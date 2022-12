Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę dronami – wcześnie rano w środę pojawiły się informacje o wybuchach. Mer miasta Witalij Kliczko powiadomił, że miasto zostało zaatakowane irańskimi bezzałogowcami. Departament Obrony USA nie widzi zagrożeń dla bezpieczeństwa transgranicznego ze strony Białorusi, która prowadzi nieplanowane ćwiczenia własnej armii w pobliżu granicy z Ukrainą, powiedział generał Patrick Ryder, rzecznik Departamentu Obrony USA. Trwają zacięte walki w okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim. Premier Denys Szmyhal przekazał, że jeśli Rosja będzie kontynuowała swoje masowe ostrzały rakietowe, to gospodarka Ukrainy może się skurczyć w tym roku o połowę. Podczas międzynarodowej konferencji darczyńców w Paryżu uzgodniono przekazanie 1 mld euro na pomoc dla Ukrainy. Najważniejsze informacje związane z 294. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 14.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po ataku wojsk rosyjskich przy pomocy dronów "Shahed-136" produkcji irańskiej w Kijowie / Viacheslav Ratynskyi / PAP

10:47

Rosyjski aparat propagandowy stara się stymulować debatę publiczną w Polsce, przekonując, że pomaganie Ukrainie odbija się na sytuacji życiowej Polaków - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.



Rosyjska propaganda realizuje kolejną odsłonę działań informacyjnych wymierzonych w Polskę. "Kreml przekonuje, że w Polsce sytuacja stale się pogarsza, a wszystkiemu winna jest polityka rządu, który wspiera Ukrainę" - podał Stanisław Żaryn.

10:35

Osadzeni w koloniach karnych walczą w szeregach prywatnej firmy wojskowej, znanej jako grupa Wagnera. Dowódcy do tego stopnia nie ufają więźniom, że gdy rzucają ich do ataku, jednocześnie prowadzą rozpoznanie z powietrza, śledząc poczynania swoich podkomendnych. Wykorzystanie skazańców pozwala wagnerowcom nie myśleć o stratach bojowych i unikać posyłania do walki wyszkolonych żołnierzy. Jest to też sposób, by przeciwdziałać demoralizacji w szeregach grupy Wagnera - czytamy na łamach serwisu.

10:31

Wojska rosyjskie ponownie ostrzeliwały kilka osad w obwodzie donieckim. W wyniku ataków rannych zostało dwóch cywilów - poinformował szef Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko.