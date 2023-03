Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przybył w środę do okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował koncern Enerhoatom. Ukraina nie może przegrać trwającej od siedmiu miesięcy bitwy o Bachmut na wschodzie kraju, żeby Władimir Putin nie poczuł krwi - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Bachmut oraz Biłohoriwka, Awdijiwka i Marjinka pozostają w epicentrum działań bojowych w wojnie na Ukrainie. Szef Pentagonu Lloyd Austin jest przekonany, że Kijów ma duże szanse na to, by wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem. Środa jest 399. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje są w nim aktualizowane na bieżąco.

12:19

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przybył do okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformował koncern Enerhoatom.

Jak podkreślono, to druga wizyta Grossiego w tej największej w Europie siłowni atomowej od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji.

Grossi chce sprawdzić, jak zmieniła się sytuacja na terenie obiektu, ma rozmawiać z pracownikami oraz zagwarantować rotację członków misji MAEA, działającej w elektrowni od września.

12:09

Rosyjscy okupanci na zajętych terytoriach Ukrainy ograniczają pomoc medyczną dla miejscowej ludności cywilnej, przeznaczając placówki zdrowia wyłącznie na leczenie rannych żołnierzy - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Opisała sytuację w miejscowości Nowowasyliwka w obwodzie zaporoskim, gdzie miejscowy szpital został przekształcony w rosyjski szpital wojskowy, w którym umieszczono ponad 200 rannych żołnierzy.

11:33

Jest zbyt wcześnie, aby mówić o naszym zwycięstwie w bitwie o Bachmut, lecz z pewnością pokazuje to niezdolność Rosjan do osiągnięcia zwycięstwa - powiedział były minister obrony Ukrainy Andrij Zahorodniuk w wywiadzie udzielonym amerykańskiej edycji tygodnika "Newseek".

Zahorodniuk powiedział, że pomimo doniesień sugerujących, że Moskwa przygotowuje się do przeciągającego się konfliktu, Rosjanie "panikują", gdyż nie są w stanie przejąć kontroli nad Bachmutem, małym miastem w obwodzie donieckim, o które walki trwają od siedmiu miesięcy.

11:28

Przekazane Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2 nie zostaną wysłane na linie frontu, dopóki nie dostarczone zostaną też niemieckiej produkcji Leopardy 2 i nie będzie można utworzyć brygady czołgów - powiedział brytyjski analityk wojskowy prof. Michael Clarke.

Dodał, że nie spodziewa się działań przez kolejny miesiąc, ponieważ mokry teren zmusiłby czołgi do wjechania na drogi, co wystawiłoby je na ataki wroga, ale kiedy 50 do 100 czołgów zostanie zgromadzonych na suchym terenie, będzie to inna sprawa. "Jeśli zrobią to prawidłowo, ze wszystkimi pojazdami opancerzonymi, które jadą z nimi i całym wsparciem i całą resztą, przetną wszystko, co Rosjanie mają na froncie. Ale muszą to zrobić dobrze i dlatego nie pójdą wcześniej" - powiedział.

09:52

Ukraińskie siły w ciągu doby odparły na wschodzie kraju prawie 60 rosyjskich ataków - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjskie straty minionej doby oszacowano na 610 żołnierzy. Łączne osobowe straty rosyjskie według ukraińskich szacunków wynoszą 172 340.

09:50

Pierwsze trzy kompanie dronów wyprodukowanych na Ukrainie są już gotowe do walki; jest to nowe podejście do prowadzenia działań wojennych - poinformował wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow.

Drony mają wykonywać misje rozpoznawcze i uderzeniowe. Będą wykorzystywane do kierowania artylerią, pomogą żołnierzom w osiągnięciu jak największej skuteczności w walkach miejskich i w ratowaniu życia - wyjaśnił.

09:43

W donbaskim mieście Bachmut trwają walki, choć rosyjskie szturmy są wciąż na zmniejszonym poziomie w porównaniu z ostatnimi tygodniami - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Przekazano też, że w niedzielę rosyjskie media twierdziły, iż Grupa Wagnera przejęły pełną kontrolę nad kompleksem fabrycznym Azom na północ od centrum Bachmutu, jednak obszar ten prawdopodobnie pozostaje terenem walk, podobnie jak to było przez ostatnie dwa tygodnie.

08:40

ISW ocenia, że Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera, może "trollować" Kreml i wykorzystuje swoje wpływy w rosyjskich mediach, by pokazać siebie jako potencjalnego kandydata na prezydenta Rosji w wyborach w 2024 r.

Ośrodek zaznacza, że niedawno Prigożyn udzielił rosyjskim mediom wywiadu, podczas którego wyglądał, jakby naśladował sposób wypowiedzi Władimira Putina. Mogła to być "cicha kpina" z Putina albo delikatna sugestia, że Prigożyn mógłby zostać prezydentem - piszą amerykańscy eksperci.

08:13

Ukraina nie może przegrać trwającej od siedmiu miesięcy bitwy o Bachmut na wschodzie kraju, żeby Władimir Putin nie poczuł krwi - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Associated Press.

08:12

Podczas grudniowego spotkania z przedstawicielami rosyjskiej elity rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow ostrzegł, że wojna w Ukrainie będzie się przeciągać i wszystko "stanie się dużo trudniejsze" - informuje brytyjski dziennik "The Guardian", który dotarł do uczestników spotkania.

07:10

ISW twierdzi, że rosyjskie oddziały czynią postępy w Bachmucie. Według amerykańskiego think-tanku wagnerowcy opanowali kompleks przemysłowy Azom oraz że Rosjanie kontrolują już 65 proc. miasta.

06:55

Sąd w Rosji skazał na dwa lata więzienie ojca 13-latki, która narysowała w szkole antywojenny plakat. On sam publikował w mediach społecznościowych antykremlowskie wpisy.

05:50

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała Rosjan, by nie adoptowali dzieci, które jak to określiła, zostały w czasie wojny "skradzione" na Ukrainie i wywiezione do Rosji - podał Reuters.

"Jeszcze raz przypominam wszystkim rosyjskim tzw. rodzicom adopcyjnym i "opiekunom": prędzej czy później będziecie musieli odpowiedzieć" - dodała.

Według ukraińskiego ministerstwa ds. reintegracji terenów okupowanych, za nielegalnie deportowane uważa się obecnie 19 514 ukraińskich dzieci.