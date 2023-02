12:49

W Mariupolu zakazano sprzedaży alkoholu wojskom rosyjskim - przekazał doradca mera tego miasta Petro Andruszczenko. Okupanci chcą w ten sposób zmniejszyć liczbę walk, do jakich dochodzi pomiędzy Rosjanami stacjonującymi w nadmorskim mieście.

Zaznaczył przy tym, że sprzedawcy raczej nie będą mogli odmówić uzbrojonym żołnierzom, gdyż nikt tego nie kontroluje. Cóż, ludzie Mariupola, sprzedawajcie jak najwięcej. Więcej wódki to mniej okupantów - napisał.

12:42

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że działania Stanów Zjednoczonych wciągają kraje NATO w konflikt na Ukrainie. Stwierdził także, że Ameryka i jej sojusznicy "otwarcie wzywają Ukrainę do zajęcia terytoriów" Rosji.

11:28

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy zaakceptowała we wtorek dekrety prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o przedłużeniu w kraju stanu wojennego i powszechnej mobilizacji o 90 dni, poczynając od 19 lutego do połowy maja - podał portal Ukraińska Prawda.

Termin 19 lutego 2023 r. obowiązywał w poprzednich decyzjach dotyczących stanu wojennego i mobilizacji, przyjętych w listopadzie 2022 roku.

11:25

Ambasadorzy Rosji i Estonii opuszczają we wtorek odpowiednio Tallin i Moskwę, obniżając rangę stosunków dyplomatycznych obu państw do poziomu tymczasowych charge d'affaires.

Rosyjskie MSZ poinformowało 23 stycznia o wydaleniu z kraju ambasadora Estonii. Decyzja była odpowiedzią na zredukowanie przez estoński rząd personelu ambasady Rosji w Tallinie o połowę i "rusofobię podniesioną do rangi polityki państwowej" - podano w oświadczeniu rosyjskiego resortu dyplomacji.

Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu powiedział, że kierując się zasadą wzajemności, ambasador Rosji w Tallinie również będzie musiał opuścić kraj 7 lutego 2023 roku.

Decyzje i działania Rosji nie odstraszają nas od wspierania Ukrainy, która walczy o wolność swoją, ale i naszą - zapewnił wówczas Reinsalu.

10:26

Niepowodzenie zachodnich sankcji na dostawy części zbrojeniowych do Iranu sprawiło, że Rosja prawdopodobnie zdołała obejść sankcje i dzięki współpracy z Teheranem kupiła elementy do dronów bojowych - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Przedstawiciele USA oświadczyli 5 lutego, że Rosja i Iran rozwijają plany zbudowania na terytorium Rosji zakładów produkujących drony irańskie, drugiej zagranicznej irańskiej fabryki dronów - piszą analitycy ISW w najnowszym raporcie. Przypominają, że Iran w maju 2022 roku uruchomił fabrykę dronów w Tadżykistanie. Rosja - zdaniem analityków - może wykorzystać swoje znaczące więzy gospodarcze z Tadżykistanem poprzez Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. skrót ODKB) i Eurazjatycką Unię Gospodarczą, by - obchodząc sankcje międzynarodowe - pozyskać części do dronów bądź gotowe aparaty w celu użycia ich przeciwko Ukrainie.

Eksperci wskazują, że w listopadzie 2022 roku brytyjska organizacja Conflict Armament Research (CAR) podała, iż w irańskich dronach Shahed-131, Shahed-136 i Mohajer-6, zestrzelonych na Ukrainie, znaleziono zachodnie komponenty - m.in. chipy i półprzewodniki, które trafiły do irańskich maszyn mimo restrykcji amerykańskich na eksport i import takich elementów do Iranu. CAR ocenił wówczas, że zestrzelone drony odznaczają się wyższym poziomem technologicznym w porównaniu do wcześniej analizowanych systemów z Bliskiego Wschodu. Większość części produkcji zachodniej w zestrzelonych dronach irańskich była wyprodukowana między rokiem 2020 i 2021, po tym, jak wygasł termin sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Iranu dotyczących ciężkiego uzbrojenia - informuje ISW.

09:11

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy na terenach pod okupacją rosyjską nauczyciele są zmuszani do przyjmowania paszportów Rosji pod groźbą zwolnienia z pracy i do rezygnowania z obywatelstwa Ukrainy - podał we wtorek portal Kyiv Independent.

Kyiv Independent powołuje się na doniesienia portalu Centrum Sprzeciwu Narodowego, utworzonego przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej.

Wszyscy nauczyciele, którzy kontynuują pracę na terenach okupowanych zostali poinformowani, że zostaną zwolnieni, jeśli nie będą mieć paszportów Rosji. Nauczyciele muszą napisać też dokument o rezygnacji z obywatelstwa Ukrainy, mimo że posiadanie dwóch obywatelstw nie jest zabronione w prawie rosyjskim.



09:04

W ostrzale Bachmutu zginęła jedna osoba, a rannych zostało kolejnych pięciu mieszkańców obwodu donieckiego - poinformował gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

08:55

Amerykański niszczyciel USS Nitze był na początku lutego najbliżej Rosji od czasu, gdy rozpoczęła ona inwazję na Ukrainę - informuje we wtorek dziennik "Jerusalem Post", komentując wizytę tej jednostki w tureckim porcie Golcuk 3 lutego.

Jak podaje dziennik, wejście okrętu do portu Golcuk 3 lutego potwierdziła na Twitterze VI Flota Marynarki Wojennej USA. Kilka dni później USS Nitze dopłynął do greckiego Pireusu.

VI Flota USA określiła wizytę okrętu w porcie Golcuk jako zaplanowaną. "Jerusalem Post" podkreśla przy tym, że po raz poprzedni amerykański okręt wojenny pojawił się w regionie Morza Czarnego w grudniu 2021 roku.

08:23

Wojska rosyjskie według stanu na 6 lutego nie zdołały okrążyć Bachmutu; w innym miejscu walk w obwodzie donieckim, koło Wuhłedaru podejmują małe ataki i według sił ukraińskich sytuacja tam jest stabilna - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Siły rosyjskie nie zdołały jeszcze okrążyć Bachmutu według stanu na 6 lutego", a "kilka źródeł rosyjskich powtórzyło 5 lutego, że siły ukraińskie nie wycofały się z Bachmutu" - relacjonuje ISW w najnowszym raporcie.

Jak dodaje, Rosjanie kontynuowali 5 i 6 lutego ataki lądowe wokół Bachmutu. Z wypowiedzi wojskowego ukraińskiego z 5 lutego wynika, że nadal działa trasa dostaw dla kontyngentu ukraińskiego w mieście. Według Sztabu Generalnego armii ukraińskiej udało się odeprzeć ataki rosyjskie w dniach 5-6 lutego na sam Bachmut i miejscowości na północ i na południowy wschód wokół niego. Rosyjscy blogerzy wojenni twierdzą, że ciężkie walki toczą się na północny wschód i na północ od Bachmutu, szczególnie w rejonie Krasnej Hory i Paraskowijiwki. Źródła rosyjskie twierdzą, że najemnicy z Grupy Wagnera podejmują ataki w kierunku miejscowości Stupoczky, 15 km na południowy zachód od Bachmutu, a resort obrony Rosji twierdzi, że oddziały "ochotnicze" zajęły Mykołajiwkę, 15 km na północny wschód od Bachmutu. Sponsor Grupy Wagnera, biznesmen Jewgienij Prigożyn zapewnił 2 lutego, że najemnicy zajęli Mykołajiwkę.

Sytuację wokół Wuhłedaru, leżącego na południowy zachód od Doniecka, źródła ukraińskie opisują jako stabilną: według nich Rosjanie podejmują małe ataki frontalne, nie decydując się na szturm na dużą skalę. ISW podaje także, że w obwodzie donieckim Rosjanie kontynuowali w dniach 5-6 lutego ataki wokół Awdijiwki i na zachodnich przedmieściach Doniecka.



07:41

W wyniku ostrzału w okolicy Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim bez wody zostało 60 tysięcy odbiorców - poinformował pełniący obowiązku szefa regionalnej administracji Wołodymyr Orłow. Uszkodzona została bowiem linia energetyczna i pompownia została odcięta od prądu.

07:02

Decyzje o dostawach czołgów i innej zachodniej broni to słuszny krok i może on wpłynąć na sytuację na froncie, ale czas cały czas gra na korzyść Rosji i konfrontacja może się nasilić, zanim nowe uzbrojenie trafi na pole walki - mówią w rozmowie z PAP analitycy wojskowości.

Wiele zależy od tego, w jakim czasie obiecane czołgi Leopard 2 trafią na Ukrainę. Pytanie także, ile ich będzie. Nie ostatecznie, a właśnie w pierwszych dostawach. Szkolenie załogi w warunkach pokoju trwa trzy miesiące. Nawet jeśli skróci się je do kilku tygodni, to jednak wymaga to czasu - mówi PAP analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner.

Jest spora obawa, że wcześniej może ruszyć rosyjska ofensywa, o której mówi się w ostatnich tygodniach. To oznacza, że Ukraina będzie się musiała bronić, zanim czołgi trafią na pole walki - dodaje Dyner.

Przychylam się do tych opinii, według których czas gra na korzyść Rosji - mówi PAP Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych w Polityce Insight.

Po ogłoszeniu mobilizacji Rosja nie wszystkich rezerwistów rzuciła od razu na front. Część z nich, a według szacunków może to być ok. 100-150 tys. odbywa szkolenie. To już trwa blisko cztery miesiące. Nie wiemy, jaka jest jakość tego szkolenia, ale może okazać się wystarczająca do podjęcia działań ofensywnych. To samo dotyczy rosyjskiego sprzętu - może i jest stary, ale pytanie, czy nie jest wystarczająco dobry - dodaje Świerczyński.

06:35

Rosjanie przegrupowują się i prowadzą ofensywę na pięciu różnych kierunkach: Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Nowopawlisk - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjska armia przeprowadziła 6 ataków rakietowych, 24 naloty oraz 75 ostrzałów. Pociski trafiały m.in. w obiekty cywilne.

05:28

Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego oraz nastroje społeczne skłaniają szwajcarskich polityków do podjęcia takiej decyzji, napisał w poniedziałek Reuters.

Reuters pisze, że nabywcy szwajcarskiej broni mają prawny zakaz jej reeksportu, a to ograniczenie, zdaniem niektórych przedstawicieli krajowego przemysłu zbrojeniowego, szkodzi obecnie handlowi.

Wezwania ze strony europejskich sąsiadów Szwajcarii, by zezwolić dostawy broni do Kijowa, stają się coraz głośniejsze w związku z intensyfikacją rosyjskiej ofensywy, co skłoniło dwie parlamentarne komisje bezpieczeństwa do zalecenia złagodzenia przepisów dotyczących handlu bronią.

Chcemy być neutralni, ale jesteśmy częścią świata zachodniego - powiedział Thierry Burkart, lider centroprawicowej partii FDP, która przedstawiła rządowi propozycję zezwolenia na reeksport broni do krajów " szanujących jak Szwajcaria podobne wartości demokratyczne ".

Nie powinniśmy używać weta, aby powstrzymać innych przed pomaganiem Ukrainie. Jeśli to zrobimy, poprzemy Rosję, która nie jest neutralna. Inne kraje chcą wesprzeć Ukrainę i zrobić coś dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Nie mogą zrozumieć, dlaczego "Szwajcaria musi powiedzieć nie" - powiedział Burkart w wywiadzie dla Reutera.

Media zwracają uwagę na niedawno opublikowany sondaż firmy socjologicznej Sotomo, który wykazał, że 55 proc. respondentów w Szwajcarii popiera zezwolenie na reeksport broni na Ukrainę.

05:14

Po katastrofie w Browarach pod Kijowem, w której 18 stycznia zginął ówczesny szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, ukraińscy ministrowie nie mogą latać śmigłowcami - poinformował p.o. ministra spraw wewnętrznych tego kraju Ihor Kłymenko.

Kłymenko przekazał, że obecnie trwa kontrola wszystkich resortowych śmigłowców. Do czasu zakończenia badania przyczyn katastrofy w Browarach ministrowie mogą przemieszczać się jedynie samochodami.

Sprawdzamy wszystkie śmigłowce, które były w systemie MSW. Ten proces będzie trwać miesiąc albo dwa, dopóki nie stwierdzimy z zagranicznymi ekspertami, że są one bezpieczne - powiedział p.o. ministra, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

05:00

Ukraińskie siły przeciwdziałają rosyjskim próbom okrążenia Bachmutu w Donbasie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w poniedziałek wieczorem nagraniu.

Prezydent poinformował, że tego dnia przeprowadził naradę z dowództwem, która poświęcona była przede wszystkim działaniom na linii frontu. Jak dodał, szczególną uwagę poświęcono miastu Bachmut. Naszej obronie. (Podejmowanym przez) okupanta próbom okrążenia miasta i przełamania obrony. Przeciwdziałamy - powiedział na nagraniu.

Szef ukraińskiego państwa także poinformował, że w niektórych regionach - zwłaszcza przygranicznych i przyfrontowych - na stanowiska kierownicze powoływane są osoby posiadające wojskowe doświadczenie.