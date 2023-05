Grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu - oświadczył jej założyciel Jewgienij Prigożyn. Winą obarczył dowództwo rosyjskiej armii. Młoda mieszkanka obwodu donieckiego została skazana na 12 lat więzienia i konfiskatę mienia za przekazywanie informacji dotyczących działań ukraińskiej armii i efektów rosyjskich ataków przedstawicielowi wywiadu Rosji - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Przedstawiciele firm z Petersburga zostali poinformowani przez lokalne władze cywilne i wojskowe, że będą musieli oddelegować po pięciu swoich pracowników na potrzeby rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie - podało Radio Swoboda. Sfingowany atak dronów na Kreml jest oficjalną przyczyną odwoływania tradycyjnych parad z okazji Dnia Zwycięstwa w wielu rosyjskich miastach; obchodów nie będzie jednak z uwagi na fatalny stan armii - twierdzi w swym najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczony dom we wsi Słobożanśke w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

Rosyjskie władze okupacyjne zarządziły deportację mieszkańców miast Enerhodar, Połohy, Tokmak i Mołoczansk w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - powiadomił w piątek lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow.

Cywile, w tym dzieci, są wywożeni do Berdiańska nad Morzem Azowskim. Uzasadnieniem do przymusowej ewakuacji jest "zaostrzenie sytuacji na linii frontu". "Szczególnie martwi los osób niepełnoletnich, ponieważ podczas każdej przymusowej "ewakuacji" dzieci trafiają w głąb Rosji, a ich późniejsze sprowadzenie do ojczyzny jest bardzo trudne" - podkreślił Fedorow w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

W Pradze, w pobliżu mostu Karola, aktywiści wywiesili banery wzywające do wykluczenia Rosji z Organizacji Narodów Zjednoczonych.