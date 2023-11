Dowódca sił lądowych ukraińskiego wojska Ołeksandr Syrski odwiedził oddziały walczące niedaleko Bachmutu i Łymana. "Rosjanie zwiększyli swoją aktywność pobliżu Bachmutu, próbując odzyskać utracone pozycje" - podkreślił. Ukraińska armia informuje, że w ciągu doby doszło do 80 starć z przeciwnikiem. Ponad 120 miejscowości znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim. W następstwie buntu prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera w czerwcu tego roku i śmierci jej kierownictwa w sierpniu, państwo rosyjskie sprawuje obecnie bardziej bezpośrednią kontrolę nad jej działaniami i byłym personelem - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Niedziela, 12 listopada 2023 r. to 627. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziesz w naszej relacji.

14:37

Eksplozja w Melitopolu, którą wywiad określił jako "akcję zemsty", została zaplanowana przez miejscowy ruch oporu, a doszło do niej w sobotę wieczorem, w momencie, gdy odbywało się posiedzenie sztabu.

"Po ataku w Melitopolu wybuchł popłoch - na miejsce wydarzenia przyjechało na syrenach wielu policjantów. Po pewnym czasie odholowali przez okupowane miasto do swojej komendy spalony koło sztabu samochód" - podał HUR.

14:23

Były prezydent USA Donald Trump, który zamierza wystartować w wyborach prezydenckich, przedstawił zarys swego programu i obiecał, że zakończy wojnę na Ukrainie i przerwie "niekończący się strumień amerykańskich środków płynących" do tego kraju - pisze w niedzielę AP.

Trump, który ubiega się o nominację Republikanów, by wystartować w wyborach w 2024 roku, zadeklarował, że sprawę wojny Rosji z Ukrainą zakończy jeszcze przed swą inauguracją i zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Ameryce koszt odtworzenia rezerw broni.

Associated Press zwraca uwagę, że Trump nie wyjaśnił, czy będzie nalegał na to, by Rosja wycofała się z ukraińskich terytoriów zajętych od początku inwazji.

14:09

W tymczasowo okupowanym Melitopolu w wyniku eksplozji, do której doszło wczoraj, zginęło co najmniej trzech funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Rosji - podała Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

13:13

Unijni dyplomaci zapewniają, że Unia Europejska wywiąże się ze swojego zobowiązania, żeby do wiosny dostarczyć na Ukrainę milion sztuk amunicji. Do tej pory UE dostarczyła tylko 300 tys. sztuk. Jutro w Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych, a we wtorek szefowie resorów obrony, by rozmawiać na ten temat.

12:23

W obwodzie biełgorodzkim Rosjanie zestrzelili ukraińskiego drona. Bezzałogowca zestrzelono około godziny 12 czasu moskiewskiego.

"Nasz system obrony powietrznej działał nad obwodem biełgorodzkim. Nad wsią zestrzelono bezzałogowy statek powietrzny. Służby operacyjne wyjaśniają na miejscu informacje o skutkach tego zdarzenia" - napisał na telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow.

11:29

W następstwie buntu prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera w czerwcu tego roku i śmierci jej kierownictwa w sierpniu, państwo rosyjskie sprawuje obecnie bardziej bezpośrednią kontrolę nad jej działaniami i byłym personelem - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że według stanu na koniec października, duża część Grupy Wagnera została prawdopodobnie zasymilowana ze strukturą dowodzenia rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) i wznowiła aktywną rekrutację.

Ramię Grupy Wagnera w ramach Rosgwardii jest prawdopodobnie kierowane przez Pawła Prigożyna, syna jej nieżyjącego właściciela, Jewgienija Prigożyna.

Dodano, że kolejne grupy wagnerowców najprawdopodobniej dołączyły do innej rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej Redut, która według śledztwa Radia Wolna Europa liczy obecnie łącznie 7 tys. osób. Z kolei 1 listopada przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow oświadczył, że medycy z Grupy Wagnera dołączyli do czeczeńskich sił specjalnych Achmat, a wcześniej, 25 października, informował, że do Achmatu dołączyło 170 byłych bojowników Grupy Wagnera.

10:55

Ukraina będzie mieć dość zasobów energetycznych, by przetrwać nadchodzącą zimę, ale spodziewane nasilenie rosyjskich ataków może zakłócić dostawy - oznajmił minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko w sobotę wieczorem w telewizji.

Starczy nam zasobów energetycznych, pod tym względem jesteśmy spokojni. Pytanie, na ile przyszłe ataki mogą wpłynąć na dostawy - powiedział minister.

Ukraińskie władze informowały w środę, że w ciągu ostatnich kilku tygodni siły rosyjskie atakowały ukraińską infrastrukturę 60 razy, co budzi obawy, że Moskwa już zaczęła niszczyć infrastrukturę energetyczną przed drugą zimą wojny.

10:38

Rosjanie zwiększyli swoją aktywność pobliżu Bachmutu, próbując odzyskać utracone pozycje - poinformował dowódca sił lądowych Ukrainy Ołeksandr Syrski na Telegramie.

Syrski podkreśla, że Ukraińcy odpierają ataki Rosjan.

09:51

Pułkownik ukraińskich sił specjalnych Roman Czerwinski koordynował atak na Nord Stream w zeszłym roku - poinformował dziennik "The Washington Post", powołując się na osoby zaznajomione z planowaniem tej operacji.

09:02

"W Chersoniu doszło do eksplozji! Obszary przybrzeżne są ostrzeliwane przez rosyjskie siły okupacyjne" - napisał na Telegramie Roman Mroczko, szef administracji wojskowej Chersonia.

Mroczko zaapelował do mieszkańców Chersoniu, aby bez potrzeby nie wychodzili na zewnątrz i nie zbliżali się do okien.

07:54

Od początku rosyjskiej inwazji do 12 listopada w Ukrainie zginęło 311 750 rosyjskich żołnierzy, w tym 1110 ostatniej doby - wynika z raportu ukraińskiego wojska.

07:36

Ukraińskim dzieciom zabieranym przez Rosję z Ukrainy zakazuje się mówić po ukraińsku, nie podaje leków i wymusza przyjęcie rosyjskich paszportów - opowiadały ukraińskie dzieci przez łącza wideo podczas wysłuchania w parlamencie Kanady.

W misji komisji spraw zagranicznych Izby Gmin kanadyjscy deputowani zbierają informacje na temat nielegalnego wywożenia dzieci z Ukrainy do Rosji. Podczas drugiego z zaplanowanych spotkań w tej sprawie, które odbyło się w miniony wtorek, parlamentarzyści wysłuchali podczas wideokonferencji relacji przedstawicieli dwóch organizacji - Save the Children i Save Ukraine - a także czworga ukraińskich dzieci, matki jednego z nich i byłego ukraińskiego żołnierza, ojca trojga dzieci.

07:27

W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak rakietowy na Ukrainę, wykorzystując dwie kierowane rakiety powietrzne Ch-59 i rakietę balistyczną Iskander-M. Jeden z pocisków został zniszczony przez ukraińską obronę przeciwpowietrzną. Obecnie ustalane jest jakie są skutki rosyjskiego ataku - podaje ukraińska armia.

07:18

Podczas okupacji obwodu chersońskiego wojsko rosyjskie celowo zabiło 216 cywilów w regionie, ponad 800 osób zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów - podaje ukraińska prokuratura.