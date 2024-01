Ukraińska Prawda nadal cytuje źródła w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy, które oznajmiły, że samolot transportował pociski rakietowe S-300.

W Moskwie resort obrony utrzymuje, że na pokładzie maszyny było 65 jeńców ukraińskich przewożonych w celu wymiany, a także sześciu członków załogi i trzy inne osoby.

11:20

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur ogłosił decyzję rządu w Tallinie o dołączeniu do brytyjskiej operacji Interflex szkolącej ukraińskich żołnierzy - podała agencja BNS.

Pevkur wziął udział w rozmowach w formacie Ramstein, skupiającym państwa wspierające wojskowo Ukrainę.

Podczas spotkania ministrowie obrony otrzymali aktualne informacje na temat sytuacji na froncie, krytycznych potrzeb walczącego z rosyjską inwazją państwa oraz prac koalicji w zakresie wspierania tego kraju.



11:05

Zniszczyliśmy bazy danych na 280 serwerach rosyjskiego centrum meteorologii i monitorowania kosmosu - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

W komunikacie opublikowanym w jednej z sieci społecznościowych HUR szczegółowo opisał przeprowadzoną akcję.

Ataku dokonano na serwery jednego z trzech oddziałów Centrum Badań Hydrometeorologii Kosmicznej "Planeta", znajdującego się dalekim wschodzie Rosji Chabarowsku.





10:45

Do tej pory Polska przekazała ok. 40 pakietów wsparcia na rzecz Ukrainy. Jeśli chodzi o sprzęt, w sumie jest to wartość mniej więcej 3,5 mld euro - powiedział w środę w Studiu PAP wiceszef MON Cezary Tomczyk.

"Same władze Ukrainy wiedzą, że nie jest możliwe funkcjonowanie w takim trybie czysto wojennym przez wiele lat i jednocześnie ciągle posiadanie zdolności ofensywnych. Więc Zachód musi pomóc nie tylko, jeśli chodzi o kwestie militarne, ale też gospodarcze. Jedną z nich może być wspólna inicjatywa dotycząca produkcji broni i amunicji. Polska ma ogromne doświadczenie w tym zakresie" - powiedział.





10:15

Postęp Rosjan na froncie jest realny. 1600-kilometrowa linia frontu jest w wielu sektorach zdominowana przez wojska Władimira Putina. W sieci zaroiło się od nagrań przedstawiających świętujących rosyjskich żołnierzy. Ale świętować mogą tylko ci, którzy przeżyli. Straty okupanta są bowiem koszmarne.

09:15

Czworo cywilów zginęło, a sześcioro zostało rannych w wyniku ataków wojsk rosyjskich na obwód chersoński na południu Ukrainy - poinformował w środę szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

"W ciągu ubiegłej doby przeciwnik dokonał 101 ostrzałów, używając do tego 524 pocisków moździerzowych, artylerii, systemów rakietowych, czołgów, dronów i lotnictwa. Na miasto Chersoń spadło 26 pocisków" - oświadczył na Telegramie.

Rosjanie celowali w dzielnice mieszkaniowe miejscowości obwodu chersońskiego; zniszczyli m.in. przedszkole i teren przedsiębiorstwa w Berysławiu.





08:30

Sea King to "sprawdzony i solidny śmigłowiec, który pomoże Ukraińcom w wielu obszarach: od rozpoznania nad Morzem Czarnym po transport żołnierzy. Jest to pierwsza niemiecka dostawa tego rodzaju - stwierdził niemiecki minister obrony.

08:00

Zadaniem na najbliższe miesiące jest zbudowanie synergii pomiędzy rynkiem polskim, europejskim, a otwartym rynkiem ukraińskim - uważa Paweł Kowal, Według niego zamrożone na Zachodzie rosyjskie środki mogą być ważnym elementem wsparcia tej odbudowy.

Kowal, który ma zostać pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy, był pytany przez PAP o to, jak ocenia w kontekście planów odbudowy Ukrainy to, że na ostatnim posiedzeniu w Brukseli europejscy szefowie MSZ zgodzili się politycznie co do tego, aby dochody z zamrożonych aktywów banku centralnego Rosji zostały przekazane do Kijowa.

Polityk ocenił, że to krok w dobrym kierunku, a szef polskiego MSZ Radosław Sikorski "mocno te sprawy poprowadzi".



07:00

Prokremlowscy blogerzy wojenni oceniają, że przewaga technologiczna pozwala siłom ukraińskim wykrywać próby koncentracji wojsk rosyjskich, które są od razu ostrzeliwane, co uniemożliwia przełamanie frontu, gdzie trwają walki pozycyjne - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank relacjonuje w najnowszym raporcie, że w ocenie blogerów wojska rosyjskie mają problem z poradzeniem sobie z atakami dronów i ostrzałami ukraińskimi w stopniu, który pozwoliłby na przełamanie walki pozycyjnej.

Rosjanie nie mogą stworzyć większego liczebnie zgrupowania, które przedarłoby się przez ukraińskie linie obrony, bo wszelkie skupiska wojsk większe od batalionu są atakowane przez Ukraińców.





06:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we wtorkowych rosyjskich atakach rakietowych na terenie całego kraju zginęło 18 osób, a ponad 130 zostało rannych. W wieczornym przemówieniu wideo powiedział, że uderzono w ponad 200 obiektów, w tym 139 budynków mieszkalnych.

Wcześniej we wtorek władze położonego na wschodzie Ukrainy Charkowa podały, że osiem osób zginęło w rosyjskim ostrzale.

Charków ostrzeliwany był w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorkowy poranek. Podobnie jak Kijów.