Okupowane przez siły rosyjskie miasto Melitopol na południu Ukrainy jest przekształcane przez wroga w dużą bazę wojskową; tylko w ciągu ostatniego tygodnia przybyło tam kilkuset zmobilizowanych żołnierzy agresora - zaalarmowała ukraińska agencja UNIAN za lokalnymi mediami z Melitopola. Putin sądził, że pokona Ukrainę w kilka dni, 9 miesięcy później Rosja wciąż mierzy się z wielkimi trudnościami, jednak Moskwa jest też w stanie wiele przetrwać, aby kontynuować walkę - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Madrycie. Najważniejsze wydarzenia 271. dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 21.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy we wsi Prawdino w obwodzie chersońskim / Alena Solomonova / PAP

12:15

Putin sądził, że pokona Ukrainę w kilka dni, 9 miesięcy później Rosja wciąż mierzy się z wielkimi trudnościami, jednak Moskwa jest też w stanie wiele przetrwać, aby kontynuować walkę - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg podczas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Madrycie.

Szef NATO podkreślił, że mimo sukcesów Ukrainy w walce z rosyjską agresją, wciąż należy uważnie zwracać uwagę na ruchy Rosji, która "jest gotowa ponosić znaczne straty i dalej zadawać cierpienie". Jednocześnie kraje Sojuszu muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby konflikt na Ukrainie nie wydostał się poza jej granice - zaznaczył Stoltenberg.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego wezwał do dalszego zwiększania inwestycji w obronność przez państwa NATO, podkreślając, że wartość 2 proc. PKB "to minimum, a nie maksimum" wydatków na ten cel.



11:11

Rosyjskie władze okupacyjne utworzyły na zajętych terenach na Ukrainie nielegalne "okręgi notarialne"; notariusze z nadania Moskwy będą mieli za zadanie legalizować przejmowanie ukraińskiego majątku zagrabionego przez wroga - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez rząd w Kijowie.

Rozpoczęto już rejestrację notariuszy. W ten sposób Rosjanie próbują zalegalizować przerejestrowywanie różnych składników majątku, czyli de facto rabunek czyjejś własności na Ukrainie - czytamy na łamach serwisu.

Jak podkreślono w komunikacie Centrum, żadna decyzja okupacyjnej administracji nie będzie uznawana za legalną ani na Ukrainie, ani w zdecydowanej większości państw świata.

10:33

W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka UNICEF Ukraina i słynny pies-saper Patron zawarli memorandum o współpracy na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci oraz popularyzacji wiedzy o zagrożeniu minami. Patron otrzymał również od UNICEF-u tytuł Psa Dobrej Woli - to pierwszy pies na świecie, który został wyróżniony w ten sposób - zaznacza portal Suspilne.

Na Ukrainie nie ma dziecka, które nie znałoby psa Patrona. Zdobył on zaufanie i serca wszystkich Ukraińców, a wraz z UNICEF Patron będzie działał na rzecz tak ważnych zagadnień jak bezpieczeństwo minowe i zdrowie psychiczne - powiedział Murat Szachin, przewodniczący UNICEF Ukraina.

Telegram

10:30

Okupowane przez siły rosyjskie miasto Melitopol na południu Ukrainy jest przekształcane przez wroga w dużą bazę wojskową; tylko w ciągu ostatniego tygodnia przybyło tam kilkuset zmobilizowanych żołnierzy agresora - zaalarmowała ukraińska agencja UNIAN za lokalnymi mediami z Melitopola.

W mieście trwa intensywna rozbudowa bazy medycznej na potrzeby rosyjskiej armii. Z okupowanego Krymu przywieziono tam ponad sto karetek pogotowia, a wszystkie pomieszczenia w budynku dawnego sanatorium dziecięcego mają zostać przekształcone w oddziały szpitalne. Opróżniane są również obiekty administracyjne i kancelaryjne, które posłużą odtąd wojskowym najeźdźcy - powiadomiła UNIAN.

Kolejne karetki przybędą do Melitopola z Rostowa nad Donem - oznajmiły lokalne media.

Melitopol liczył przed rosyjską inwazją około 150 tys. mieszkańców. Miasto zostało opanowane przez wojska agresora na przełomie lutego i marca, kilka dni po inwazji Kremla na sąsiedni kraj. Okupacyjna administracja uznaje od tego czasu Melitopol za nieformalną "stolicę" podbitych ziem obwodu zaporoskiego.



09:44

Nowozelandzki rząd nałożył nowe sankcje na członków rosyjskiej elity, w tym na córki przywódcy Rosji Władimira Putina, Marię Władimirowną Woroncową i Katerinę Władimirowną Tichonową, zakazując im wstępu do Nowej Zelandii i obrotu nowozelandzkimi aktywami - poinformowała minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Nanaia Mahuta.

W najnowszych nowozelandzkich sankcjach została również uwzględniona żona i dzieci rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, na którego już wcześniej Nowa Zelandia nałożyła ograniczenia, szefowa rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina oraz żona i syn Aleksandra Łukaszenki, który sam również był już wcześniej poddany sankcjom.

09:43

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,877 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,074 mln - poinformowała straż graniczna.



09:04

Liczna grupa rosyjskich "blogerów wojskowych", relacjonujących wojnę z Ukrainą zyskała istotną pozycję w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i cieszy się dużą swobodą, pomimo krytyki ministerstwa obrony, a nawet Kremla - pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną.

Analitycy ISW zaznaczają, że Putin "bronił blogerów przed atakami resortu i wspierał ich niezależność, chociaż w tym samym czasie zwiększa represje i cenzurę wewnątrz Rosji".

Jak pisze ISW, środowisko "blogerów wojskowych" to ok. 500 autorów, którzy stali się wpływowym głosem i źródłem informacji na temat przebiegu wojny.

08:58

Śledztwo ma priorytetowy charakter i wyniki będą zaprezentowane jak najszybciej - tak o wydarzeniach w Przewodowie mówił w rozmowie 7 Pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF FM wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Kiedy prokuratura pozyska wszelkie możliwe dowody i wersja, którą ustali wspólnie z biegłymi śledczymi, będzie niepodważalna. Ponieważ tutaj istotne jest to, żeby każda wersja, która zostanie zaprezentowana, była po prostu w stu procentach sprawdzona. I w takim kierunku pracują polscy śledczy - zapewniał Kaleta. Jego zdaniem, "wszystko zależy, czy w świetle opinii prokuratorskich zgromadzi ona wszystkie możliwe do pozyskania dowody". Mowa zarówno o dowodach z Polski, ale też możliwych dowodach pozyskanych od naszych sojuszników, jak również dowodach, które mogłaby przekazywać strona ukraińska. Bo sami wiemy, że przecież już kilka godzin po zdarzeniu Ukraińcy zadeklarowali wolę przekazywania dowodów w tej sprawie - dodał Kaleta.

08:57

Prawdopodobieństwo, że powtórzy się taka sytuacja, jak w Przewodowie (...) jest znikome - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej uważa, że wprowadzenie w Polsce systemu wysyłania ostrzeżeń przed ewentualnymi nalotami w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej byłoby "straszeniem mieszkańców przygranicznych miejscowości czymś, co nie nastąpi". Byłby to tylko dzwonek, który ich budzi i przeszkadza. Na pewno nie prowadziłoby to do zwiększenia bezpieczeństwa - ocenił Kumoch.

08:54

W budynku w Chersoniu, w którym do czasu rosyjskiej inwazji mieściła się siedziba oddziału Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), żołnierze wroga zaminowali niemal każdy gabinet; ładunek wybuchowy został umieszczony nawet pod drukarką - poinformował rzecznik ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Władysław Nazarow.

"Mamy tutaj takie pozostałości "rosyjskiego świata". Mina włożona pod drukarkę i jeszcze wiele (podobnych) "niespodzianek" znalezionych podczas rozminowywania budynku SBU w Chersoniu. (...) Mnóstwo tego znajduje się w miejscach, z których nie da się usunąć (ładunków), dlatego w niektórych przypadkach rozminowanie nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem (pozostaje) wysadzenie całej konstrukcji" - napisał Nazarow na Telegramie.

"Gabinet nr 50. Niby bałagan, ale wprawne oko specjalistów dostrzegło rosyjski ładunek wybuchowy umieszczony pod stojącą na krześle drukarką Canon" - relacjonował jeden z wojskowych w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznika.



Telegram

08:52

Sektor wokół miejscowości Swatowe, gdzie trwa intensywna wymiana artyleryjska, jest obecnie bardziej narażoną flanką sił rosyjskich niż tereny wzdłuż wschodniego brzegu Dniepru - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ciągu ostatnich siedmiu dni w sektorze wokół miejscowości Swatowe w obwodzie ługańskim w północno-wschodniej Ukrainie trwała intensywna wymiana artyleryjska.

"Podobnie jak na innych odcinkach frontu, siły rosyjskie nadal traktują priorytetowo budowę pozycji obronnych, które niemal na pewno są częściowo obsadzone przez słabo wyszkolonych zmobilizowanych rezerwistów. Ponieważ południowo-zachodnia linia frontu rosyjskiego jest obecnie łatwiejsza do obrony wzdłuż wschodniego brzegu Dniepru, sektor Swatowe jest prawdopodobnie teraz bardziej narażoną flanką operacyjną sił rosyjskich" - napisano.

"Jako ważne skupisko ludności w obwodzie ługańskim, rosyjscy przywódcy najprawdopodobniej uznają utrzymanie kontroli nad Swatowem za priorytet polityczny. Jednak dowódcy prawdopodobnie zmagają się z wojskowymi realiami utrzymania wiarygodnej obrony przy jednoczesnej próbie pozyskania zasobów na operacje ofensywne prowadzone dalej na południe w Doniecku. Zarówno rosyjskie możliwości defensywne, jak i ofensywne są nadal ograniczane przez poważne braki amunicji i wykwalifikowanego personelu" - dodano.



08:20

Rosyjska Federalna Służba Ochrony (FSO), odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa władzom na Kremlu, przygotowuje się do powstrzymania prób "przewrotu pałacowego" - powiadomił niezależny rosyjski portal Insider. Dowódcy FSO poważnie traktują scenariusze przewidujące wykorzystanie przez przeciwnika technik hipnozy czy operacji psychologicznych - twierdzi portal.

07:10

Centrum rosyjsko-ukraińskiej wojny to teraz Donbas - potwierdza o poranku rzecznik ukraińskiego dowództwa Wschód Sierhij Czerewaty. Najcięższe starcia mają miejsce w okolicach Bachmutu, ruch oddziałów - jak dodał wojskowy - z obu stron jednak wyraźnie spowolnił z powodu warunków pogodowych. Największym utrudnieniem jest potężne błoto - mówił Czerewaty.



Po bardzo grząskim gruncie nie mogły początkowo przejechać kołowe pojazdy - samochody i transportery opancerzone. A teraz problemy ma nawet sprzęt gąsienicowy, jak bojowy pojazdy piechoty, czy czołgi - tłumaczył.

Rzecznik ukraińskiego dowództwa Wschód dodał, że ten czas wykorzystywany jest do uzupełniania oddziałów i sprzętu. Poinformował też, że jak dotąd nie widać, by rosyjskie siły zostały wsparte jednostkami, które wycofują się spod Chersonia.

07:00

Incydent w Przewodowie nie będzie mieć wpływu na stosunki polsko-ukraińskie - tak uważa ponad 70 procent osób, które wzięły udział w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Co piąty badany sądzi natomiast, że te relacje się pogorszą. W sondażu padło też pytanie o wsparcie naszego kraju dla Ukrainy. Jak oceniają je respondenci?

06:52

Rakieta, która spadła w Polsce to wypadek, a nie uderzenie Rosji przeciw NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla kanadyjskiego publicznego nadawcy CBC.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, Stoltenberg zwrócił uwagę, że kraje NATO przekazując broń Ukrainie zmniejszyły swoje zapasy i muszą zwiększyć produkcję wojskową. Podkreślił, że kraje NATO muszą być gotowe do poniesienia kosztów, takich jak wyższe koszty energii czy inne koszty gospodarcze. Musimy pamiętać, że cena, którą my płacimy jest mierzona pieniędzmi, a Ukraina płaci cenę liczoną w życiu ludzkim, krwi, każdego dnia i jest naszym obowiązkiem im pomóc - powiedział Stoltenberg.

Do wybuchu w Przewodowie w woj. lubelskim doszło we wtorek, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Na teren suszarni zbóż we wsi Przewodów, leżącej blisko granicy z Ukrainą, spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej. Doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.