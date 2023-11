10:15

W poniedziałek z Ukrainy do Polski odprawiono 20,7 tys. osób, a 21 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17,087 mln wjazdów do Polski i ponad 15,297 mln wyjazdów na Ukrainę.

"W dniu 13 listopada funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20,7 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 17,087 mln osób" - przekazała w poniedziałek na portalu X (dawniej Twitter) Straż Graniczna.

"Z Polski do Ukrainy odprawiono 21 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 15,297 mln osób" - dodano.

09:00

Co najmniej 1319 luksusowych samochodów o łącznej wartości 229,6 mln dolarów wjechało do Rosji od czasu, gdy Stany Zjednoczone i UE zakazały w marcu 2022 r. sprzedaży do Rosji samochodów z wyższej półki - poinformował portal Kyiv Independent.

Od czasu wejścia w życie zakazu importu 15 marca 2022 r. do Rosji trafiło 551 Land Roverów, 226 pojazdów Mercedes-Benz, 177 Porsche i innych samochodów luksusowych marek.

Rosja sprowadziła także co najmniej 42 drogie supersamochody, z których najdroższym jest Ferrari 812 Competizione o wartości prawie 534 tys. dolarów.

10:00

Rosja ogłosiła, że zwiększy produkcję swojej 152-milimetrowej, naprowadzanej laserowo amunicji artyleryjskiej Krasnopol-M2 i poprawi jej działanie w złych warunkach pogodowych - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że ten typ amunicji już teraz jest z powodzeniem wykorzystywany, np. do precyzyjnych ataków na pojedyncze ukraińskie pojazdy. Ale ponieważ rosyjski przemysł obronny nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości amunicji konwencjonalnej, oceniono, że planowane zwiększenie produkcji Krasnopolu jest prawdopodobnie próbą bardziej efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych.