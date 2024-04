10:29

We wspólnej operacji ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) i sił powietrznych zniszczono rosyjski bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3, który atakował w piątek rakietami Ukrainę - poinformował HUR. Zginął jeden członek załogi bombowca wojskowego Tu-22M3 - przekazał gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow.

"Wrogi samolot Tu-22M3 został zestrzelony w odległości około 300 kilometrów od Ukrainy przy użyciu tych samych środków, które wcześniej trafiły rosyjski samolot kontroli radarowej dalekiego zasięgu A-50. W wyniku uszkodzeń bombowiec zdołał dolecieć w okolice Stawropola, gdzie się rozbił" - napisano w komunikacie wywiadu.

Telegram

"Po raz pierwszy jednostki rakiet przeciwlotniczych sił powietrznych we współpracy z wywiadem wojskowym Ukrainy zniszczyły bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3, zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 używanych przez rosyjskich terrorystów do atakowania spokojnych ukraińskich miast. Dzisiejszy atak był pierwszym przypadkiem zniszczenia dwóch takich pocisków" - napisał dowódca sił powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk.

Telegram

"Błyskawiczna karma w akcji - samolot Tu-22M3 Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, który w nocy wystrzeliwał pociski, rozbił się w Kraju Stawropolskim (na południowym zachodzie Rosji - przyp. red.)" - czytamy z kolei w komunikacie ukraińskich sił lądowych.

Telegram

09:37

Znamy szczegóły porannych ataków rosyjskich na obwód dniepropietrowski w Ukrainie.

W powiecie synelnykowskim uszkodzonych zostało ponad 10 domów prywatnych. Straż pożarna już ugasiła pożary, które wybuchły w następstwie ataków. Oprócz sześciu osób zabitych, sześć kolejnych, w tym dziecko, doznało tam obrażeń - powiadomili na Telegramie szef ukraińskiego MSZ Ihor Kłymenko i Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Telegram

Kolejne dwie ofiary śmiertelne to mieszkańcy stolicy obwodu - miasta Dniepr. Rannych zostało tam 20 cywilów. Rosyjski pocisk częściowo zniszczył czteropiętrowy budynek mieszkalny w Dnieprze. Pożar objął powierzchnię około 1 tys. metrów kwadratowych - powiadomiła DSNS.



Służby ratunkowe poinformowały również o trzech osobach poszkodowanych w Krzywym Rogu.

09:19

Tak wygląda budynek w Dnieprze ostrzelany przez rosyjskie wojsko:

08:46

Co najmniej osiem osób zginęło, a 29 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach przeprowadzonych w piątek nad ranem w obwodzie dniepropietrowskim - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Sześcioro cywilów, w tym dwoje dzieci w wieku sześciu i ośmiu lat, poniosło śmierć w mieście Synelnykowe - dodano.

Dwie osoby zginęły w stolicy obwodu, Dnieprze. Obrażeń doznało tam 20 mieszkańców - powiadomiła agencja za ukraińskimi służbami ratunkowymi.

08:39

"Po rosyjskim ataku w Dnieprze trwa obecnie akcja ratownicza. Zniszczono kilka pięter zwykłego budynku mieszkalnego, uszkodzono stację. W rejonie Dniepru zaatakowano także Krzywy Róg i Synelnikowo. Wszystkim rannym udzielona zostanie pomoc. Niestety, są ofiary. Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół" - poinformował na platformie X (dawny Twitter) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.