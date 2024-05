Unia Europejska myśli o rozpoczęciu już w czerwcu formalnych negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE - podał portal Politico. Rosjanie koncentrują wojska w obwodzie kurskim, w pobliżu granicy z obwodem sumskim na Ukrainie - informuje ISW. Ukraińcy zestrzelili 28 z 29 dronów Shahed-131/136, którymi nocą zaatakowały wojska rosyjskie - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Wtorek jest 819. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy dla Was w raporcie z dnia 21.05.2024.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy saperzy w miejscu ataku rakietowego wojsk rosyjskich na przedmieście Charkowa / Mykola Kalyeniak / PAP

13:36

Szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock, która składa niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, wezwała do pilnego przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej dla ochrony przed rosyjskimi rakietami i dronami.

Musimy zebrać wszystkie siły, aby Ukraina mogła stać twardo, aby Ukraińcy mogli nadal decydować o swoim losie w przyszłości. I aby wojska Putina nie stanęły wkrótce u naszych granic - powiedziała Baerbock, która przebywa na Ukrainie już po raz siódmy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

Szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock / Thomas Trutschel / PAP/DPA

13:33

Ponad 14 tys. osób zostało przesiedlonych z powodu trwających od 10 maja rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

"Prawie 189 tys. nadal mieszka w odległości 25 km od granicy z Federacją Rosyjską i jest narażonych na poważne ryzyko w związku z trwającymi walkami" - powiedział na konferencji prasowej dr Jarno Habicht, przedstawiciel WHO w Ukrainie.

Jak wyjaśnił dane, które posiada WHO opierają się na rozmowach z władzami lokalnymi. Habicht oznajmił, że cześć wysiedlonych osób udała się do Charkowa, drugiego co do wielkości miasta w Ukrainie.

12:38

Chociaż Rosja otworzyła nową oś ataku w obwodzie charkowskim w północno-wschodniej Ukrainie, ataki na wschodzie tego kraju pozostają intensywne - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły rosyjskie nadal koncentrują działania operacyjne na osi na północny-zachód od Awdijiwki, atakując szerokim frontem po obu stronach drogi E50, a w ciągu ostatnich 72 godzin prawdopodobnie miały serię taktycznych zdobyczy, choć zapewne wysokim kosztem.

Wyjaśniono, że droga E50 pozostaje główną linią komunikacji między pozostającym w rękach rosyjskich Donieckiem a utrzymywanym przez Ukraińców miastem Pokrowsk, które znajduje się ok. 30 km od obecnej linii frontu i prawdopodobnie jest celem operacyjnym Rosji. Oceniono, że celem rosyjskich ataków prawdopodobnie jest stworzenie klina i rozdzielenie ukraińskich sił w obwodzie donieckim.

Przekazano również, że ukraińskie siły poinformowały o ciężkich walkach z wojskami rosyjskimi w dniach 18 i 19 maja na północ od Bachmutu i o atakach na ukraińskie pozycje we wsiach Biłohoriwka, Werchniokamjanske i Rozdoliwka, ale rosyjskie zdobycze na tym obszarze są ograniczone.

12:15

Niemcy są gotowe poprzeć nowy plan USA dotyczący wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów - pisze agencja Bloomberg. Przy topniejących rezerwach gotówki w UE i niepewnych wynikach wyborów w USA porozumienie w tej sprawie staje się bardziej prawdopodobne.

W czwartek rozpocznie się trzydniowe spotkanie ministrów finansów krajów G7 we Włoszech, które sprawują prezydencję w tym formacie silnych i demokratycznych gospodarek świata. Tematem spotkania ma być najnowsza propozycja USA dotyczącą użycia zamrożonych, głównie w UE, aktywów Banku Centralnego Rosji.

11:25

Formacje ukraińskiej armii, operujące w pobliżu granicy z Rosją, wykorzystują drony z podczepionymi pociskami moździerzowymi do atakowania celów na terytorium wroga - podała amerykańska stacja CNN w reportażu z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy.

Jedną z takich formacji jest jednostka operatorów dronów Code 9.2, wchodząca w skład 92. brygady szturmowej i odpowiedzialna za zrzucanie pocisków na ważne szlaki komunikacyjne po drugiej stronie granicy. Operacje z wykorzystaniem dronów typu Vampire są przeprowadzone zazwyczaj po zmierzchu. Najbardziej skuteczne zespoły potrafią "wysłać" do Rosji 24 takie bezzałogowce w ciągu jednej nocy - czytamy w artykule opublikowanym na portalu CNN.

11:10

Brukselscy urzędnicy naciskają na rozpoczęcie już w czerwcu formalnych negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej - podał portal Politico, dodając, że Węgry stają w obliczu ponownej presji, by porzucić swój sprzeciw wobec kandydatury Kijowa.

Według Politico dyplomaci intensywnie pracują za kulisami nad przekonaniem węgierskiego rządu do wyrażenia zgody na rozpoczęcie rozmów w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Pięciu dyplomatów, wypowiadających się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczyło, że celem jest rozpoczęcie formalnych negocjacji 25 czerwca.

Otwarcie rozmów podniosłoby morale Ukraińców, którzy od ponad dwóch lat odpierają rosyjską inwazję na pełną skalę - pisze portal.

11:00

Na Ukrainę trafiła już ponad połowa z ok. 100 samochodów przekazanych przez mieszkańców Londynu w związku z tym, że nie spełniają norm emisji spalin pozwalających na jazdę po mieście bez dodatkowych opłat - poinformowała organizacja charytatywna British-Ukrainian Aid.

Organizacja, która załatwia formalności związane z transportem samochodów na Ukrainę w ramach prowadzonej akcji, przekazała w poniedziałek, że w miniony weekend do tego kraju dotarł konwój kolejnych 20 samochodów, a do końca tego tygodnia spodziewanych jest 13 kolejnych.

09:59

Przejęcie Błahirowki, małej miejscowości na Ługańszczyźnie, potwierdza Ministerstwo Obrony Rosji. Od jesieni 2022 roku to jeden z ostatnich przyczółków ukraińskiej armii w tym regionie.

08:25

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 28 z 29 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował we wtorek rano dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

"Wróg zaatakował 29 bojowymi dronami Shahed-131/136 z trzech kierunków: Primorsko-Achtarsk, Kursk - Rosja, Przylądek Czauda - (okupowany) Krym" - napisał Ołeszczuk na Telegramie.

"W wyniku walk zestrzelono 28 Shahedów nad obwodami odeskim, mikołajowskim, dniepropietrowskim, charkowskim, czerkaskim, chersońskim i kirowohradzkim" - przekazał generał.

Ołeszczuk zaznaczył, że atak został odparty przez przeciwlotnicze jednostki rakietowe Sił Powietrznych i mobilne grupy strzeleckie Sił Obrony Ukrainy, a także wykorzystano sprzęt do walki radioelektronicznej.

08:15

Rosjanie koncentrują wojska w obwodzie kurskim, w pobliżu granicy z obwodem sumskim na Ukrainie; te działania służą głównie odciągnięciu ukraińskich sił z innych odcinków frontu - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Maksym Żorin, zastępca dowódcy jednej z ukraińskich brygad walczących w regionie charkowskim, poinformował w poniedziałek, że nieopodal granicy z obwodem sumskim zaobserwowano gromadzenie sił przez Rosjan. Według Żorina do obwodu kurskiego ściągane są m.in. oddziały czeczeńskie, czyli formacje tzw. kadyrowców. Tego samego dnia ukraiński ekspert ds. wojskowości Kostiantyn Maszowec oceniał liczebność rosyjskiego zgrupowania w regionie kurskim na około 9-10 tys. żołnierzy - przekazał think tank.

ISW podkreślił, że są to prawdopodobnie siły o niezbyt dużych zdolnościach bojowych - nie w pełni ukompletowane i słabo zorganizowane. Niemniej, w ocenie think tanku, nawet takie zgrupowanie wojsk inwazyjnych spełni swoją rolę, ponieważ zmusi Ukraińców do rozciągnięcia sił wzdłuż linii frontu z myślą o zabezpieczeniu północnej granicy państwa.

W pierwszej połowie maja ISW podobnie oceniał cel rosyjskich operacji w obwodzie charkowskim. Think tank wówczas podkreślał, że działania ofensywne Rosjan na północy Charkowszczyzny prawdopodobnie służą odciągnięciu wojsk ukraińskich z kluczowych odcinków frontu na wschodzie Ukrainy i dlatego nie powinny być postrzegane jako przygotowania do ataku na Charków.

Większość analityków ukraińskich i zachodnich podkreślało w ostatnich tygodniach, że siły inwazyjne nie dysponują wystarczającym potencjałem technologicznym i ludzkim, by okrążyć i zdobyć tak duże miasto.

Doniesienia o możliwym szturmie na Charków pojawiły się w mediach jeszcze w marcu w związku z rozbudowywaniem rosyjskiego zgrupowania wojskowego w obwodach graniczących z Ukrainą - biełgorodzkim, kurskim i briańskim. Na początku maja Maszowec szacował liczebność tych sił na około 50 tys. żołnierzy.