Sześć osób, w tym dziecko, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon Odessy - poinformował rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk. "W wyniku uderzenia zapaliły się trzy domy prywatne i dwa budynki gospodarcze. Uszkodzonych zostało także kilka posesji prywatnych, samochody, szkoła, dom kultury" - relacjonował na Telegramie. Do rosyjskiego ataku doszło również w Kramatorsku. "Rosjanie uderzyli w centrum miasta" - poinformował Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu. W Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem spotkała się Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska. Również we wtorek Zełenska ma spotkać się z Jill Biden, a w środę wystąpić w Kongresie USA. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Straż pożarna w ruinach budynku zniszczonego przez rosyjski atak rakietowy w rejonie Odessy / Alena Solomonova / PAP

14:39

Niestety Słowiańsk znowu ostrzelano. Uszkodzono domy prywatne. Pod gruzami są ludzie. Są ranni - napisał mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach.

Również we wtorek siły rosyjskie ostrzelały sąsiedni Kramatorsk. Lokalne władze informują o co najmniej jednej zabitej osobie.

14:32

Kijów Independent poinformowało za Suspilne, że wojska rosyjskie zaatakowały Chersoń. W miasto zostało wystrzelonych 6 pocisków. Ukraina nie potwierdziła tych informacji.

14:26

Ukrinform: Dziesięć osób zostało rannych w wyniku ostrzału centrum Kramatorsk.

14:19

W zajętych rejonach (powiatach) regionu chersońskiego narasta policyjno-administracyjny reżim - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR), który opublikował ostatnie zarządzenia kolaboracyjnych władz obwodu, a także rejonu kachowskiego.

W dokumentach surowo zabrania się m.in. "dyskredytowania organów władzy Federacji Rosyjskiej" i jakiejkolwiek "działalności ekstremistycznej", która jest bardzo szeroko interpretowana. W ramach tej definicji mieści się m.in. organizowanie wszelkich zgromadzeń bez zezwolenia okupacyjnej administracji, noszenie "nazistowskiej symboliki" (prawdopodobnie rozumianej jako symbolika ukraińska - PAP) oraz "stwarzanie innego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego".

14:12

Głośne wybuchy w Kramatorsku - Rosjanie uderzyli w centrum miasta. Według wstępnych ustaleń - pociskami lotniczymi. Jak dotąd wiadomo o jednym zabitym cywilu - powiadomił Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu.

Jak dodał, w budynkach mieszkalnych, które znalazły się w epicentrum uderzenia, wybuchły pożary.

Mer miasta Ołeksandr Honczarenko, informując o ataku, powiadomił, że "są ofiary". Na miejscu trwa akcja ratownicza.

13:59

Rosyjski ostrzał Słowiańska.

13:51

Kijów Independent: Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Winnicę wzrosła do 25. W szpitalu są 54 ranne osoby, 8 z nich jest w stanie krytycznym.

13:44

Ochotnicy z Kijowa wykonują kamuflaż dla sił zbrojnych.

13:38

Ukrinform opublikował zdjęcia z obozu szkoleniowego Buczańskich Sił Samoobrony.

13:25

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przegłosowała usunięcie ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Iwana Bakanowa oraz dymisję prokurator generalnej Iryny Wenediktowej - informują ukraińskie media, powołując się na deputowanych.

O dymisje wnioskował w parlamencie prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zwolnienie Bakanowa potwierdził deputowany Jarosław Żełezniak, na którego powołuje się portal Ukrainska Prawda. Bakanow nie był obecny na sali obrad podczas głosowania. Za jego zwolnieniem głosowało 265 deputowanych. Kandydatura następcy nie była wnoszono na obrady.

13:17

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie pokazujące polskie armatohaubice Krab, używane przez ukraińskie wojsko w walce z rosyjskim agresorem na wschodzie kraju - podała agencja Ukrinform. To kolejna prezentacja przekazanego przez Polskę sprzętu.

Najpotężniejsza samobieżna armatohaubica na wyposażeniu polskiej armii, Krab, pracuje już na wschodzie Ukrainy - napisano przy filmiku zamieszczonym na Facebooku.

Pod koniec maja Polska przekazała Ukrainie 18 samobieżnych armatohaubic AHS Krab kalibru 155 mm. Podpisano też umowę na zakup ok. 50 kolejnych sztuk tego uzbrojenia. Na początku lipca naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował już w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazano Kraby w działaniu.

13:09

Rosyjski nalot na Kramatorsk w obwodzie donieckim.

Według szefa obwodu Pawło Kyryłenko Rosja przeprowadziła nalot na centrum miasta, w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba cywilna. W zaatakowanych budynkach wybuchł pożar.

13:01

Ranni ukraińscy żołnierze, którzy zostali przywiezieni do Polski specjalnym pociągiem medycznym, leczeni są również w szpitalach na terenie Lubelszczyzny. Kilku z nich trafiło do placówek w Lublinie i Zamościu m.in. z urazami kończyn czy kręgosłupa.

Do naszego szpitala przetransportowano trzech ukraińskich żołnierzy wymagających długotrwałego i wysokospecjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. Przede wszystkim są to urazy kończyn. Pacjenci przebywają na dwóch oddziałach: Ortopedii i Traumatologii oraz Ortopedii i Rehabilitacji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z poszkodowanymi w wojnie ukraińskimi żołnierzami. Do tej pory hospitalizowani byli u nas głównie cywile, którzy ucierpieli wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie - powiedziała PAP rzecznik szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil.

Dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu Adam Fimiarz przekazał PAP, że w poniedziałek wieczorem trafił do nich jeden ukraiński żołnierz po wielonarządowym urazie, do którego doszło pod koniec kwietnia na Ukrainie.

12:52

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt prezydenckiej ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie. Uchwalenie nowego prawa poparło 321 posłów - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda, powołując się na deputowanego Jarosława Żełezniaka.

Projekt ustawy trafił do parlamentu 11 lipca z inicjatywy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zgodnie z nową regulacją, obywatele Polski i członkowie ich rodzin otrzymają możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy. Polacy uzyskają również prawo do pracy, wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych oraz korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano także pewne wypłaty socjalne.

12:37

O sprowadzeniu do kraju ciał 45 zabitych ukraińskich żołnierzy powiadomiło ministerstwo reintegracji terytoriów czasowo okupowanych.

Jak zaznaczono w komunikacie, proces ten odbywał się zgodnie z zapisami Konwencji Genewskiej.

11:44

Obywatel Rosji przebywający na Ukrainie, który współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa i rozpowszechniał w mediach propagandę Kremla, został skazany na siedem lat pozbawienia wolności - poinformowały ukraińska Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).



Agenta FSB zatrzymano i osądzono na Zakarpaciu w południowo-zachodniej części kraju, nieopodal granic z Rumunią, Węgrami i Słowacją. Mężczyzna realizował zadania polegające na "zbieraniu informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej, a także procesów gospodarczych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej na Telegramie.

10:37

Cel Rosjan jest oczywisty - przy pomocy paszportów chcą usprawiedliwić łamanie prawa międzynarodowego, agresję zbrojną i nielegalną okupację. Musimy odpowiedzieć jasnym uregulowaniem prawnym, zgodnie z którym przymusowa paszportyzacja i udział w tych działaniach będą kwalifikowane jako zbrodnia wojenna podlegająca karze - oświadczyła ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal RBK-Ukraina.

09:39

W miasteczku Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały z moździerza dom, zabijając czterech cywilów. Atak był prowokacją służącą nagraniu propagandowej audycji telewizyjnej i oskarżenia o tę zbrodnię sił ukraińskich - poinformowało dowództwo operacyjne Południe Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:36

Minionej doby w walkach z siłami ukraińskimi zginęło na południu 65 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono też kolejne dwa składy amunicji i sprzętu wroga - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Siły zbrojne Ukrainy uderzyły w rosyjski skład broni i sprzętu oraz magazyn amunicji w okolicach Nowej Kachowki, a także w skład amunicji w pobliżu Berysława w obwodzie chersońskim. Cele zostały zniszczone, a dokładne straty zadane Rosjanom w tych atakach są obecnie określane - przekazał Ukrinform.

09:34

Na okupowanych terenach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Rosjanie zabierają do wojska "każdego, kogo widzą" - przekazał lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu Serhij Hajdaj. Jego zdaniem, władze okupacyjne wabią ludzi rzekomo korzystnymi ofertami pracy, a na front idą nawet kryminaliści.

"O ile wcześniej ci, którzy mieli pieniądze, mogli się wykupić w miejscowych komendach, to teraz pracują tam rosyjscy panowie w garniturach - służby bezpieczeństwa" - napisał Hajdaj na Telegramie.

09:08

Rosja nadal angażuje w ofensywę w Donbasie nominalnie sześć odrębnych armii. W pełnej sile, przed inwazją, formacje te były tworzone dla około 150 tys. osób. W ostatnich tygodniach, podejmując działania ofensywne w jednym sektorze, Rosja często operowała w zgrupowaniach wielkości kompanii, liczących około 100 żołnierzy. Od początku inwazji Rosja ma trudności z utrzymaniem skutecznej ofensywnej siły bojowej i problem ten będzie prawdopodobnie narastał - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Oprócz radzenia sobie z poważnymi brakami kadrowymi, rosyjscy planiści stoją przed dylematem pomiędzy wysłaniem rezerw do Donbasu a obroną przed ukraińskimi kontratakami w południowo-zachodnim sektorze Chersonia. Deklarowanym najbliższym politycznym celem Rosji jest zajęcie całego obwodu donieckiego. Chociaż Rosja może nadal uzyskiwać kolejne zdobycze terytorialne, jej tempo operacyjne i tempo posuwania się naprzód będzie prawdopodobnie bardzo powolne bez znaczącej przerwy operacyjnej na reorganizację i odnowę" - dodano.

08:40

Wczoraj późnym wieczorem do Polski przyjechał pociąg medyczny, pierwszy raz realizując swoją podstawową funkcję - 32 ciężko i nieco lżej rannych żołnierzy armii ukraińskiej trafiło do Polski i zostało już bezpiecznie przewiezionych do polskich szpitali - powiedział w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Jak dodał, ranni trafili do kilkunastu szpitali w Polsce.

07:39

Żołnierze narodowości "niesłowiańskich" są bez skrupułów rzucani do najbardziej ryzykownych walk przez rosyjskie dowództwo, dlatego narasta wśród nich niezadowolenie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według komunikatu sztabowego wojska rosyjskie próbują stworzyć warunku do ataku w kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Podjęli nieudaną próbę natarcia w rejonie Husariwki.

W obwodzie donieckim Rosjanie atakowali również pod Spirnym na wschód od Słowiańska, gdzie zostali odparci, а także w rejonie miejscowości Hryhoriwka - tam trwają walki.

07:08

Gdyby nad budynkami rządowymi w Kijowie zawisła rosyjska flaga, to byłby koniec wojny - powiedział PAP John W. Spencer, major rezerwy armii amerykańskiej, badający tematykę walk w terenie zurbanizowanym.

Rosjanie planowali przeprowadzenie pod Kijowem szybkiej operacji, która miała polegać na przebiciu się do ukraińskiej stolicy i zajęcia budynków rządowych - mówił Spencer. Jak tłumaczył, ten scenariusz nie był niemożliwy, ale nie powiódł się, m.in. dzięki szybkiej adaptacji i skutecznej obronie sił ukraińskich, ale także - błędom Rosjan.

W chwili rozpoczęcia inwazji Ukraińcy nie mieli pod Kijowem przygotowanych pozycji obronnych, umocnień. To z jednej strony grało na ich niekorzyść, ale również im pomogło. Kiedy nie ma pozycji obronnych, to przeciwnik nie ma czego atakować - ocenił Spencer.

05:26

Sześć osób, w tym dziecko, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon Odessy - poinformował rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.



Jak informuje portal Ukraińska Prawda, w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie wystrzelili siedem pocisków manewrujących Kalibr na rejon Odessy znad Morza Czarnego - jeden został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, pozostałe sześć trafiły w jedną z wiosek. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych wybuchł pożar, który został ugaszony.



"W wyniku uderzenia zapaliły się trzy domy prywatne i dwa budynki gospodarcze. Uszkodzonych zostało także kilka posesji prywatnych, samochody, szkoła, dom kultury" - oświadczył na Telegramie Bratczuk.

05:17

Rosyjscy okupanci wywożą każdego miesiąca z obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy około 100 tys. ton zboża. Rolnicy dostają ultimatum - albo sprzedadzą zboże po cenie kilkakrotnie niższej niż rynkowa, albo ich gospodarstwo zostanie zajęte - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak dodano, zagarnięte ziarno trafia najczęściej do Egiptu, Turcji i krajów Bliskiego Wschodu.

05:15

Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska spotkała się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem - poinformował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. We wtorek Zełenska ma spotkać się z Jill Biden, a w środę wystąpi w Kongresie USA.

"Jestem tutaj na zaproszenie Pierwszej Damy Jill Biden. Ona odwiedziła Ukrainę w maju, aby osobiście zobaczyć i porozmawiać z tymi, którzy stracili swoje domy i bliskich w wyniku wojny. Teraz moja kolej, by mówić w USA o potrzebach Ukrainy w naszym ruchu oporu i walce z agresorem" - napisała Zełenska na Facebooku.

Price oświadczył, że Blinken zapewnił Zełenską o zaangażowaniu USA na rzecz Ukrainy. Chwalił też jej pracę z cywilami dotkniętymi wojną.