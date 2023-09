Władimir Putin powiedział - po rozmowach z Recepem Tayyipem Erdoganem - że Rosja jest gotowa do podpisania umowy zbożowej, jeśli Zachód spełni jego żądania. Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu potwierdził, że w tym roku nie będzie rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Poniedziałek to 558. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zebraliśmy w naszej relacji z 4 września 2023 roku.

Zdj. ilustracyjne / OLEG PETRASUYK / PAP/EPA

17:43

Papież Franciszek zapewnił, że nie miał na myśli imperializmu, kiedy mówił o "wielkiej Rosji" podczas zdalnej rozmowy z młodymi rosyjskimi katolikami. Swoje intencje wytłumaczył w czasie konferencji prasowej w samolocie lecącym z Ułan Bator do Rzymu.

17:15

Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu potwierdził, że w tym roku nie będzie rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. W tym roku ćwiczymy na Ukrainie - stwierdził.

17:13

Władimir Putin powiedział - po rozmowach z Recepem Tayyipem Erdoganem - że Rosja jest gotowa do podpisania umowy zbożowej, jeśli Zachód spełni jego żądania. Prezydent Turcji przyjechał do Soczi, licząc m.in. że przekona prezydenta Rosji do wznowienia porozumienia.

16:48

Rosyjski śmigłowiec Ka-52 rozbił się na wodach Morza Azowskiego - podały rosyjskie media. Do zdarzenia miało dojść w piątek, jednak dopiero teraz poinformowano o nim.

Maszyna miała rozbić się ok. 1,5 km od linii brzegowej. Według wstępnej wersji przyczyną upadku były trudne warunki pogodowe - w okolicy panowała gęsta mgła. Na pokładzie Ka-52 było dwóch członków załogi. W trakcie akcji ratowniczej zostali ewakuowani.