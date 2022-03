Zakończył się szósty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W jego trakcie zawyły alarmy przeciwlotnicze m.in. w Kijowie, a także w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu, w Dnieprze i Kramatorsku, a także w obwodzie chmielnickim. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak rakietowy na Charków.

Charków po rosyjskim ostrzale / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Na Ukrainę weszły białoruskie wojska ;

; Charków został ponownie zbombardowany, są ofiary i ranni, zniszczony został szpital;

Jeden z rosyjskich pocisków trafił w wieżę telewizyjną w Kijowie;

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem połączenia wideo;

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej";

Ukraińskie władze informują, że rosyjska kolumnę utknęła w drodze do Kijowa. Z ustaleń Pentagonu wynika natomiast, że żołnierzom okupanta brakuje paliwa i jedzenia;

00:53

Bomby spadły właśnie na znajdujący się obok szpitala budynek mieszkalny, który został doszczętnie zniszczony. Eksplozja wybiła wszystkie okna i wyważyła wszystkie drzwi szpitala - powiedział w środę w nocy burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn, cytowany przez agencję Ukrinform.

Próbujemy ustalić liczbę ofiar ataku - wskazał burmistrz. To nie będzie spokojna noc - ostrzegł.



00:42

Rosyjska agresja jest największym od dekad zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Wzywamy władze Rosji do wstrzymania działań militarnych i bezwarunkowego wycofania wojsk z całego terytorium Ukrainy - napisano w opublikowanej we wtorek wspólnej deklaracji szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec.

00:32

O 3:00 czasu polskiego Joe Biden wygłosi State of the Union, czyli orędzie o stanie państwa. Przemówienie jest tajne do chwili jego rozpoczęcia. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, otrzymał z Białego Domu fragment tego, co Biden będzie mówić, również o rosyjskiej agresji.

Historia nauczyła nas, że jeśli dyktatorzy nie ponoszą konsekwencji swojej agresji, to powodują jeszcze więcej chaosu - powie Joe Biden w swoim przemówieniu.

00:19

Jak informuje reporter RMF FM Roch Kowalski, naloty trwają niemal cały dzień, ale nasiliły się po zachodzie słońca. Ukraińskie MSW informuje o ostrzelaniu i zbombardowaniu Żytomierza w centralnej części kraju. W mieście płoną domy. Ratownicy próbują uratować tych, których jeszcze można w ogóle uratować - pisze w internecie doradca ministra spraw wewnętrznych.

W Charkowie przeprowadzono kolejny atak - tym razem na bazę czołgów. Bomby spadają też w Mariupolu, okolicach Kijowa i Białej Cerkwi, gdzie płonie wojskowy poligon.

00:00

23:57

Para lekarzy wzięła ślub w kijowskim szpitalu. W mieście trwa kolejny nalot rosyjskich sił.

23:50

Mieszkańcy Zakarpacia przygotowują tysiące koktajli Mołotowa. W ten sposób przygotowują się do walki z okupantem.

23:46

Dziś ukraińskie siły powietrzne strąciły jeden rosyjski samolot i jeden helikopter. Przeprowadzono też cztery naloty na kolumny wojsk agresora - podaje dowództwo w Kijowie.

23:41

Właściciele Facebooka i Instagrama oraz Google'a i YouTube'a ogłosili we wtorek zablokowanie dostępu do rosyjskich mediów państwowych. Działania wymierzone m.in. w Russia Today i Sputnika zapowiedziały także Apple, Microsoft, Twitter oraz TikTok - donoszą amerykańskie agencje prasowe.

23:37

W ostrzale rakietowym Żytomierza zniszczone zostało 10 budynków mieszkalnych. Trwa przeszukiwanie gruzów.

23:32

Boeing: "Zawiesiliśmy główne operacje w Moskwie i tymczasowo zamknęliśmy nasze biuro w Kijowie. Zawiesiliśmy również dostawę części, konserwację i usługi wsparcia technicznego dla rosyjskich linii lotniczych".

23:14

Bank Światowy przygotowuje pakiet pomocy kryzysowej dla Ukrainy w wysokości 3 miliardów dolarów.

23:10

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zwróciła się do przedsiębiorców, sklepów, dyskontów, hurtowni i marketów działających w Polsce, by nie sprzedawać białoruskich i rosyjskich towarów, produktów i usług. "Wycofajcie je ze swojej oferty" - apeluje we wtorkowym stanowisku organizacja.



23:07

Zdecydowanie potępiamy rosyjski, śmiertelny atak na okolice kijowskiego Babiego Jaru, miejsca pamięci ofiar Holokaustu - przekazał we wtorek jerozolimski Instytut Jad Waszem. Święte miejsca, takie jak Babi Jar, musza być chronione a nie narażone na przemoc - dodano.

23:05

Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto Ukrainy jest bombardowane przez wojska Putina. Bomby trafiły między innymi w blok mieszkalny i szpital.

23:00

