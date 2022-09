To już 209. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow poinformował, że specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej. "Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona!" - zapewnił minister. Ukraina będzie najważniejszym tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych podczas tej sesji ZO ONZ - zapewnił szef dyplomacji UE Josep Borrell. Dodał, że "to będzie najważniejszy tydzień w ONZ". "Ukraina walczy, jest bombardowana i atakowana rakietami. Ale reszta świata jest również dotknięta rosnącymi cenami energii i żywności oraz wysokimi stopami procentowymi" - mówił szef unijnej dyplomacji. Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji.

Izium / OLEG PETRASIUK / PAP/EPA 05:27 Dwa tureckie prywatne banki Isbank i Denizbank, uważane za jedne z największych w Turcji, ogłosiły zakończenie świadczenia usług dla kart rosyjskiego systemu płatniczego "Mir", z którego Moskwa zaczęła korzystać po wycofaniu się z Rosji spółek Visa i Mastercard.



Isbank o komunikacie oświadczył, że "dąży do prowadzenia swojej działalności zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz prawem międzynarodowym, regulacjami i zasadami prowadzenia działalności komercyjnej".



Z kolei Denizbank zakomunikował: Obecnie nie jesteśmy w stanie świadczyć usług w Mirze. Bank działa zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi sankcji. 05:22 Ukraińscy specjaliści IT zdobyli wszystkie dane osobowe najemników z tzw. grupy Wagnera poprzez zhakowanie jej strony internetowej - poinformował na Telegramie ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow. Strona internetowa grupy Wagnera, która gromadzi rosyjskich przestępców na wojnie, została zhakowana przez Armię IT! - napisał Fiodorow. Dodał, że rząd Ukrainy posiada wszystkie dane osobowe najemników. Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona! - zapewnił minister. 05:15 Kryzysy żywnościowe i energetyczne boleśnie uderzyły w gospodarki wielu krajów, ale świat musi wiedzieć, co dokładnie je spowodowało i mieć pewność, że Putin nie wygra wojny z Ukrainą - powiedział w Nowym Jorku szef dyplomacji UE Josep Borrell w wideo, zamieszczonym na unijnym portalu multimedialnym. Borrell, przebywający w Nowym Jorku z okazji 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego, wziął udział w dyskusji w ramach Rady Atlantyckiej, zatytułowanej "Od Ukrainy do państw amerykańskich: ochrona przed globalnymi wstrząsami". Zaznaczył, że konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę stały się bardzo poważne dla krajów Ameryki Łacińskiej. Region ten ma najniższe na świecie wskaźniki rozwoju gospodarczego, najwyższy od 15 lat poziom inflacji i gwałtowny wzrost ubóstwa. Borrell zapewnił także, iż Ukraina będzie najważniejszym tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych podczas tej sesji ZO ONZ. 05:11 Premier Słowenii Robert Golob i kanclerz Niemiec Olaf Scholz osiągnęli porozumienie w sprawie "okrężnej" wymiany pojazdów wojskowych, w ramach której Ukraina zostanie wzmocniona czołgami M55S - poinformowała agencja STA. Słowenia ma wysłać na Ukrainę 28 zmodernizowanych czołgów M55S, a za to ma otrzymać od Niemiec 40 pojazdów transportowych, wśród nich 35 ciężarówek bojowych i 5 wojskowych zbiorników na wodę. M-55S to zmodernizowana wersja przestarzałego radzieckiego czołgu T-55, który jest wyposażony w 105-mm armatę, aktywny pancerz i ulepszony system kierowania ogniem. Słowenia otrzymała zmodernizowane T-55 w 1999 r. Siły zbrojne tego kraju dysponowały łącznie 30 takimi maszynami.