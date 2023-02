Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. W kraju trwa debata na ten temat - podaje agencja Reutera. Wciąż trwają walki o Bachmut w obwodzie donieckim. Kijów zapewnia, że jak na razie udaje się utrzymać miasto i przeciwdziałać rosyjskim atakom. Wtorek to 349. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze nieopodal Bachmutu / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

05:28

Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego oraz nastroje społeczne skłaniają szwajcarskich polityków do podjęcia takiej decyzji, napisał w poniedziałek Reuters.

Reuters pisze, że nabywcy szwajcarskiej broni mają prawny zakaz jej reeksportu, a to ograniczenie, zdaniem niektórych przedstawicieli krajowego przemysłu zbrojeniowego, szkodzi obecnie handlowi.

Wezwania ze strony europejskich sąsiadów Szwajcarii, by zezwolić dostawy broni do Kijowa, stają się coraz głośniejsze w związku z intensyfikacją rosyjskiej ofensywy, co skłoniło dwie parlamentarne komisje bezpieczeństwa do zalecenia złagodzenia przepisów dotyczących handlu bronią.

Chcemy być neutralni, ale jesteśmy częścią świata zachodniego - powiedział Thierry Burkart, lider centroprawicowej partii FDP, która przedstawiła rządowi propozycję zezwolenia na reeksport broni do krajów " szanujących jak Szwajcaria podobne wartości demokratyczne ".

Nie powinniśmy używać weta, aby powstrzymać innych przed pomaganiem Ukrainie. Jeśli to zrobimy, poprzemy Rosję, która nie jest neutralna. Inne kraje chcą wesprzeć Ukrainę i zrobić coś dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Nie mogą zrozumieć, dlaczego "Szwajcaria musi powiedzieć nie" - powiedział Burkart w wywiadzie dla Reutera.

Media zwracają uwagę na niedawno opublikowany sondaż firmy socjologicznej Sotomo, który wykazał, że 55 proc. respondentów w Szwajcarii popiera zezwolenie na reeksport broni na Ukrainę.

05:14

Po katastrofie w Browarach pod Kijowem, w której 18 stycznia zginął ówczesny szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, ukraińscy ministrowie nie mogą latać śmigłowcami - poinformował p.o. ministra spraw wewnętrznych tego kraju Ihor Kłymenko.

Kłymenko przekazał, że obecnie trwa kontrola wszystkich resortowych śmigłowców. Do czasu zakończenia badania przyczyn katastrofy w Browarach ministrowie mogą przemieszczać się jedynie samochodami.

Sprawdzamy wszystkie śmigłowce, które były w systemie MSW. Ten proces będzie trwać miesiąc albo dwa, dopóki nie stwierdzimy z zagranicznymi ekspertami, że są one bezpieczne - powiedział p.o. ministra, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

05:00

Ukraińskie siły przeciwdziałają rosyjskim próbom okrążenia Bachmutu w Donbasie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu.

Prezydent poinformował, że tego dnia przeprowadził naradę z dowództwem, która poświęcona była przede wszystkim działaniom na linii frontu. Jak dodał, szczególną uwagę poświęcono miastu Bachmut. Naszej obronie. (Podejmowanym przez) okupanta próbom okrążenia miasta i przełamania obrony. Przeciwdziałamy - powiedział na nagraniu.

Szef ukraińskiego państwa także poinformował, że w niektórych regionach - zwłaszcza przygranicznych i przyfrontowych - na stanowiska kierownicze powoływane są osoby posiadające wojskowe doświadczenie.