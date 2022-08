Co najmniej trzy osoby zostały ranne po rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Rakiety trafiły w ośrodek wypoczynkowy. Rosjanie ostrzelali w nocy Mikołajów. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Każdego dnia wojska rosyjskie przeprowadzają 700-800 ostrzałów pozycji ukraińskich. Środa jest 175. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia tego dnia możecie śledzić w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Charków po rosyjskim ostrzale na zdjęciu ilustracyjnym / Mykola Kalyeniak / PAP

08:13

Co najmniej trzy osoby zostały ranne po rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - powiadomiły lokalne władze. Rosyjskie rakiety trafiły w ośrodek wypoczynkowy, powodując zniszczenia i pożar.

07:56

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ustaliła tożsamość kolejnych ośmiu rosyjskich żołnierzy podejrzanych o zbrodnie wojenne w Buczy pod Kijowem, gdzie po miesięcznej rosyjskiej okupacji znaleziono masowe groby cywilów i zwłoki ze śladami tortur.

07:52

Wojska rosyjskie atakują na kilku kierunkach w Donbasie na wschodzie Ukrainy, pod Charkowem na północnym wschodzie oraz w obwodzie zaporoskim na południu - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zdalnie minowane są miejscowości w tych regionach.

07:49

Zwycięzcy tegorocznego konkursu Eurowizji w Turynie- ukraiński zespół Kalush Orchestra wrócił po trzech miesiącach do Włoch i we wtorek wystąpił w mieście Monopoli w Apulii. Koncert odbył się kilka godzin po tym, gdy do tamtejszego portu wpłynął statek z transportem oleju słonecznikowego z Ukrainy.

07:47

Elitarna jednostka ukraińska ma stać za atakami na "święte miejsce" Putina - Krym. Ostatnie wybuchy na półwyspie sprawiły, że rosyjscy turyści uciekali z niego w panice.

05:48

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na lotnisko wojskowe w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy. Jak głosi komunikat dowództwa centrum ukraińskich sił powietrznych, w lotnisko uderzyły dwa kierowane pociski rakietowe Ch-59. Zrzuciły je samoloty nadlatujące z terytorium Białorusi, które udawały loty szkoleniowe. Uszkodzony został pas startowy i kilka pojazdów.

05:44

Wojska rosyjskie przeprowadzają codziennie około 700-800 ostrzałów pozycji ukraińskich, zużywając od 40 tys. do 60 tys. sztuk amunicji - poinformował naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

04:50

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz poinformował, że rosyjscy okupanci rozpoczęli w nocy potężny ostrzał miasta, donosi Ukrinform.

"Potężne wybuchy w Mikołajowie. Słychać je w różnych częściach miasta. Pozostańcie w schronach dopóki nie wyłączy się alarm przeciwlotniczy" - napisał Sienkowycz w mediach społecznościowych.

Jak pisze Ukrinform, od początku rozpoczętej 24 lutego wojny rosyjsko-ukraińskiej Mikołajów nie był ostrzeliwany przez 23 dni.