Gen. Siergiej Surowikin, nazywamy "generałem Armagedonem", został zwolniony ze stanowiska dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej - poinformował na Telegramie Aleksiej Wenediktow, były redaktor naczelny "Echo Moskwy", powołując się na dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się dziś z prezydentami Czarnogóry i Mołdawii - Jakovem Milatoviciem i Maią Sandu. Ośmiu ukraińskich pilotów wraz z 65-osobowym personelem wojskowym przybyło do duńskiej wojskowej bazy lotniczej w duńskim Skrydstrup, gdzie przejdą szkolenie w zakresie naprawy i konserwacji myśliwców - przekazało w oświadczeniu duńskie wojsko, cytowane przez agencję Reutera. Wtorek jest 545. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 22.08.2023 r.

17:26

Niemiecki resort dyplomacji twierdzi, że ataki dronów na rosyjskim terytorium nie naruszają prawa międzynarodowego - podała rosyjska redakcja BBC.

17:19

Generał Siergiej Surowikin został zwolniony ze stanowiska dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej - poinformował na Telegramie Aleksiej Wenediktow, były redaktor naczelny "Echo Moskwy", powołując się na dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Dziennikarz przekazał ponadto, że w dekrecie zapisano, iż wojskowy pozostanie do dyspozycji rosyjskiego resortu obrony.

Podkreślono, że taki dekret nie został oficjalnie opublikowany. Dziennikarka Ksenia Sobczak napisała na Telegramie, że według jej informacji generał został zwolniony 18 sierpnia.

Generał Siergiej Surowikin był dowódcą Sił Powietrzno-Kosmicznych od 2017 roku. Między październikiem 2022 roku a styczniem 2023 roku dowodził rosyjskimi wojskami w Ukrainie, a od 11 stycznia 2023 roku był zastępcą dowódcy.

Podczas buntu Grupy Wagnera, do którego doszło w dniach 23-24 czerwca 2023 roku, generał wezwał najemników, by wrócili do miejsca rozmieszczenia. Od tego czasu nie pojawił się już publicznie.

W mediach pojawiały się informacje, że wojskowy został zatrzymany. Według "The Wall Street Journal", po buncie wagnerowców rosyjski resort obrony zawiesił lub zwolnił ok. 15 rosyjskich oficerów.

17:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się dziś również z prezydent Mołdawii Maią Sandu. W trakcie spotkania omówiono "wspólny sprzeciw wobec rosyjskiej agresywnej polityki i zagrożeń hybrydowych" - poinformował ukraiński przywódca.

17:05

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Jakovem Milatoviciem. Prezydent Ukrainy przekazał, że podczas spotkania z prezydentem Czarnogóry "podziękował jego krajowi za wsparcie humanitarne, wojskowe i polityczne, a także za przyłączenie się do deklaracji krajów G7 w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy".

16:58

Ośmiu ukraińskich pilotów wraz z 65-osobowym personelem wojskowym przybyło do duńskiej wojskowej bazy lotniczej w duńskim Skrydstrup, gdzie przejdą szkolenie w zakresie naprawy i konserwacji myśliwców - poinformowało w oświadczeniu duńskie wojsko, cytowane przez agencję Reutera.

16:51

Na zdjęciach satelitarnych widać skutki ataku drona na bazę lotniczą w Solcach w rosyjskim obwodzie nowogrodzkim, gdzie zniszczony został bombowiec strategiczny Tu-22M3. Do ataku doszło w sobotę.

Zdjęcie z 16 sierpnia przedstawia stacjonujących dziesięć maszyn; na zdjęciu zrobionym pięć dni później nie widać żadnych samolotów, a w miejscu jednego z nich widoczne są ślady pożaru.

16:43

Bułgarski rząd oficjalnie pozbawił należący do rosyjskiego koncernu Łukoil kombinat petrochemiczny Neftochim-Łukoil licencji na używanie terminalu naftowego w porcie Rosenec pod miastem Burgas nad Morzem Czarnym. Od poniedziałku operatorem terminalu jest bułgarska państwowa firma Infrastruktura Portowa.

Parlament Bułgarii podjął decyzję o pozbawieniu licencji kombinatu w lipcu w nadziei na przejęcie kontroli nad dostawami ropy i zwiększenie wpływów z podatków.

16:37

Krym zostanie wyzwolony najprawdopodobniej środkami militarnymi - powiedział sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO) Ołeksij Daniłow.

Tylko w przypadku kontroli nad półwyspem nasze państwo będzie miało gwarancje bezpieczeństwa - podkreślił.

16:30

Udział Rosjan oszczędzających w dolarach zmniejszył się prawie o połowę w ciągu półtora roku - poinformowało rządowe Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej.

16:24

W rosyjskim Woroneżu na 12 dni aresztowano ukraińskiego uchodźcę, który zerwał dzieciom z ubrań naszywki z literą Z.

16:18

Gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz przekazał na Telegramie, że udało się zapobiec próbie przedostania się przez granicę dywersantów z Ukrainy.

16:11

Już ok. 1 mln osób w Ukrainie zostało uznanych za uczestników działań wojennych - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

16:05

Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan spotkają się w Rosji - poinformował portal dziennika "Yeni Şafak", powołując się na źródła w biurze prezydenta Turcji.

Według gazety, głównym celem spotkania będą negocjacje ws. umowy zbożowej, z której Rosja wycofała się w lipcu.

15:48

Funkcjonariusze kieleckiej straży granicznej we współpracy z podlaskim oddziałem SG zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i dalej do innych krajów Unii Europejskiej.

15:30

Dwie karetki "Meditransu" wraz z wyposażeniem wyruszyły z Warszawy do ukraińskich miejscowości Berdyczów i Brody - poinformowało biuro prasowe mazowieckiego urzędu marszałkowskiego.

14:21

Dzisiaj przekazaliśmy kolejne 1,5 miliarda euro pomocy krajowi, który stoi w obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji i pracuje nad odbudową swojej infrastruktury. A nasze wsparcie będzie znacznie wykraczać poza rok 2023. Będziemy nadal zdecydowanie opowiadać się po stronie Ukrainy, proponując wsparcie w wysokości do 50 miliardów euro na lata 2024-2027 - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

12:51

Sobotni atak drona na lotnisko Solcy w obwodzie nowogrodzkim w Rosji, w którym zniszczono bombowiec strategiczny Tu-22M3, nie był jedynym takim zdarzeniem. W poniedziałek całkowicie zniszczono też identyczną maszynę w Szajkowce w obwodzie kałuskim, a dwa kolejne samoloty nieznacznie uszkodzono - przekazało źródło w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR).

Te uderzenia zostały przeprowadzone z terytorium Rosji - ujawnił informator z HUR, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

11:39

Ukraina może otrzymać myśliwce wielozadaniowe F-16 od Holandii dopiero po całkowitym przejściu holenderskich sił powietrznych na nowe samoloty F-35 - wynika z informacji resortu obrony. Rzecznik ministerstwa twierdzi, że "nie mówimy o dniach czy tygodniach, ale o wielu miesiącach" i cały proces może potrwać do końca 2024 roku.

Podczas niedzielnej wizyty w Eindhoven prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował po spotkaniu z szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte, że Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty wielozadaniowe F-16, które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej. I to dopiero początek" - napisał ukraiński prezydent na Telegramie.



11:27

Liderzy państw Bałkanów Zachodnich, Grecji, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Mołdawii podkreślili w Atenach "zdecydowane wsparcie dla niepodległości Ukrainy i jej integralności terytorialnej w ramach międzynarodowo uznanych granic". Przywódcy zapewnili też o swoim poparciu dla planu pokojowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Na nieformalnej kolacji, którą w poniedziałek w stolicy Grecji zorganizował premier tego kraju Kyriakos Mitsotakis, liderzy rozmawiali też o procesie integracji europejskiej.





10:19

Ukraińskie siły wkroczyły do miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim na południu kraju i ewakuowały z wioski mieszkańców bojowym wozem piechoty Bradley - poinformowała we wtorek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Trwają walki.

09:45

Dwóch cywilów zginęło w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach zaporoskim i donieckim na południu i wschodzie Ukrainy - poinformowały we wtorek władze tych regionów.

08:34

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 31,7 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 35,5 tys. osób - podała we wtorek Straż Graniczna.

Od 24 lutego ub. roku, czyli od dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,845 mln wjazdów do Polski i 13,107 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:20

Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera zwiększa zaangażowanie w Afryce, w Mali i prawdopodobnie w Nigrze; może być to próba ocalenia tej formacji przed rozwiązaniem po nieudanym czerwcowym "marszu na Moskwę" i późniejszym wycofaniu części wagnerowców z Białorusi - zauważył w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank odniósł się w ten sposób do doniesień, że szef najemników Jewgienij Prigożyn pojawił się w ostatnich dniach w Afryce, a Grupa Wagnera jakoby zamierza nawiązać współpracę z nowymi wojskowymi władzami Nigru.

07:50

Ukraińskie wojska minionej doby zniszczyły m.in. 31 rosyjskich systemów artyleryjskich, 27 opancerzonych pojazdów bojowych i cztery czołgi - poinformował we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Straty osobowe przeciwnika w ciągu doby wyniosły 410 żołnierzy - przekazał sztab.

W innym komunikacie armia podała, że wojska rosyjskie bezskutecznie kontynuują działania ofensywne w okolicy Awdijiwki, Marjinki i Nowomychajliwki w obwodzie donieckim. Siły obrony powstrzymują ataki wroga również na kierunku kupiańskim, łymańskim i bachmuckim.

"Wróg ponosi duże straty w składzie osobowym, broni i sprzęcie, przerzuca jednostki i wojska, aktywnie wykorzystuje rezerwy" - czytamy.

Ukraińskie siły kontynuują operacje ofensywne na odcinku bachmuckim i melitopolskim. Osiągnęły sukces na kierunku miejscowości Robotyne - poinformował sztab.

07:37

Niedobór uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także niski poziom morale pozostają głównymi problemami rosyjskich sił inwazyjnych walczących na Ukrainie; na niektórych odcinkach frontu żołnierze agresora wręcz przyznają, że są "w stanie wojny" ze swoimi dowódcami - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Doniesienia na temat braków poszczególnych rodzajów broni napływają z różnych kierunków operacyjnych i dotyczą m.in. lekkich pojazdów opancerzonych i łodzi, dział artyleryjskich oraz haubic. Słabą stroną najeźdźców jest również mentalność dowódców, którzy nakładają na swoich podwładnych kary za najdrobniejsze wykroczenia, w tym administracyjne. Wszystkie te czynniki powodują, że morale w rosyjskiej armii systematycznie się obniża - przekazał think tank, powołując się na tzw. "blogerów wojskowych" z Rosji, czyli komentatorów popierających inwazję i politykę Kremla.

Z drugiej strony, jak zauważył ISW, na korzyść agresora działa czas. Impas na froncie, po części wynikający z opóźnień w dostarczaniu Ukrainie wsparcia militarnego z Zachodu, umożliwia Rosjanom wyciąganie wniosków z wcześniejszych błędów i skuteczną modyfikację taktyki nawet mimo systemowych problemów w armii.

Ośrodek analityczny potwierdził, że ukraińskie wojska odniosły w niedzielę i poniedziałek lokalne sukcesy w pobliżu miejscowości Robotyne i Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim, natomiast próby rosyjskich kontrataków na tym obszarze zakończyły się niepowodzeniem. W tym kontekście ISW przypomniał swoje wcześniejsze oceny, że ewentualne przełamanie przez Ukraińców linii obronnych wroga pod Robotynem może umożliwić im przejście do natarcia na mniej zaminowanych terenach.

Od pierwszych dni czerwca w obwodach zaporoskim i donieckim na południu i wschodzie kraju trwa kontrofensywa przeciwko rosyjskim wojskom. Ukraińska armia, która musi pokonywać wielowarstwowe linie fortyfikacji przeciwnika, w tym pola minowe, odnotowała jak dotąd ograniczone sukcesy. Władze w Kijowie potwierdziły odzyskanie kontroli nad około 10 miejscowościami, głównie na zachodzie regionu donieckiego.

07:26

Rosjanie wzmacniają drugą i trzecią linię obrony na okupowanych terytoriach na południu Ukrainy - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu.

"Obecnie próbują wzmocnić obronę przy pomocy betonowych konstrukcji" - powiedziała Humeniuk. Rzeczniczka podkreśliła, że wojska rosyjskie chcą się dodatkowo okopać i wzmocnić swoje pozycje głębiej na okupowanym terytorium. Zaznaczyła, że takie działania wojsko przeciwnika prowadzi na drugiej i trzeciej linii obrony.

"Więc zdają sobie sprawę, że za jakiś czas będą musieli cofać się już do trzeciej linii" - zaznaczyła Humeniuk.

07:05

Chińska firma budowlana CSCEC, którą władze Ukrainy określiły "międzynarodowym sponsorem wojny i terroryzmu", jest w Bośni i Hercegowinie zaangażowana w dwa duże projekty infrastrukturalne - informuje serbska redakcja Radia Wolna Europa.

Drogi, w których budowę zaangażowane jest chińskie przedsiębiorstwo, przebiegają przez dwie jednostki administracyjne BiH - chorwacko-boszniacką Federację BiH oraz większościowo serbską Republikę Serbską.

Firma CSCEC odpowiada za warte miliardy euro inwestycje w Rosji; w 2009 roku Bank Światowy nałożył na nią sankcje za zawieranie tajnych umów na budowę dróg na Filipinach. Instytucje odpowiedzialne za walkę z korupcją na Ukrainie określiły ją sponsorem trwającej w kraju rosyjskiej wojny.

06:27

USA są gotowe włączyć się w proces szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16, jeśli chętnych pilotów będzie więcej niż miejsc w krajach strefy euro - powiedziała w poniedziałek w Waszyngtonie Sabrina Singh, zastępczyni rzecznika prasowego Pentagonu, poinformował Ukrinform.

"Jesteśmy otwarci na szkolenie pilotów, jeśli programy szkoleniowe w Europie są wypełnione, to jest warunek. Szkolenia prowadzą Dania i Holandia, więc jeśli nie będą miały możliwości wyszkolenia tylu pilotów, ilu chce wysłać Ukraina, to ich przeszkolimy" - powiedziała Singh.

Ukraina ustali dokładną liczbę pilotów, którzy przejdą szkolenie: "Ukraina podejmie decyzję, jeszcze liczą, ilu pilotów mają gotowych do przeszkolenia". Ukraińcy będą również musieli opanować "istotny" program języka angielskiego, co również zajmie trochę czasu, wskazała Singh.

Do przewagi na niebie Ukraina potrzebuje około 130 myśliwców. Ukraina i Holandia osiągnęły porozumienie w sprawie przekazania samolotów F-16. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina otrzyma 42 takie samoloty, poinformował Ukrinform.

05:30

Trzy największe moskiewskie lotniska zawiesiły we wtorek przyloty i odloty - informuje Reuters na podstawie rosyjskich źródeł oficjalnych.

"Przestrzeń powietrzna nad lotniskami Wnukowo, Szeremietiewo i Domodiedowo jest zamknięta" - powiedział Reuterowi anonimowy urzędnik. "Loty nie są przyjmowane, odloty są opóźnione" - dodał.

Oficjalne rosyjskie media poinformowały o serii ukraińskich ataków dronów w poniedziałek i wtorek, w tym na Moskwą.

05:26

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić powiedział w poniedziałek w Atenach, że we wtorek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zdaniem Vuczicia główne tematy rozmowy to: uznanie przez Ukrainę niepodległości Kosowa i Rosja, na którą Serbia odmawia nałożenia sankcji za atak na Ukrainę.

W poniedziałek prezydent Ukrainy przyleciał do Aten na rozmowy z prezydent Grecji Kateriną Sakellaropoulou i premierem Kyriakosem Micotakisem. Uczestniczy też w nieformalnym szczycie państw bałkańskich.

05:20

Estoński eksport do Rosji spadł drastycznie w następstwie inwazji tego kraju na Ukrainę, jednak handel z nią nadal prowadzi ponad 300 zarejestrowanych w Estonii firm - poinformował estoński urząd celny, cytowany w poniedziałek przez telewizję ERR.

Ponad trzykrotnie spadła liczba firm eksportujących do Rosji towary nieobjęte obecnie sankcjami i wynosi nieco ponad 300 - poinformował Valeri Rauam z estońskiego urzędu celnego. Estońskie firmy eksportują do Rosji głównie artykuły spożywcze, tekstylia oraz różne urządzenia i pojazdy.