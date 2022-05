Ukraińcy wciąż utrzymują swoje pozycje na większości odcinków frontu w Donbasie – pisze w najnowszym komunikacie na temat sytuacji w Ukrainie brytyjskie ministerstwo obrony. Jak czytamy, Rosjanie kontynuują natarcie w okolicach Siewierodoniecka. Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego, informuje zaś, że po rosyjskich ostrzałach miasta Dniepr są ogromne zniszczenia. Ratownicy szukają pod gruzami ludzi. Dziś jest 93. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Flagi Rosji i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej na budynku administracji miejskiej w Switłodarsku w obwodzie donieckim / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Zełenski ubolewał też nad podziałami w UE, które uniemożliwiają nałożenie dalszych sankcji na Rosję.

Siły rosyjskie bezskutecznie próbowały posuwać się na południowy wschód od Izjumu niedaleko granicy z obwodami charkowskim i donieckim. Kontynuują posuwanie się na południe i zachód od Popasnej w obwodzie ługańskim, ale tempo rosyjskiego natarcia prawdopodobnie zwolni, gdy wojska zbliżą się do miasta Bachmut w obwodzie donieckim, w którego stronę zmierzają - oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną.



Głównym celem rosyjskiej armii pozostaje przejęcie wschodu Ukrainy, w tym okrążenie ukraińskich wojsk i całkowite przejęcie obwodu donieckiego oraz ługańskiego. Rosja priorytetowo traktuje przecięcie dwóch głównych dróg do Siewierodoniecka, ale może rozpocząć szturm na miasto przed zniszczeniem szlaków komunikacyjnych.

Wojska rosyjskie notują stałe postępy w okrążaniu Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy i mogą próbować zamknąć okrążenie tego miasta i Lisiczańska w najbliższych dniach - ocenili eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Podczas rozbiórki gruzów na terenie dawnych zakładów Oktiabr w Mariupolu rosyjskie służby znalazły około 70 zwłok - pisze doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Jak dodaje Andriuszczenko, ludzie zostali przygnieceni przez gruzy po ostrzale.

Tak wygląda uderzenie pocisków termobarycznych wystrzelonych z TOS-1A "Sołncepiok" - rosyjskich wyrzutni rakietowych. Nazywa się je także "ciężkimi miotaczami ognia". "Rosja już używa najcięższej broni niejądrowej przeciwko Ukraińcom, pali ludzi żywcem" - pisze doradca ukraińskiego prezydenta, Podolyak.

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja stracili ok. 29 750 wojskowych, w tym 150 w ciągu minionej doby - poinformował w piątek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poprzedniej doby zniszczonych zostało m.in.: siedem rosyjskich czołgów, 11 transporterów opancerzonych, sześć systemów artyleryjskich, jeden pocisk manewrujący, jeden bezzałogowiec. Największe straty siły rosyjskie poniosły na kierunku Awdijewki w Donbasie.

Zniszczeniu uległo 60 proc. zasobów mieszkaniowych Siewierodoniecka. 85-90 proc. budynków w mieście jest uszkodzonych i będzie wymagało gruntownej odbudowy - mówi Oleksandr Struk, mer miasta. Według niego, w mieście zginęło co najmniej 1 500 osób.

Jeśli Rosja wygra z Ukrainą, rosyjski szowinizm wzmocni się i będzie III wojna światowa - uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podolak ostrzegł, że jeśli Ukraińcy nie otrzymają jak najszybciej wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, koszty wojny będą wyższe.

Według niego Rosja będzie "nienawidzić dużo bardziej" Ukrainę, która - jak dodał - "poniżyła" ją, "dowiodła, że nie jest ona drugą armią świata". "I będą chcieli się zemścić" - ocenił Podolak.

Co najmniej pięć osób zginęło minionej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy w rosyjskich ostrzałach - poinformował w piątek rano szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Przeciwnik ostrzeliwuje osiedla mieszkaniowe w Siewierodoniecku bez przerwy - przekazał.



Gubernator podkreśla, że mieszkańcy Siewierodoniecka "zapomnieli już, kiedy w mieście choć na pół godziny nastawała cisza". W mieście - według lokalnych władz - pozostaje kilkanaście tysięcy cywilów, którzy przeważnie ukrywają się w piwnicach budynków mieszkalnych.

Jak czytamy na stronie biura prezydenta Zełenskiego, przed rosyjską inwazją Ukraina co miesiąc eksportowała przez Morze Czarne ponad 6 mln ton zboża.

Obecnie w związku z blokadą portów przekierowano eksport na szlaki kolejowe i drogowe, które jednak mają niższą przepustowość; np. w kwietniu koleją wywieziono 617 tys. ton zboża

Ołeh Ustenko, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaznaczył, że wojska rosyjskie ostrzeliwują statki, które pojawiają się na Morzu Czarnym. Jeśli walki byłyby wstrzymane, moglibyśmy zrobić to (eksportować zboże - PAP) prawie od razu, bo mamy dostęp do głównych portów. (...) Uważam, że jedyny sposób dostarczenia zboża na światowe rynki, to zatrzymanie wojny albo przynajmniej zatrzymanie wszystkich działań bojowych na Morzu Czarnym - przekazał amerykańskiemu "Newsweekowi".

Ukraina ma zapasy zboża wystarczające na zaspokojenie popytu wewnętrznego i światowego do końca tego roku, ale potrzebne jest odblokowanie Morza Czarnego - oświadczył Ołeh Ustenko, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Według Ustenki Rosja od początku agresji planowała blokadę ukraińskich portów, by wywołać światowy kryzys żywnościowy i jak najsilniej naciskać na Zachód. Rosja chciała wykorzystywać żywność jako broń - zauważył.

Centrum turystyczno-kulturalne "Kyiv Digital" stworzył projekt, który umożliwia obserwowanie następstwa wojny. Można odbyć wirtualny spacer po ruinach w Kijowie, Buczy, Borodziance i innych miastach Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.

Cytat Władze rosyjskie i Putin wiele razy powtarzali, że następna po Ukrainie będzie Mołdawia. A później, Putin postawi ultimatum jądrowe wzywając do wyjścia wszystkich państw Europy Wschodniej z NATO. Putin zacznie szantażować kraje Zachodu tym, że jeśli nie dostanie tych państw, tego co chce, to zacznie wojnę jądrową. powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jurij Felsztinski, rosyjski historyk, współautor książki "Wysadzić Rosję. Kulisy intryg FSB".

Według Felsztinskiego, NATO się na taki szantaż nie zgodzi: "I w takiej sytuacji staniemy u progu wojny jądrowej" - dodał Felsztinski.

Według Felsztinskiego, NATO się na taki szantaż nie zgodzi: "I w takiej sytuacji staniemy u progu wojny jądrowej" - dodał Felsztinski.

"Niespokojna noc i niespokojny poranek. Mamy kilka ‘przylotów’" - napisał w komunikatorze Telegram Wałentyn Rezniczenko, szef władz obwodu dniepropietrowskiego. Jak dodał, wskutek ostrzałów są "poważne zniszczenia". "Ratownicy rozbierają gruzy i szukają ludzi" - przekazał.

"Rosjanie kontynuują natarcie w okolicach Siewierodoniecka (obwód ługański) - chcą okrążyć znajdujące się tam wojska ukraińskie. W ciągu ostatniej doby udało im się zająć kilka wiosek na północy-zachód od Popasnej. Póki co jednak Ukraińcy utrzymują swoje pozycje na większości odcinków frontu w Donbasie" - pisze w najnowszym komunikacie na temat sytuacji w Ukrainie brytyjskie ministerstwo obrony.

"Na południu Ukrainy Rosjanie zajęli się wzmacnianiem swoich pozycji obronnych. Rzucili do boju nawet liczące pół wieku czołgi T-62 z głębokich zapasów. Będą one łatwym celem dla nowoczesnej broni przeciwpancernej. Ich pojawienie się na polu walki to wyraźny sygnał świadczący o niedoborach sprzętowych armii Putina" - czytamy.

"Ostatnie zdjęcie rodzinne" - ukraińska telewizja publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z 7 marca tego roku, na którym widać rodzinę przed jednym z bloków w Mariupolu.

"Za dwa tygodnie ten dom zostanie zbombardowany, a trzy dziewczynki z tego zdjęcia zostaną pochowane przed pobliskim przedszkolem" - czytamy we wpisie. Zdjęcie zostało zrobione przez fotografa Oleha Petrychenko.

Odpieranie przez Ukrainę rosyjskiej napaści jest oczywiście związane z dostawami przez Zachód broni, bo sprzęt, który wysyłamy przez ostatnie dwa miesiące przynosi efekt, ale nie tylko z tym. To także kwestia tego, że ukraińskie wojska używają go skutecznie. Jedną rzeczą jest wysyłanie samego sprzętu, ale drugą - demonstrowanie właściwym osobom we właściwym miejscu i właściwym czasie, jak go używać. I ta wojskowa logistyka do tej pory udaje się dobrze - wyjaśnia PAP Mathieu Boulegue, ekspert z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie.



Dodaje, że to, iż ukraińskie siły zbrojne są w stanie utrzymywać wysoką intensywność działań militarnych przez ostatnie prawie trzy miesiące jest także skutkiem ich większej woli walki, lepszego morale, zdolności do dostrzegania rosyjskich błędów i umiejętności przekładania ich we własne taktyczne przewagi. Te wszystkie czynniki łącznie są ważne. Dostawy broni poprawiły sytuację Ukrainy, ale są raczej jednym z czynników niż jedynym decydującym - wskazuje.

Rosjanie kontynuują ofensywę w obwodzie donieckim na kilku kierunkach jednocześnie. Nacierają na Słowiańsk, Łymań i Bachmut. Natomiast na południu Ukrainy - w obwodach chersońskim i zaporoskim - rosyjska armia ostrzeliwuje pozycje armii ukraińskiej i jednocześnie umacnia swoje linie obrony. Przerzucane tam są dodatkowe jednostki np. z Krymu - informuje w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przekazywany przez Zachód sprzęt wojskowy znacząco poprawił sytuację Ukrainy - mówi PAP Mathieu Boulegue, ekspert z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie. Wśród najskuteczniejszej broni wymienił pociski do obrony przeciwlotniczej, systemy artyleryjskie krótkiego zasięgu i broń przeciwczołgową.

Rosjanie transferują oddziały i duże ilość sprzętu wojskowego, szczególnie wyrzutni Grad, z Krymu do obwodu zaporoskiego. Budują trzecią linię obrony, by wzmocnić swoje pozycje na południu Ukrainy - poinformowała wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.

Estoński magazyn dla dzieci Taheke opublikował specjalny numer w języku ukraińskim - pisze agencja Ukrinform. To wydanie bezpłatnie otrzymają ukraińskie dzieci z rodzin, które przyjechały do kraju za pośrednictwem szkół i przedszkoli.

Rosyjskie media podają, że wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom obwodów chersońskiego i zaporoskiego odbywać się będzie "z uwzględnieniem doświadczeń" Krymu - pisze Ukraińska Prawda.

Według Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW), Rosjanie przygotowują się do obrony okupowanych południowych regionów Ukrainy. Zdaniem analityków, armia Putina buduje "trzy linie obrony", które mają pomóc odeprzeć ewentualne próby odbicia tych terenów przez wojska ukraińskie.

Rosyjscy oligarchowie mogliby wykupić się z sankcji, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostałyby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy - taką propozycję kanadyjskiej wicepremier i minister finansów Chrystii Freeland mają rozważać zachodni sojusznicy.



Według źródeł AP, Ukraina wie o tej propozycji i nie odrzuca takiej możliwości. Z kolei zachodni sojusznicy liczą też na to, że część oligarchów może dzięki temu odsunąć się od prezydenta Rosji Władimira Putina.

Kanał Nexta w mediach społecznościowych publikuje film: rakiety Javelin w akcji - czytamy we wpisie.

Po zatrzymaniu w obozach prowadzonych przez rosyjskich funkcjonariuszy wywiadu, wielu Ukraińców jest przymusowo przesiedlanych na tereny dotknięte kryzysem gospodarczym w Rosji, w niektórych przypadkach tysiące kilometrów od swoich domów i często pozostawia się ich bez możliwości powrotu - informuje CNN.

Setki tysięcy Ukraińców przeszło już przez serię rosyjskich "obozów filtracyjnych" we wschodniej Ukrainie. Wysłano ich do Rosji w ramach usystematyzowanego programu przymusowych przesiedleń - pisze CNN, powołując się na cztery różne źródła zaznajomione z najnowszym wywiadem zachodnim. Jak zauważa, to szacunki znacznie wyższe, niż początkowo podawali amerykańcy urzędnicy.

Administracja Bidena przygotowuje się do wysłania do Ukrainy zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu, znanych jako MLRS i HIMARS, o które proszą ukraińskie władze. Już w przyszłym tygodniu wysyłka może dostać zielone światło - informuje CNN.

Ukraińska cerkiew prawosławna wezwała do potępienie i zdetronizowania moskiewskiego patriarchy Cyryla za popełnione przez niego "duchowe zbrodnie" - informuje agencja Ukrinform cytując wpis głowy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolity Epifaniusza na Facebooku.



Cytat Musimy zrozumieć, że każdy dzień naszego życia, niezależnie od tego gdzie znajdujemy się na Ukrainie, kosztuje nas drogo. Nasi obrońcy walczą ze nie na froncie. Wszyscy mamy obowiązek walczyć za wolność, za prawdę - każdy na swoim miejscu i poprzez misję, do której został powołany. napisał metropolita.

Reuter zauważa, że czwartkowe nagranie prezydenta Ukrainy było kolejną wypowiedzią z coraz ostrzejszą krytyką wobec sposobu reakcji świata na wojnę na Ukrainie. W środę nie zostawił suchej nitki na sugestii aby Kijów poszedł na ustępstwa wobec Rosji aby zakończyć wojnę, oświadczając, że przypominają one próby ułagodzenia Niemiec hitlerowskich w 1938 r.



Zełenski wyraził ubolewanie, że podziały między państwami Unii Europejskiej uniemożliwiają uchwalenie dalszych sankcji na Rosję i zapytał dlaczego niektóre państwa członkowskie UE wciąż blokują te sankcje.



Przez ile jeszcze tygodni Unia Europejska będzie próbować uzgodnić szósty pakiet sankcji ? Oczywiście jestem wdzięczny tym przyjaciołom, którzy opowiadają się za nowymi sankcjami. Ale kto popiera ludzi, którzy blokują te sankcje ? Dlaczego pozwala im się być tak wpływowymi ? - pytał Zełenski.



Dodał, że "nacisk na Rosję to po prostu kwestia ratowania istnień ludzkich. A każdy dzień słabości, różnych dyskusji, lub propozycji ‘uspokojenia’ agresora na koszt ofiar oznacza po prostu, że zostanie zabitych więcej Ukraińców".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w czwartek wieczorem w nagraniu wideo Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Rosja dokonuje w Donbasie deportacji i zabójstw ludności cywilnej na masową skalę. Wszystko to świadczy o ewidentnej polityce ludobójstwa prowadzonej przez Rosję - podkreślił ukraiński prezydent.

