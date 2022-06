Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija. Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Plany sprzedaży Ukrainie przez administrację USA czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane. Podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce wroga. Najnowsze wydarzenia związane ze 115. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 18.06.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek we wsi w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

"Znowu atak wroga na Krzemieńczuk. Od 6 do 8 rosyjskich pocisków uderzyło w rafinerię i inną infrastrukturę. Szczegóły - później. Groźba ataków pozostaje. Ukrywajcie się!" - napisał na Telegramie Dmytro Łunin szef administracji obwodowej w Połtawie.

Ukraińcy prowadzą kontrofensywę w okolicach Iziumu, by odciągnąć Rosjan od Słowiańska i zakłócić ich linię zaopatrzenia - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW czystki wśród oficerów dodatkowo pogarszają zdolności dowodzenia w rosyjskiej armii .

Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija.

Plany sprzedaży Ukrainie przez administrację USA czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane. Podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce wroga.

10:34

Wojna Rosji z Ukrainą grozi wywołaniem globalnej fali głodu, a Kreml prowadzi działania dezinformacyjne, oskarżając UE o blokowanie eksportu zbóż i nawozów - napisał Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych Josep Borrell w artykule opublikowanym na stronie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS).

"Jeszcze przed wojną Putina z Ukrainą przegrywaliśmy w globalnej walce z głodem. Teraz ta nieuzasadniona i niesprowokowana wojna naraża świat na głód, który dotknie (kolejne) setki milionów ludzi" - ocenił Borrell.

"Aby uniknąć globalnej katastrofy żywnościowej, najwyższym priorytetem pozostaje zakończenie wojny i opuszczenie przez wojska rosyjskie Ukrainy. Taki jest cel ogromnego wsparcia udzielanego przez UE dla Ukrainy i środków ograniczających, które stosujemy wraz z naszymi sojusznikami przeciwko reżimowi Putina. Jednak nigdy nie braliśmy na cel rosyjskiego eksportu produktów rolnych i nawozów. Sankcje UE nie zabraniają Rosji eksportu jakichkolwiek towarów rolnych i płatności za taki eksport (...), pod warunkiem, że nie są w to zaangażowane osoby lub podmioty objęte ograniczeniami. Sankcje unijne nie mają również zastosowania eksterytorialnego, tj. nie obowiązują podmiotów spoza UE, chyba że ich działalność przynajmniej częściowo jest prowadzona na terenie Unii" - napisał Borrell.



10:03

Negocjacje z Rosją mogą zostać wznowione pod koniec sierpnia po kontrofensywie ukraińskich sił zbrojnych - powiedział szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu i szef grupy na rozmowy pokojowe z Rosją, Dawyd Arachamija, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

Jak zasugerował Arachamija, Ukraina będzie mogła wznowić rozmowy pokojowe z Rosją, kiedy wzmocni swoje pozycje na froncie. Negocjator nie doprecyzował jednak swojej wypowiedzi, tłumacząc, że nie chce zdradzać planów ukraińskich władz Rosjanom.

Koniec sierpnia. Nie chcemy dzielić się naszymi planami z Rosjanami, bo widzą to w otwartych źródłach. Ale myślę, że w niektórych miejscach przeprowadzimy kontrofensywę - powiedział.



09:48

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 33 350 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też dziewięć czołgów, 10 pojazdów opancerzonych, pięć systemów artylerii, system przeciwlotniczy, samolot, jednostkę pływającą i drona - napisano w komunikacie.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 18 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1465 czołgów, 3573 pojazdy opancerzone, 216 samolotów, 180 helikopterów, 739 systemów artylerii, 233 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 98 systemów przeciwlotniczych, 2513 pojazdów i cystern, 14 jednostek pływających i 594 drony.

09:46

Ukraińskie wojsko zestrzeliło dwie rakiety wystrzelone w kierunku Odessy z terytorium Krymu.

09:45

Dym nad fabryką Topaz w okupowanym Doniecku.

09:44

Polska wzywa do siódmego pakietu sankcji wobec Rosji. Szósty pakiet sankcji mocno uderzył w Rosję. Ale nie byliśmy w stanie wystarczająco osłabić Putina i jego machiny wojskowej. Potrzeba więc dalszych i ostrzejszych sankcji - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz.

09:43

Chemikalia w zakładach Azot w Siewierodoniecku na Ukrainie grożą nie tylko życiu setek ukrywających się tam cywilów, ale też katastrofą ekologiczną dla całego regionu; wybuch mógłby zniszczyć całe miasto - powiedział stacji Sky News Petro Kuzyk, dowódca batalionu broniącego Siewierodoniecka przed wojskami rosyjskimi.

09:23

Szef Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew, minister obrony Siergiej Szojgu i młodsza córka prezydenta Katerina Tichonowa - w trwających dyskusjach o możliwym następcy Władimira Putina pojawiają się zarówno dawno znane, jak i zaskakujące kandydatury.

08:40

Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku mają ograniczone możliwości opuszczenia miasta, a proponowany przez Rosję "korytarz humanitarny" może zostać wykorzystany od ich przymusowego przesiedlenia - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ukraińscy cywile uwięzieni w Siewierodoniecku będą prawdopodobnie podejrzliwie podchodzić do korzystania z proponowanego korytarza. Możliwość opuszczenia miasta jest ograniczona z powodu zniszczenia mostów, ale proponowana przez Rosję trasa poprowadziłaby ich w kierunku miejscowości Swatowa, położonej głębiej na terytorium okupowanym przez Rosję. Jeśli uwięzieni cywile nie skorzystają z propozycji wyjścia korytarzem, Rosjanie prawdopodobnie uznają za uzasadnione, by w mniejszym stopniu odróżniać ich od ukraińskich celów wojskowych znajdujących się na tym obszarze" - dodano.

08:39

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,141 mln osób - poinformowałaStraż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 26,1 tys. osób.



08:15

Wczoraj odbył się pierwszy koncert w operze w Odessie od rozpoczęcia wojny. Wykonawcy rozpoczęli od hymnu Ukrainy, a następnie odbyła się gala operowa.

08:08

Ukraińcy prowadzą kontrofensywę w okolicach Iziumu, by odciągnąć Rosjan od Słowiańska i zakłócić ich linię zaopatrzenia - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW czystki wśród oficerów dodatkowo pogarszają zdolności dowodzenia w rosyjskiej armii.

07:43

Siły ukraińskie usiłują przebić się przez linię nieprzyjaciela na kierunku charkowskim, by wyjść na tyły rosyjskich jednostek operujących na kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W tym regionie Rosjanie kładą nowe bocznice kolejowe, by usprawnić swoje linie zaopatrzeniowe.

"Trwają walki o Siewierodonieck. W celu poprawy sytuacji taktycznej jednostki wroga próbowały przeprowadzić operacje szturmowe poza miastem, ale bez powodzenia" - dodało ukraińskie dowództwo.

07:42

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel broni swoich decyzji w sprawie Nord Stream 2. Gospodarka niemiecka zdecydowała się na transport gazu rurociągami z Rosji, ponieważ było on tańszy - powiedziała w wywiadzie dla portalu RND. Pytana o Putina stwierdziła, że "powinno się traktować jego słowa poważnie".

06:35

W odpowiedzi na intensyfikację współpracy wojskowej Nikaragui z Rosją USA objęły sankcjami nikaraguańskie przedsiębiorstwo Ediminas, aby zmniejszyć dochody rządu Daniela Ortegi z eksportu złota.

Jest to bezpośrednia reakcja USA na ogłoszoną we wtorek zgodę nikarguańskiego prezydenta Daniela Ortegi na udostępnienia baz wojskowych, lotnisk i portów jego kraju rosyjskim siłom zbrojnym: "aby mogły one uczestniczyć w operacjach na Karaibach i Oceanie Spokojnym".

Departament Skarbu USA, uzasadniając swą decyzję, wskazał na dyktatorski charakter rządów Daniela Ortegi.



06:34

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy zaapelowało w ONZ do światowych liderów o wsparcie ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego niszczonego przez Rosję podczas inwazji.

"Pomimo ciągłego ostrzału Rosji zespół telekomunikacyjny kontynuuje odbudowę zniszczonych urządzeń, ustanawia Starlink i przywraca komunikację. To jednak nie wystarczy. Dlatego stale potrzebujemy pomocy krajów sojuszniczych. Liczymy na ich wsparcie dla sfery telekomunikacyjnej Ukrainy i wspólną walkę z największym wrogiem świata" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Ministerstwo przypomina, że przed inwazją Federacji Rosyjskiej na pełną skalę Ukrainie udało się stać krajem o największym zasięgu szybkiego internetu w Europie.

Jak podał Ukrinform, do 10 czerwca ponad 3000 stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej na Ukrainie zostało całkowicie lub częściowo wyłączonych. Ponad 20 proc. infrastruktury telekomunikacyjnej zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku agresji Rosji.



06:32

W rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim premier Holandii Mark Rutte oświadczył, że popiera przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE.

O rozmowie z premierem Holandii poinformował na Twitterze prezydent Ukrainy: "Podziękowałem premierowi Rutte za poparcie statusu Ukrainy jako kandydata do UE. Poinformowałem o sytuacji na froncie. Omówiliśmy dalsze wsparcie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podziękowałem za znaczącą pomoc Holandii. Liczymy na jej kontynuację".

W wydanym po rozmowie komunikacie Rutte napisał, że brała w niej udział minister obrony Holandii Kajsa Ollongren.

"Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, o tym jak Holandia może jeszcze pomóc w dostawach broni i w sytuacji ze statusem kandydata do członkostwa w UE dla Ukrainy" - napisał na Twitterze holenderski premier.



06:24

Plany sprzedaży Ukrainie przez administrację USA czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane. Podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce wroga.

Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą Reuters podał, że zastrzeżenia do sprzedaży dronów MQ-1C Gray Eagle, które mogą być uzbrojone w pociski Hellfire do wykorzystania na polu walki z Rosją, pojawiły się podczas szczegółowego przeglądu Administracji ds. Bezpieczeństwa Technologii Obronnych Pentagonu. Jej zadaniem jest ochrona wartościowych technologii przed dostaniem się w ręce wroga. Wcześniej projekt zatwierdził Biały Dom.



06:20

Sama Rosja zrobiła wszystko, aby zniszczyć wszelkie więzi z Ukrainą. No cóż, zrobimy wszystko, by nasze więzi z Europą były jak najmocniejsze - powiedział w wystąpieniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski.

W piątek rząd Ukrainy zakończył umowę o ruchu bezwizowym z Federacją Rosyjską. Reżim wizowy z Rosją będzie obowiązywał od 1 lipca.

06:12

"Znowu atak wroga na Krzemieńczuk. Od 6 do 8 rosyjskich pocisków uderzyło w rafinerię i inną infrastrukturę. Szczegóły - później. Groźba ataków pozostaje. Ukrywajcie się!" - napisał na Telegramie Dmytro Łunin szef administracji obwodowej w Połtawie.

Informację potwierdzono w Telegramie Sił Zbrojnych Ukrainy. Podkreślano, że nieprzyjaciel wystrzelił 7 pocisków z okolic Biełgorodu, które mogłyby być skierowane w rafinerię w Krzemieńczuku i inne obiekty infrastrukturalne w obwodzie połtawskim. "Z kolei wróg rozpowszechnia informację, że pociski zostały wystrzelone w kierunku obwodu charkowskiego" - czytamy w oświadczeniu Sił Zbrojnych.