prezydenta Rosji Władimira Putina, Kirby zauważył: "To on najechał Ukrainę i to w sposób całkowicie niesprowokowany."



06:39

Prezydent USA Joe Biden wyraził sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej na Ukrainie.

Jeśli nie ma zamiaru, to dlaczego ciągle o tym mówi? Dlaczego mówi o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej? (...) On jest bardzo niebezpieczny w swoim podejściu do tego - przekonywał Biden w wywiadzie dla NewsNation.

Jak zauważył Reuters w wystąpieniu wygłoszonym w czwartek, rosyjski prezydent bagatelizował impas nuklearny z Zachodem. Mówił, że Rosja nie groziła użyciem broni jądrowej i odpowiedziała jedynie na nuklearny "szantaż" ze strony zachodnich przywódców.

Reuters podkreśla, że Putin i inni rosyjscy oficjele wielokrotnie mówili w ostatnich tygodniach, że ich kraj może użyć broni jądrowej w celu ochrony swojej integralności terytorialnej. Na Zachodzie było to interpretowane jako ukryte groźby użycia tego rodzaju broni na terenach Ukrainy, które Rosja zaanektowała.

W czwartkowym wywiadzie dla CNN rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby wskazał na możliwość rozważania przez Moskwę użycia tzw. brudnej bomby. Usiłuje ona stworzyć do tego pretekst, aby obarczyć winą Ukrainę.

Kirby przyznał jednak, że Stany Zjednoczone nie zaobserwowały jeszcze żadnych oznak, że Rosjanie planują użycie brudnej bomby lub nawet czynią do tego przygotowania. Z drugiej strony zastrzegł, że często obwiniają innych za to, co sami robią lub mają zamiar zrobić.

Dlatego zatem musimy traktować to poważnie - ostrzegł Kirby.



06:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w nocy porównał walkę Ukrainy z rosyjskim agresorem do walki przeciwko nazistom w czasie II wojny światowej. Według ukraińskiego lidera Rosja dąży do tych samych celów, co kiedyś nazizm.

Nawiązując do II wojny światowej i walki Ukraińców przeciwko nazistom, prezydent powiedział, że "po 80 latach zło powstało ponownie z popiołów" i dodał: "zmieniła się forma zła, ale istota jest niezmienna".

Stojąc obok zestrzelonego drona bojowego, Zełenski mówił, że spokojne miasta były wielokrotnie atakowane bombami i rakietami, a Rosja zaminowuje lub zajmuje elektrownie, kradnie zboże, by zagrozić planecie głodem i uprowadza ludzi, w tym dzieci.

Prezydent przypomniał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do 30 ataków irańskimi dronami, z których 23 zostały zestrzelone.

Zełenski podkreślił, że ukraiński opór jest silny i że Ukraina się nie złamie. Prezydent wyraził przekonanie, że najeźdźca skapituluje i zostanie zmuszony do ucieczki, a następnie do zapłaty repatriacji wojennych. Odnosząc się do okupowanych terenów, w tym Półwyspu Krymskiego, zapewnił, że powrócą one do Ukrainy.