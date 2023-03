"W ciągu ostatnich tygodni nie było tutaj dnia, w którym w miasto nie trafił jakiś pocisk wroga; codziennie oglądamy walące się wielopiętrowe domy mieszkalne" - przyznał Witalij Barabasz, mer Awdijiwki. Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie wzmocniło siły atakujące pod Awdijiwką w obwodzie donieckim oddziałami doświadczonych najemników z Grupy Wagnera - twierdzi w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Na Ukrainę dotarły pierwsze brytyjskie czołgi Challenger - poinformowały media, powołując się na ministra obrony Ołeksija Reznikowa. Wtorek jest 398. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Fragment pocisku systemu MLRS „GRAD” w zniszczonym budynku w wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji miejscowości Ruskie Tiszki w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

14:25

W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała kolejne trzy osoby, które działały w ramach rozbitej wcześniej siatki szpiegowskiej – powiedział PAP zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że sprawa jest rozwojowa i wymaga dalszych czynności.

14:13

Wypadek autokaru relacji Warszawa-Odessa w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie. Jak podaje tamtejsza policja autokar, którym podróżowało 25 osób - zjechał do rowu, a następnie przewrócił się. Wiadomo, że są ranni. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

13:26

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła we wtorek wniosek Rosji o przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie eksplozji na gazociągach Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

Moskwę poparły tylko Chiny i Brazylia, pozostali członkowie Rady wstrzymali się od głosu.

13:10

W ciągu ostatnich tygodni nie było tutaj dnia, w którym w miasto nie trafił jakiś pocisk wroga; codziennie oglądamy walące się wielopiętrowe domy mieszkalne - przyznał Witalij Barabasz, mer Awdijiwki na wschodzie Ukrainy we wtorkowym reportażu niezależnej rosyjskiej telewizji Nastojaszczeje Wriemia.

Siły najeźdźcy ostrzeliwują Awdijiwkę kilka razy w ciągu doby. Ukraińskie wojska i służby apelują do nielicznych pozostałych w mieście cywilów, by jak najszybciej się ewakuowali, ale nie wszyscy chcą się do tego zastosować.

Do 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę, w Awdijiwce mieszkało niemal 30 tys. osób, a przed rokiem 2014 - prawie 40 tysięcy. Obecnie, według szacunków strony ukraińskiej, pozostało tam niespełna 2 tys. cywilów.

11:55

Rosjanie w atakach na południu Ukrainy częściej stosują lotnictwo i bomby kierowane - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy.

Przekazała ona, że przez ataki na różnych kierunkach Rosja próbuje zdezorientować ukraińską obronę powietrzną i rozproszyć ją.

10:11

Fedor Szandor z Uniwersytetu w Użhorodzie na ukraińskim Zakarpaciu może zostać nowym ambasadorem Ukrainy w Budapeszcie - pisze węgierski portal HVG. Profesor walczy obecnie w pobliżu Bachmutu.

10:11

Zmęczenie przeważających sił przeciwnika i zadanie mu dużych strat to obecnie najważniejsze zadanie sił ukraińskich w Bachmucie - napisał w Telegramie dowódca sił lądowych gen. Syrski. To pozwoli stworzyć warunki do wyzwolenia okupowanych terenów Ukrainy, dodał.

09:18

Na Ukrainę dotarły pierwsze brytyjskie czołgi Challenger - poinformowały media, powołując się na ministra obrony Ołeksija Reznikowa i służby prasowe resortu obrony.

"(Challengery) są już na Ukrainie" - potwierdziła w rozmowie z agencją AFP Iryna Zołotar, rzeczniczka resortu obrony, nie podając jednak więcej szczegółów.