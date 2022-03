Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Alarmy przeciwlotnicze m.in. w Kijowie, a także w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu, w Dnieprze i Kramatorsku, a także w obwodzie chmielnickim. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak rakietowy na Charków. Jeden z pocisków miał spaść na szpital. W obwodzie sumskim odbyła się pierwsza wymiana jeńców. "Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. (...) Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie" - mówił w czasie łączenia wideo z Parlamentem Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie 1 marca 2022 r.

[W naszej relacji są filmy i zdjęcia z mediów społecznościowych udostępniane przez dziennikarzy i mieszkańców Ukrainy. Poczekaj chwilę, by poprawnie się wyświetliły]

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

Poprzednie części dzisiejszej relacji:

1 MARCA 2022 ROKU, CZĘŚĆ 1.

1 MARCA 2022 ROKU, CZĘŚĆ 2.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

W obwodzie sumskim odbyła się pierwsza wymiana jeńców

Na Ukrainę weszły białoruskie wojska

Trwa atak rakietowy na Charków, są ofiary i ranni, zniszczony został szpital

Jeden z rosyjskich pocisków trafił w wieżę telewizyjną w Kijowie

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem połączenia wideo

Z danych władz ukirańskich wynika, że od początku inwazji zginęło koło 400 cywilów, a ponad 2 tysiące osób zostało rannych

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej"

Ukraińskie władze informują, że rosyjska kolumnę utknęła w drodze do Kijowa. Z ustaleń Pentagonu wynika natomiast, że żołnierzom okupanta brakuje paliwa i jedzenia

Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie wystrzelili na ten kraj ponad 400 pocisków rakietowych - poinformowała we wtorek stacja CNN.

18:52

Prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski i Joe Biden omówili sankcje przeciw Rosji i pomoc obronną dla Ukrainy - poinformował we wtorek Zełenski na Twitterze

18:51

18:48

Kolejne nagrania z ostrzeliwanego Charkowa.

18:42

Co oznacza oznakowanie rosyjskich czołgów? Przypominamy.

18:40

Minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko poinformował, że "Rosjanie zamierzają zburzyć Katedrę Mądrości Bożej w Kijowie", zabytek czasów Rusi Kijowskiej.

18:38

Rosja szykuje prowokację, by uzasadnić planowane wprowadzenie białoruskich wojsk na Ukrainę - poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Ukrainy.

18:29

Zaapelowałem, żeby UE nałożyła embargo na rosyjski węgiel - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Brukseli. Jego zdaniem Europa w perspektywie kilku miesięcy powinna także przestać kupować ropę i gaz od Rosji, gdyż z tych środków państwo to finansuje prowadzoną na Ukrainie wojnę.

18:25

Trwa bombardowanie Charkowa.

18:21

Kanada zamyka swoje wody terytorialne dla rosyjskich statków.

18:19

"Mówi się o ukraińskim wyborze Europy, o tym, że do tego dążymy i będziemy dążyć. Chciałbym, aby dziś zabrzmiało, że Europa już wybrała Ukrainę" - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

18:11

Rosyjski najazd na Kijów utknął w drodze - informują oficjalnie ukraińskie władze.

Według Pentagonu kilkudziesięciokilometrowa rosyjska kolumna w ślimaczym tempie posuwa się w stronę ukraińskiej stolicy, bo brakuje jej paliwa. Żołnierze nie mają też jedzenia.

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

18:05

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid miał ostrzec ministrów izraelskiego rządu, by nie udzielali pomocy rosyjskim miliarderom żydowskiego pochodzenia, którzy zostali dotknięci międzynarodowymi sankcjami - podał izraelski portal Walla.

18:03

Mieszkańcy położonej nad Morzem Czarnym Odessy przygotowują się na inwazję wojsk rosyjskich - wynika z nagrań krążących w poniedziałek w mediach społecznościowych. Tłumy ludzi przenoszą worki z piaskiem do budowania zapór.

18:01

"Powiedzieli nam, że Zełeński podpisał rozkaz kapitulacji. A teraz trzeba po prostu dojechać do Kijowa, zająć obronę i wrócić" - mówi jeden z rosyjskich jeńców.

17:54

Aleksiej Daniłow poinformował o likwidacji czeczeńskiej grupy Kadyrowa, która planowała zabójstwo prezydenta Ukrainy.

17:46

5 osób zginęło, a 5 odniosło rany we wtorkowym ostrzale wieży telewizyjnej w stolicy Ukrainy Kijowie przez siły rosyjskie - przekazała państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy. Agencja Unian dodaje, że ofiary to cywile, którzy znajdowali się w pobliżu obiektu.



17:42

"Do świata: Jaki jest sens mówienia przez 80 lat ‘nigdy więcej’, jeśli świat milczy, kiedy bomba uderza w to samo miejsce - Babi Jar? Co najmniej 5 osób zginęło. Historia się powtarza..." napisał Wołodymyr Zełenski komentując rosyjski atak rakietowy na Kijów. Jeden z pocisków uderzył w pobliżu miejsca upamiętniającego ofiary Holokaustu.

17:34

Trofea wojenne nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie zostały zdobyte w wyniku transakcji, a poza tym zwykle zostały już zniszczone - poinformowała we wtorek ukraińska Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji.

17:32

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oleksii Morklianyk zginął we wtorek w obwodzie kijowskim. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku - poinformowała uczelnia. My, Wspólnota SGH, nie godzimy się z tą stratą - podkreśliono w oświadczeniu.

Student polskiej uczelni zginął szóstego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

17:30

Ukraińskie MSZ poinformowało, że rakieta, która uderzyła w wieżę telewizyjną w Kijowie, trafiła nieopodal miejsca pamięci Holokaustu.

17:28

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

17:24

22, 21, 20, 19... To nie odliczanie, to średnia wieku rosyjskich najeźdźców znajdujących się obecnie w niewoli ukraińskiej. Apelują do rosyjskich rodziców: "Nie pozwólcie dzieciom iść na wojnę! Zbierzcie się i idźcie na Putina!"

17:21

Brytyjskie wojska nie będą walczyć z siłami rosyjskimi na Ukrainie. Wzmacnianie ich obecności na wschodniej flance NATO ma miejsce w granicach Sojuszu - podkreślił we wtorek premier Boris Johnson podczas wizyty w Estonii.

17:15

Wierzymy w dyplomację i dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, ale pod żadnym warunkiem nie pojedziemy na negocjacje, jeśli Rosja planuje na nim tylko wygłaszać swoje ultimata - oświadczył we wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba podczas briefing dla mediów, transmitowanego na Facebooku.

17:09

Z danych władz ukirańskich wynika, że od początku inwazji zginęło koło 400 cywilów, a ponad 2 tysiące osób zostało rannych.

17:05

Moment uderzenia rakiety w kijowską wieżę telewizyjną.

17:03

Borodzianka, miasteczko położone 50 km od Kijowa. Samolot wroga zrównał z ziemią dwa bloki mieszkalne. Rosja i Białoruś łamie wszystkie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

16:58

Nasilenie rosyjskiej ofensywy na Ukrainie ma katastrofalne skutki dla kobiet i dzieci. Według dyrektor wykonawczej Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) Catheriny Russell ich sytuacja pogarsza się z minuty na minutę. Dzieci są zabijane. Dzieci są ranione. Dzieci doznają głębokich traumatycznych przeżyć w wyniku przemocy, która je otacza, dodała Russel.

16:52

Kolejne rosyjskie rakiety spadają na stolicę Ukrainy.

16:48

16:45

Szpital w Charkowie zniszczony przez rosyjski pocisk.

16:41

Europejska Akademia Filmowa, w związku z inwazją na Ukrainę, dołącza do bojkotu rosyjskich filmów.

16:32

Kiedy w Kijowie słychać alarm przeciwlotniczy mieszkańcy błyskawicznie udają się do pobliskich schronów. Są teraz nimi podziemia budynków mieszkalnych, sklepów, gmachów instytucji a także metro, które od poniedziałku znów przewozi pasażerów i pełni funkcję podwójną.

16:29

Wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała we wtorek do Czerwonego Krzyża o zorganizowanie korytarzy humanitarnych w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Jej nagranie opublikował Ukrinform.

16:26

Rosyjska rakieta trafiła w 385 metrową wieżę telewizyjną w Kijowie.

16:25

16:23

Władimir Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Rosyjska inwazja to geopolityczny terroryzm - oświadczył we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Charles Michel.

16:21

Władze obwodu sumskiego poinformowały, że doszło do wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją. Z oficjalnych informacji wynika, że strona ukraińska odzyskała pięciu żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. W zamian Rosjanom oddano jednego oficera.

16:15

Kolejne kraje decydują o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Taką decyzję podjęło już 36 państw.

16:11

Kolejny atak rakietowy na Charków. Ukraińskie źródła - w tym Ołeksij Arestowycz - doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - twierdzą, że jeden z pocisków spadł na szpital w Charkowie.



Liczba ofiar ostrzału jest ustalana - powiedziała przed chwilą zastępczyni mera Charkowa - Swietlłana Gorbunova-Ruban. Dodała, ze rosyjskie pociski uderzyły w klinikę numer 3 w dzielnicy Nowobarawskiej w zachodniej części Charkowa.

Z jej słów wynika, że nie było ofiar wśród lekarzy i personelu, ale w szpitalu przebywało wielu bezdomnych, dla których szpital był schronieniem.