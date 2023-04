Uważam, że Rosja powinna zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie - powiedziała sekretarz skarbu USA Janet Yellen w wywiadzie telewizyjnym. Sceptycznie jednak odniosła się żądania Kijowa, by skonfiskowano rosyjskie aktywa. Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI). Najważniejsze wydarzenia związane z 418. dniem wojny zbieraliśmy w relacji z 17.04.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Wczoraj w ramach wymiany jeńców uwolniono 130 Ukraińców / SECURITY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA 07:20 Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia w raporcie o rosyjskich operacjach niekonwencjonalnych przed i w trakcie agresji na Ukrainę prestiżowy brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI). RUSI definiuje działania niekonwencjonalne jako "prowadzenie tajnych operacji, operacji psychologicznych, dywersji, sabotażu, operacji specjalnych oraz działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów militarnych państwa".

06:28 Od soboty, 15 kwietnia, z Ukrainy nie wpływają do Polski żadne produkty żywnościowe z listy z rozporządzenia - zapewnił w rozmowie z PAP minister rolnictwa Robert Telus. Dotyczy to również przewozów tranzytowych - podkreślił. Zobacz również: Telus: Żadne objęte zakazem produkty z Ukrainy nie wpływają do Polski 05:40 Uważam, że Rosja powinna zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie - powiedziała sekretarz skarbu USA Janet Yellen w wywiadzie telewizyjnym. Sceptycznie jednak odniosła się żądania Kijowa, by skonfiskowano rosyjskie aktywa. Dyskutujemy o tym z naszymi partnerami, ale (...) są prawne ograniczenia, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić z zamrożonymi rosyjskimi aktywami - stwierdziła. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał w środę, m.in. podczas łączenia wideo z uczestnikami wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przejęcia rosyjskich aktywów. Rosyjskie aktywa powinny pójść na odbudowę po agresji. Wojna powinna wyjść najdrożej właśnie dla agresora. I robimy w tym celu wszystko - oświadczył Zełenski. Partnerzy Ukrainy z dystansem - jak ocenia niemiecka agencja dpa - przyjęli to żądanie, głównie ze względu na "wątpliwości natury prawnej, praktyczne przeszkody a także polityczne ryzyka".

