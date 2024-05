Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył we wtorek rano wizytę w Brukseli, gdzie podpisał z szefem rządu belgijskiego dwustronną umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje ona dostawę 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, ale pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku. "Nie mamy żadnych planów wysłania wojsk NATO na Ukrainę albo zaangażowania się bezpośrednio w walkę" - powiedział z kolei dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wtorek jest 825. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w raporcie dnia.

13:19 Szwecja wstrzymuje plan przekazania Ukrainie samolotów bojowych Gripen - poinformował szwedzki minister obrony Pal Jonson. Jako powód wymienił prośbę sojuszników, aby skupić się na jednym modelu myśliwców, czyli amerykańskich F-16. "Wprowadzenie dwóch systemów myśliwców jednocześnie byłoby problematyczne" - podkreślił Jonson cytowany przez agencję TT. 12:56 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek zaapelował do prezydenta USA Joa Bidena o udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii. Jak powiedział, nieobecność amerykańskiego lidera na tym wydarzeniu oznaczałaby "owacje na stojąco" dla Władimira Putina. 12:17 Rząd Szwecji ogłosił we wtorek pakiet energetyczny dla Ukrainy o wartości 650 mln koron (ok. 56 mln euro), mający pomóc zapewnić dostawy prądu do produkcji broni oraz dla ludności cywilnej. Jak podkreślił minister pomocy rozwojowej i handlu Johan Forssell, ze względu na pilne potrzeby w związku z ostatnimi rosyjskimi atakami priorytetowy będzie region charkowski. "Sfinansowana zostanie naprawa infrastruktury energetycznej, zakup generatorów prądu, transformatorów, instalacji słonecznych z bateriami" - wymienił Forssell.

11:56 Nie mamy żadnych planów wysłania wojsk NATO na Ukrainę albo zaangażowania się bezpośrednio w walkę - powiedział we wtorek dziennikarzom w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przed spotkaniem z ministrami obrony państw UE. Celem NATO jest wspieranie Ukrainy poprzez dostarczanie jej sprzętu wojskowego oraz prowadzenie działań, które mają zapobiegać rozlaniu się konfliktu poza terytorium ukraińskie - powiedział. Zobacz również: Szef NATO z mocnym przekazem dla Ukrainy. Co na to Rosja? 11:38 "Sytuacja na polu walki na Ukrainie wchodzi w krytyczny etap; Rosja otworzyła nowy front na północy i stara się zbliżyć do Charkowa" – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że jednocześnie trwają ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie. W Brukseli odbywa się we wtorek spotkanie unijnych ministrów odpowiedzianych za sprawy obronności. Wezmą w nim udział także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz minister obrony Ukrainy Rustem Umierow, który poinformuje o najpilniejszych potrzebach swego kraju.

10:27 Holandia dostarczy Ukrainie części systemu obrony powietrznej Patriot i prowadzi rozmowy z innymi krajami w celu zmontowania kompletnego systemu - poinformowała we wtorek holenderska minister obrony Kajsa Ollongren. "Zakładając, że inne kraje partnerskie będą w stanie dostarczyć części i amunicję, to dzięki naszej ofercie będziemy w stanie w krótkim terminie dostarczyć Ukrainie co najmniej jeden kompletny system" – powiedział Ollongren cytowana przez media. 10:06 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Belgii Alexander De Croo podpisali we wtorek w Brukseli dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Obejmuje ona dostawę 30 myśliwców F-16 do 2028 roku. Do podpisania umowy doszło w trakcie niespodziewanej wizyty ukraińskiego prezydenta w stolicy Belgii. "Dokument obejmuje co najmniej 977 mln euro belgijskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy w tym roku, a także zobowiązanie Belgii do zapewnienia wsparcia w ciągu dziesięcioletniego okresu obowiązywania umowy" – ogłosił Zełenski we wpisie na platformie X. 09:12 Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, a pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku - podała we wtorek agencja Belga, powołując się na ministrę spraw zagranicznych Belgii Hadje Lahbib. Deklaracja padła przed wtorkową wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli. Samoloty wielozadaniowe F-16 produkcji amerykańskiej mają zniwelować rosyjską przewagę w powietrzu i pomóc siłom ukraińskim w odpieraniu ataków na miasta. 05:30 Rosyjscy hakerzy, którzy przed dwoma laty przeprowadzili atak na serwery MSZ Węgier, mogli uzyskać dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO – powiedział w wywiadzie dla portalu 444.hu Peter Buda, węgierski analityk ds. bezpieczeństwa narodowego. W połowie maja portal 444.hu opublikował dokumenty potwierdzające, że w 2022 r. doszło do zakrojonego na szeroką skalę ataku rosyjskich hakerów na system informatyczny węgierskiego MSZ. Rząd Viktora Orbana zaprzeczał wówczas, że taki atak miał miejsce. Z opublikowanych ostatnio dokumentów wynika jednak, że resort spraw zagranicznych miał o nich wiedzę. Zobacz również: Rosjanie mogli mieć dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO 05:18 Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics w wywiadzie dla CNN wezwał zachodnie kraje do zniesienia ograniczeń w używaniu przez Ukrainę dostarczanej przez nie broni. Podkreślił, że obecne postępy Rosji na polu walki są m.in. konsekwencją zwlekania i niezdecydowania Zachodu. Rinkievics stwierdził, że rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim jest konsekwencją nie tylko tego, że Rosji udało się przestawić gospodarkę w tryb wojenny i przeprowadzić mobilizację, ale także konsekwencją błędów w reakcji partnerów zachodnich na sytuację i udzielaniu wsparcia Ukrainie. 05:07 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży we wtorek rano wizytę w Brukseli, gdzie ma podpisać z szefem rządu belgijskiego dwustronną umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa - podała kancelaria belgijskiego premiera Aleksandra De Croo. Zełenski ma także spotkać się w królem Filipem, a kilkugodzinna podróż do Belgii zakończy się w południe na lotnisku wojskowym w Melsbroek pod Brukselą. Tam prezydent Ukrainy ma spotkać się z belgijskimi pilotami, instruktorami i technikami, specjalizującymi się w myśliwcach F-16. 05:03 W okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy doszło w poniedziałek wieczorem do eksplozji. Prorosyjskie władze poinformowały o co najmniej dwóch wybuchach w mieście.Według wpisów w rosyjskich mediach społecznościowych do wybuchów prawdopodobnie doszło na terenie Ługańskiej Wyższej Wojskowej Szkoły Lotniczej, gdzie wybuchł pożar. Z kolei, jak pisze agencja Ukrinform, w wyniku ataku rakietowego na bazę wojskową w Sorokino w obwodzie ługańskim, która jest zajęta przez Rosjan, rannych zostało czterech rosyjskich żołnierzy. Do eksplozji doszło także na przedmieściach Moskwy w mieście Bałaszycha. Tam zestrzelony został dron. W związku z tym doszło do zmian w kursowaniu samolotów na moskiewskich lotniskach.

