Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła w nocy z wtorku na środę skuteczny atak przy pomocy dronów na rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim; wartość tego uzbrojenia to około 1,2 mld dolarów. Rosyjskie siły obrony powietrznej najprawdopodobniej zestrzeliły 28 września jeden ze swoich wielozadaniowych odrzutowców bojowych Su-35S - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne - oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE. Środa jest 588. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 04.10.2023 r.

14:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we włoskiej telewizji w środę, że "kontrofensywa postępuje", ale armii ukraińskiej brakuje amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej. Krok po kroku robimy wszystko, by odeprzeć wroga - podkreślił w wywiadzie dla włoskiej stacji informacyjnej Sky Tg24.

Trudności to pola minowe, brak pocisków i obrony przeciwlotniczej. Obrona ta jest ważna dla kontrofensywy, a także, by chronić ludność - powiedział ukraiński przywódca.

Dodał: Zima to następne wyzwanie dla naszej ludności i dla ukraińskich żołnierzy. Musimy ją przetrwać, nie tracąc inicjatywy na polu bitwy.

13:11

Rosja jest słabsza niż na początku wojny, oni chcą zamrozić konflikt, ale to nie pomoże Ukrainie - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

11:19

Rosyjskie okręty wojenne, operujące na Morzu Czarnym, już od dawna nie zbliżają się do brzegów Ukrainy kontrolowanych przez władze w Kijowie; jednostki wroga pozostają aktywne w odległości co najmniej 100 mil morskich, czyli około 185 km od naszych wybrzeży - oznajmiła Natalia Humeniuk, rzeczniczka sił ukraińskich na południu kraju.

Wojska agresora nie mają odwagi przekraczać linii, którą - umownie - wyznacza Półwysep Tarchankucki na zachodzie okupowanego Krymu. Okręty i kutry Floty Czarnomorskiej już w zasadzie nie poruszają się w kierunku morza terytorialnego Ukrainy. Od czasu do czasu pojawiają się u wybrzeży Krymu, ale nie dalej - powiadomiła Humeniuk na antenie ukraińskiej telewizji.

"Wróg próbuje (teraz) zademonstrować swoją przewagę na Morzu Czarnym przy pomocy lotnictwa taktycznego" - dodała przedstawicielka sił zbrojnych.

10:27

W obwodach żytomierskim i charkowskim, na północy i północnym wschodzie Ukrainy, zatrzymaliśmy trzech agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego, znanego jako GRU; celem działań tych osób było zbieranie informacji o ruchach naszych wojsk i obiektach infrastruktury krytycznej - powiadomiła w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jednym z zatrzymanych jest obywatel Rosji.

09:50

Rosyjscy okupanci w panice ewakuują się z Tokmaku w obwodzie zaporoskim, które może stać się celem ukraińskiej kontrofensywy; w mieście nie funkcjonują już nawet sklepy - poinformował na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow.

"Okupanci szykują się na gorącą jesień na melitopolskim odcinku (frontu). (...) Przed kilkoma tygodniami (agresorzy) zaczęli wywozić z Tokmaku organy tzw. władzy. Kilka dni temu rosyjscy oficerowie rozpoczęli tam gorączkową ewakuację swoich rodzin, a teraz czas na placówki oświaty - szkoły, uczelnie, technikum. Natomiast we wtorek wieczorem (Rosjanie) ogłosili, że w środę nie będą funkcjonować instytucje administracyjne, sklepy i targ" - powiadomił Fedorow.

09:11

Rosyjskie siły obrony powietrznej najprawdopodobniej zestrzeliły 28 września jeden ze swoich wielozadaniowych odrzutowców bojowych Su-35S (Flanker-M w kodzie NATO) nad Tokmakiem, około 20 km za obecną linią frontu - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, chociaż od początku inwazji Rosja straciła około 90 samolotów, jest to prawdopodobnie dopiero piąta utrata Su-35S, najbardziej zaawansowanego rosyjskiego odrzutowca bojowego w użyciu.

Dodano, że lokalizacja jest istotna, ponieważ położony w obwodzie zaporoskim Tokmak jest silnie ufortyfikowanym miastem, które często gości rosyjskie dowództwo w sektorze linii frontu będącym przedmiotem jednych z najintensywniejszych walk. Kwatery dowództwa są zazwyczaj chronione przez specjalne systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. "Są one prawie na pewno utrzymywane w bardzo wysokiej gotowości, ponieważ Ukraina nadal prowadzi skuteczne głębokie ataki na takie lokalizacje" - napisano w aktualizacji wywiadowczej.

09:10

Rosyjska dziennikarka Marina Owsiannikowa, która zasłynęła antywojennym protestem na antenie państwowej telewizji, została w środę zaocznie skazana przez sąd w Moskwie na 8,5 roku pozbawienia wolności za rzekome rozpowszechnianie "fałszywych doniesień na temat armii" - powiadomił opozycyjny rosyjski portal Mediazona.

Pojęcie "nieprawdziwych doniesień na temat armii" obejmuje wszelkie informacje o inwazji Rosji na Ukrainę, które są niezgodne z oficjalnym przekazem. Wcześniej prokuratura żądała wobec Owsiannikowej kary 9,5 roku więzienia.

08:38

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 23,2 tys. osób a 23,6 tys. wyjechało z Polski do z Ukrainy - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 16 mln 67 tys. wjazdów do Polski i 14 mln 277 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:02

Rosyjskie dowództwo wojskowe, w tym minister obrony Siergiej Szojgu, promuje oficerów, którzy nakazują swoim żołnierzom odpieranie ukraińskich ataków za wszelką cenę, bez liczenia się ze stratami osobowymi - zauważył w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Podczas wtorkowej telekonferencji z dowódcami wojskowymi Szojgu wypowiedział się pozytywnie o niektórych formacjach walczących w pobliżu miejscowości Robotyne i Werbowe w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy. Są to jednostki, które decydują się kontynuowanie szturmów mimo poważnych strat osobowych ponoszonych podczas tych operacji - zauważa ISW.

Jak podkreślił think tank, rosyjscy dowódcy coraz częściej stają przed wyborem pomiędzy wyniszczaniem swoich oddziałów w kontratakach i uzasadnionym z wojskowego punktu widzenia wycofywaniem się na wcześniej przygotowane pozycje.

Zarządzając odwrót i przeciwstawiając się w ten sposób rozkazom przełożonych, oficerowie ryzykują jednak swoją karierę - ocenił ISW.

07:32

Jedzenie dla ludzi z terenów wyzwalanych spod okupacji oraz wyposażenie schronów to główne potrzeby nieustannie ostrzeliwanego przez wojska rosyjskie Chersonia na południu Ukrainy - powiedział PAP ojciec Michał Romaniw z dominikańskiego Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie koło Kijowa.

"W Chersoniu działa już jedna nasza kuchnia, wydająca bezpłatne jedzenie, ale otwieramy tam drugą. Wierzymy, że lewy brzeg Dniepru w okolicach Chersonia będzie wyzwalany. I na pewno wtedy łodziami będą przewożeni ludzie do Chersonia, więc miasto będzie potrzebowało większej pomocy. Wierzymy w to, że to będzie ta właśnie najbardziej potrzebna rzecz w Chersoniu" - wyjaśnił.

Centrum św. Marcina de Porres z Fastowa w obwodzie kijowskim niesie pomoc ludziom na terenach przy froncie trwającej od lutego ubiegłego roku inwazji Rosji na Ukrainę. Wiosną Centrum założyło w Chersoniu kuchnię, która karmi 800 ludzi dziennie. "Do końca sierpnia wydaliśmy 60 tysięcy obiadów" - podkreśla duchowny.

07:25

Trzymam się daty 2030 r., bo to jasna zachęta dla wszystkich, żeby być gotowym na rozszerzenie Unii Europejskiej - podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Michel został zapytany w wywiadzie, czy na nieformalnym szczycie przywódców w Granadzie, który odbędzie się w najbliższy piątek, może pojawić się wyraźny sygnał w sprawie rozszerzenia UE dla krajów do niej kandydujących.

"Sygnałów jest dużo od wielu miesięcy. Najpierw przyznanie statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii i danie wyraźnej perspektywy Gruzji - to decyzje Rady Europejskiej. Ale też poszczególni przywódcy państw UE wysyłają sygnały, że trzeba przyspieszyć wysiłki w tym kierunku. I wreszcie w agendzie spotkania w Granadzie jest dyskusja o przyszłości UE w kontekście rozszerzenia. To jest bardzo mocny sygnał. Te państwa wiedzą, że grudzień będzie bardzo ważnym momentem. Bo wcześniej Komisja Europejska ogłosi raport o zaawansowaniu reform w Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Bośni i Hercegowinie, Albanii i Macedonii Północnej. Śledzimy też wydarzenia w Czarnogórze (gdzie powstaje nowy rząd) i napięcia między Serbią i Kosowem" - odpowiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

05:30

Od początku roku zneutralizowaliśmy prawie 4 tys. cyberataków na ukraińskie organy władzy i obiekty infrastruktury krytycznej - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Większość wrogich ataków ma na celu znalezienie dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów organów władzy państwowej i technologicznych systemów infrastruktury - czytamy w komunikacie.

By "wejść do systemu", rosyjscy hakerzy najczęściej wykorzystują dostępne serwisy, takie jak skrzynki e-mail. Jak przypomina ukraińska redakcja Radia Swoboda, na początku sierpnia SBU poinformowała o zablokowaniu próby dostępu do systemu wymiany danych Sił Zbrojnych Ukrainy przez rosyjski wywiad wojskowy.

05:28

Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne. Potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i regionu Morza Czarnego - oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE.

"Prezydent Klaus Iohannis podkreślił, że Rosja musi zaprzestać ataków na ukraińskie porty nad Dunajem, w bezpośrednim sąsiedztwie Rumunii" - powiadomiła kancelaria głowy państwa. Iohannis po raz kolejny podkreślił, że ataki, mające na cele zniszczenie magazynów ze zbożem i infrastruktury portowej na Dunaju, to zbrodnie wojenne.

05:24

Trybunał Konstytucyjny Mołdawii orzekł we wtorek, że członkowie, uznanej wcześniej za niekonstytucyjną, prorosyjskiej partii Szor mogą wystartować w wyborach samorządowych - podały lokalne media.

Trybunał uznał za niezgodną z konstytucją poprawkę do kodeksu wyborczego, mówiącą o pięcioletnim zakazie startu w wyborach dla członków zdelegalizowanych partii. Z piątki sędziów dwóch zgłosiło zdanie odrębne.

19 czerwca Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował partię Szor i uznał, że była nielegalnie finansowana, przekupywała wyborców i uczestników protestów.