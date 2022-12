Rano ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Kijowem 9 wyprodukowanych w Iranie dronów Shahed - poinformowała na Telegramie administracja wojskowa obwodu kijowskiego. Reuter, powołując się na świadków, informował wcześniej o serii głośnych wybuchów w Kijowie i okolicach. Rosyjscy żołnierze przerzuceni w październiku na Białoruś rozpoczną ćwiczenia taktyczne na poziomie batalionów - poinformowała rosyjska agencja Interfax, powołując się na ministerstwo obrony Rosji. Najważniejsze wydarzenia związane z 299. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 19.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / EUGENE TITOV / PAP/EPA

05:14

Rano ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Kijowem 9 wyprodukowanych w Iranie dronów Shahed - poinformowała na Telegramie administracja wojskowa obwodu kijowskiego. "Wróg atakuje stolicę dronami Shahed. Obrona przeciwlotnicza działa" - głosi komunikat.

Atak potwierdził gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

Reuter, powołując się na świadków, informował wcześniej o serii głośnych wybuchów w Kijowie i okolicach.

05:10

Zwołałem dziś naradę dowództwa wojskowego, omawialiśmy sytuację w obwodach donieckim i ługańskim; kluczowy jest Bachmut. Utrzymujemy miasto, choć okupanci robią wszystko, by nie pozostała ani jedna cała ściana - poinformował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zaporoże, obwód chersoński, południe - stopniowo zmniejszamy potencjał okupantów - powiedział prezydent w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu.

Określił też obronę powietrzną mianem "stałego priorytetu dowództwa". Drodzy partnerzy! Pomóżcie nam w pełni chronić nasze niebo, dając nam jak najszybciej odpowiednią liczbę nowoczesnych systemów obrony powietrznej, możecie pozbawić państwo terrorystyczne jego głównego narzędzia terroru. Będzie to jeden z najbardziej zdecydowanych kroków w kierunku zakończenia agresji. Rosja będzie musiała jej zaprzestać, gdy nie będzie mogła dokonywać uderzeń rakietowych - podkreslił Zełenski.

Na naradzie omawialiśmy również kwestię granic. Stałym priorytetem jest ochrona naszej granicy, zarówno z Rosją, jak i Białorusią. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze obrony. Ktokolwiek i do czegokolwiek będzie namawiał Mińsk - skończy się to tym samym, co wszystkie inne chore pomysły w wojnie przeciwko Ukrainie i Ukraińcom - oświadczył ukraiński przywódca.



05:04

Rosyjscy żołnierze przerzuceni w październiku na Białoruś rozpoczną ćwiczenia taktyczne na poziomie batalionów - poinformowała rosyjska agencja Interfax, powołując się na ministerstwo obrony Rosji.

"Po zakończeniu ćwiczeń zostanie opublikowana przez dowództwo końcowa ocena zdolności i gotowości bojowej oddziałów" - cytuje Interfax komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony.

Reuter podkreśla, że w komunikacie nie wspomniano, kiedy i gdzie na Białorusi odbędą się te ćwiczenia.

Białoruskie ministerstwo obrony poinformowało w październiku, że 9 tys. rosyjskich żołnierzy jest przerzucanych na Białoruś w ramach tworzenia "regionalnego zgrupowania dla ochrony jej granic".