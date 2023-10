Rosjanie przeszli do ataku na wschodzie Ukrainy - ich celem jest zajęcie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Ukraina udaremniła w nocy próbę wtargnięcia grupy ośmiu sabotażystów na teren Ukrainy - przekazało ukraińskie wojsko. Czwartek to 596. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zbieramy w naszej relacji z 12.10.2023 r.

Pociski używane przez żołnierzy 79. oddzielnej brygady desantowo-szturmowej AFU w obw. donieckim / Yevhen Titov / PAP 10:22 Prezydent Rosji Władimir Putin przyleciał w czwartek rano do Kirgistanu - poinformowały rosyjskie media. Jest to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wydania w marcu tego roku nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Zobacz również: Władimir Putin opuścił Rosję. Pierwsza taka podróż 10:21 Rosjanie przeszli do ataku na wschodzie Ukrainy - ich celem jest zajęcie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Sęk w tym, że trudno mówić o powodzeniu tych działań - pole bitwy usiane jest zniszczonymi rosyjskimi czołgami i ciałami żołnierzy. Walki jednak trwają, dlatego Ukraińcy nie mogą jeszcze odtrąbić sukcesu. Zobacz również: Masakra rosyjskiego pancerza pod Awdijiwką. Trwa bicie głową w mur 10:14 Ukraina udaremniła w nocy próbę wtargnięcia grupy ośmiu sabotażystów na teren Ukrainy - przekazało ukraińskie wojsko. Celem sabotażystów miała być cywilne obiekty infrastruktury krytycznej. 10:12 Do czterech osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku na budynku szkoły w Nikopolu na południu Ukrainy.

W wyniku ostrzału zginął 72-letni mężczyzna i trzy kobiety w wieku 69, 67 i 60 lat - poinformował szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko 10:11 W środę późnym wieczorem Rosjanie ostrzelali jedną z dzielnic Charkowa. Jedna osoba została ranna - poinformował w mediach społecznościowych mer miasta Ihor Terechow. Według informacji ukraińskich służb, rosyjski pocisk trafił w dom. Na miejscu wybuchł pożar. Magdalena Partyła