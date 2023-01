Ponad 550 pojazdów, w tym 90 Strykerów, 59 Bradleyów, 53 MRAP-ów i 350 Humvee o łącznej wartości 2,5 mld dolarów otrzyma Ukraina od Stanów Zjednoczonych w ramach najnowszego pakietu pomocy. Szef CIA William Burns spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Szwecja poinformowała, że przekaże Ukrainie m.in. 50 bojowych wozów piechoty CV90. Najnowsze informacje związane z 331. dniem wojny zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Dyrektor CIA William Burns / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy . Znalazła się w nim broń o wartości 2,5 mld dolarów, w tym 90 transporterów kołowych Stryker, 59 bojowych pojazdów piechoty Bradley oraz systemy obrony powietrznej Avenger;

. Znalazła się w nim broń o wartości 2,5 mld dolarów, w tym 90 transporterów kołowych Stryker, 59 bojowych pojazdów piechoty Bradley oraz systemy obrony powietrznej Avenger; Szwecja poinformowała, że przekaże Ukrainie m.in. 50 bojowych wozów piechoty CV90;

Kontrolowany przez Rosję aparat wpływu kontynuuje działania dezinformacyjne przeciwko Polsce - napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

06:20

Dyrektor CIA William J. Burns odbył w zeszłym tygodniu tajną wizytę w Kijowie. Informował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o swoich przewidywaniach co do przyszłej militarnej strategii Rosji w kontekście ostatnich zmasowanych ataków m.in. na Bachmut oraz przygotowań Ukrainy do kontrofensywy.

O wyprawie szefa CIA na Ukrainę pisze w piątkowym wydaniu "Washington Post". Zastrzegł, że rzecznik CIA odmówił podania szczegółów rozmowy.

W oparciu o swoje źródła dziennik podał, że rozmówcy zastanawiali się jak długo Ukraina może liczyć na pomoc USA i Zachodu po przejęciu Izby przez Republikanów i spadku poparcia dla pomocy dla tego kraju wśród części amerykańskiego elektoratu.

Zełenski i jego współpracownicy mieli po zeszłotygodniowym spotkaniu wrażenie, że wsparcie administracji Bidena dla Kijowa pozostaje silne, a 45 mld dolarów w funduszach awaryjnych dla Ukrainy, uchwalonych przez Kongres w grudniu, wystarczy co najmniej do lipca lub sierpnia - zaznaczył "WP".

Burns zauważył, że w pewnym momencie pomoc będzie jednak trudniejsza do uzyskania. Kijów jest zatem mniej pewny co do perspektyw uchwalenia przez Kongres kolejnego wielomiliardowego pakietu pomocowego, podobnie jak wiosną ubiegłego roku.

Podczas gdy republikańscy jastrzębie w Kongresie wciąż popierają uzbrajanie Ukrainy, inni konserwatyści powiedzieli, że chcą cięcia wydatków USA, w szczególności miliardów dolarów przeznaczonych na działania wojenne - podkreślił dziennik waszyngtoński.

Dziennik zaznaczył, że Burns, były ambasador USA w Moskwie jest postacią szanowaną przez zespół Zełenskiego. Doceniają oni m.in. jego ostrzeżenie, że Rosjanie będą dążyć do zdobycia ukraińskiego lotniska Antonow na początku inwazji. Zyskał też uznanie w Kijowie za sceptycyzm co do sensu prowadzenia na tym etapie negocjacji z Kremlem w sprawie zakończenia konfliktu.

06:09

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował na Twitterze nagranie z rosyjskiego ostrzału wsi Nowoseliwśke w obwodzie ługańskim: