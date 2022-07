Rejon Odessy, Chersoń Kramatorsk i Słowiańsk zostały w minionych godzinach ostrzelane przez rosyjskie wojsko. W Chersoniu został uszkodzony Most Antonowa. Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska spotkała się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem, ma się również spotkać z Jill Biden, a w środę wystąpić w Kongresie USA. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Efekt rosyjskiego ostrzału Odessy / STRINGER / PAP/EPA

20:09

Ołena Zełenska na spotkaniu z amerykańską dyplomatką Samanthą Power.

Dyskutowaliśmy o pilnych i rosnących potrzebach zdrowotnych narodu ukraińskiego, w tym o pracy Pierwszej Damy na rzecz szerokiego udostępnienia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego - napisała Power na Twitterze.

19:50

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego - w sprawie dochodzenia w sprawie zbrodni Federacji Rosyjskiej na Ukrainie: Nie zamierzam zwlekać.

19:41

Kijów Independent: Według szwedzkiej telewizji SVT, 28-letni ochotnik ze Szwecji został zabity po trafieniu granatem w klatkę piersiową.

19:29

Nexta: Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch obniżyła długoterminowy rating Białorusi w walucie obcej z "C" do "RD"- ogłosiła tam samym niewypłacalność kraju.

19:16

Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Włoch Mario Draghiemu za wsparcie Ukrainy.

19:06

Efekt rosyjskiego ostrzału Odessy:

18:53

Zgodnie z decyzją władz okupacyjnych od dzisiaj wszyscy obywatele Ukrainy są pozbawienia prawa własności nieruchomości w Mariupolu, jeśli nie przeszli rejestracji w bananowych organach bananowej republiki - napisał Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupolu w komunikatorze Telegram.

Według niego za kilka dni odbędzie się "nacjonalizacja" ocalałych budynków, w których zostaną zakwaterowani ludzie.

Andriuszczenko podkreślił, że jest to bezprawna decyzja. Zaapelował do ludzi, którzy będą kwaterowani w tych mieszkaniach.

Jeśli już zamieszkaliście, zadbajcie o cudzą własność, w innym wypadku będziecie ponosić odpowiedzialność zgodnie z prawem - stwierdził.

W zniszczonym w rosyjskich ostrzałach Mariupolu pozostaje ok. 100 tys. ludzi.

18:30

Wenediktowa może zostać ambasadorem Ukrainy w Szwajcarii - uważa Ołeksij Honczarenko, poseł z frakcji Solidarność Europejska byłego prezydenta Petra Poroszenki. Wenediktowa została zwolniona przez Radę Najwyższą rankiem 19 lipca.

18:19

W ramach walki z kolaborantami Mikołajów na południu Ukrainy zostanie zamknięty na kilka dni - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany we wtorek przez Unian.

Cytat To ci, którzy są tu od dawna, mają jakąś ideę. Ci, którzy są zdesperowani albo nie myślą o skutkach, albo chcieli zarobić. To pojedyncze przypadki, ale każdy taki przypadek niesie za sobą potencjalne ofiary, kiedy zaczynają obserwować miejsca rozlokowania wojskowych, obrony przeciwlotniczej itd. - powiedział Kim.

Jak zaznaczył, chce to zjawisko zdusić w zarodku.

Mamy w planach działania dotyczące godziny policyjnej (...) Zamkniemy miasto na kilka dni, przejdziemy się po domach i wykryjemy tych niedobrych ludzi - dodał gubernator.

18:10

Ukrinform: Rosja wycofała się ze stratami w kierunku Słowiańska i Doniecka.

18:04

Rosja będzie robić wszystko, żeby uchodźców było więcej w krajach Europy. Z pewnością będzie chciała wywołać kryzys energetyczny, a także będzie próbowała wywierać wpływ na wybory w Europie, by wspierać prorosyjskie ugrupowania - powiedział Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą.

Deputowany mówił również o czystkach w SBU, dymisji prokurator generalnej i ustawie dotyczącej specjalnego statusu Polaków w Ukrainie.

Całość rozmowy poniżej:

17:55

Ukrinform opublikował zdjęcia, na których widać efekt rosyjskich ostrzałów pól w obwodzie charkowskim.

17:33

Nexta: Rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że zniszczenie Mariupola Teatru Dramatycznego nastąpiło "z powodu detonacji amunicji wewnątrz budynku".

Powiedzieli również, że trupi zapach w mieście był spowodowany "ukrytymi magazynami zgniłych ryb", a nie z powodu dużej liczby martwych.

17:21

W Melitopolu Rosjanie rozpoczęli aktywne przygotowania do "referendum".

17:12

Różnorodność przekazywanych przez państwa zachodnie systemów artyleryjskich utrudnia ich wykorzystywanie na froncie i przestawienie Ukrainy z uzbrojenia posowieckiego na używane w NATO - pisze we wtorek "Wall Street Journal". Według ekspertów sposób wysyłania broni jest "logistycznym koszmarem".

Gazeta powołuje się m.in. na raport brytyjskiego ośrodka RUSI, który stwierdził, że "obecne podejście, według którego każdy kraj ofiarowuje baterię dział po kawałku szybko staje się logistycznym koszmarem dla ukraińskich sił, bo każda bateria wymaga oddzielnego procesu szkolenia, konserwacji i logistyki".

Jak powiedział dziennikowi autor raportu Jack Watling, platformy artyleryjskie, jakie otrzymała Ukraina - m.in. francuskie haubice samobieżne Caesar, niemieckie Panzerhauitze 2000, polskie AHS Krab, amerykańskie M109 i słowackie Zuzany, a także włoskie i amerykańskie haubice holowane - mają niewiele wspólnych punktów. Mimo tego samego kalibru dział i prób standardyzacji w ramach NATO, rzadko kiedy wykorzystują one tę samą amunicję.



17:00

Internauci z oburzeniem komentują opublikowany przez rosyjską propagandową telewizję materiał o rodzinie, która za odszkodowanie po śmierci syna na wojnie na Ukrainie kupiła Ładę - pisze Radio Swoboda.

Na kanale Rossija 1 wyemitowano materiał o tym, jak rodzice rosyjskiego wojskowego, który zginął na Ukrainie, kupili samochód za odszkodowanie po jego śmierci.

Jak dziady i pradziady walczył z faszyzmem - mówi lektor na nagraniu. Na jednym z kadrów ojciec żołnierza pokazuje nowy samochód.

Cytat Nową Ładę kupiono za to, co ludzie nazywają "grobowe". Oficjalnie to jednorazowy zasiłek dla rodziny poległego - kontynuuje lektor.

Ojciec mówi, że Aleksiej marzył właśnie o białej, o takiej. Wyjeżdża (samochodem) pierwszy raz. Na cmentarz - dodaje.

"Grób na kółkach za grobowe pieniądze - bardzo symbolicznie", "Propaganda w oszalałym kraju nie wstydzi się pokazywać takich materiałów" - to niektóre z komentarzy internautów, cytowane we wtorek przez Radio Swoboda.

16:47

Rosyjscy wojskowi ostrzeliwali bazę rekreacyjną w Nikopolu.

16:29

Most Antonowa w Chersoniu został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Jak informuje rada miasta, most nadaje się do użytku.

16:15

Kijów Independent: Ministerstwo obrony Ukrainy przygotowuje się do "zniszczenia" rosyjskiej floty czarnomorskiej i odbicia Krymu.

16:09

Nie możemy zapominać o współodpowiedzialności białoruskiego reżimu za rosyjską wojnę na Ukrainie. Musimy pracować nad przygotowaniem i zatwierdzeniem następnej tury sankcji wobec Białorusi - powiedział szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkeviczs, cytowany przez portal informacyjny LSM.

Opowiedział się za kontynuowaniem wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza w postaci pomocy wojskowej.

Cytat Jeśli chodzi o międzynarodowe starania na rzecz wznowienia eksportu zbóż z Ukrainy, pod uwagę muszą być brane ukraińskie interesy i względy bezpieczeństwa. Rosja musi zadośćuczynić Ukrainie za wszystkie szkody spowodowane przez agresję, w tym za zniszczenie ukraińskiej gospodarki i infrastruktury - oznajmił minister.

16:01

Ukrinform: Unia Europejska przedłużyła bezpłatny roaming dla ukraińskich uchodźców.

15:45

W Stanach Zjednoczonych uruchomiono program protetyczny dla rannych ukraińskich dzieci.

15:27

Nexta: Efekt rosyjskiego ostrzału Słowiańska.

15:19

Rosyjscy okupanci siłą odebrali przepustki dwóm pracownikom Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i weszli do strefy promieniowania, lekceważąc wszelkie normy i procedury bezpieczeństwa - poinformował we wtorek na Telegramie ukraiński koncern Enerhoatom.

Jak powiadomiono w komunikacie Enerhoatomu, okupanci nie posiadali na sobie żadnej odzieży ochronnej.

Cytat Gdyby najeźdźcy narażali na ryzyko tylko siebie (a ich zupełnie nie szkoda), to wówczas można by powiedzieć: "co za przykre samobójstwo". (W tym przypadku) mogli jednak roznieść radioaktywne cząsteczki na ubraniach po całym terenie elektrowni i w jej okolicach. Co więcej, nikt nie wie, co okupanci mogli tam jeszcze przywieźć i zostawić - broń, materiały wybuchowe. A to już bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego. Ponownie! - powiadomił Enerhoatom, który zapowiedział zgłoszenie tej sprawy do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

15:10

W rosyjskich obozach filtracyjnych przetrzymywanych jest ponad 10 tys. mieszkańców Mariupola - powiedział we wtorek Wadym Bojczenko, lojalny wobec Kijowa mer tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy.

Bojczenko poinformował, że cywile są przetrzymywani w obozach w samym Mariupolu i poza miastem.

To urzędnicy, pracownicy miejscy, których aresztowali okupanci, wysłali za kraty i poddają (ich) torturom - podkreślił mer na konferencji prasowej.

14:56

Burmistrz Słowiańska: Po rosyjskim ostrzale pod gruzami są uwięzieni ludzie.

14:50

Minister energii Ukrainy German Galushchenko oraz dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol podpisali dokument stowarzyszeniowy Ukrainy z Agencją.

Uczestnicząca w wydarzeniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oceniła, że MAE jest dzisiaj najważniejszą organizacją energetyczną wśród tych działających obecnie na świecie.

Cytat Z jednej strony jest to agencja, która rozumie potrzeby bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej - rozumie potrzebę transformacji, odnawialnych źródeł energii i równolegle podąża konsekwentnie w tych dwóch kierunkach. To jest bliskie naszemu polskiemu podejściu - mówiła.

14:39

Niestety Słowiańsk znowu ostrzelano. Uszkodzono domy prywatne. Pod gruzami są ludzie. Są ranni - napisał mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach.

Również we wtorek siły rosyjskie ostrzelały sąsiedni Kramatorsk. Lokalne władze informują o co najmniej jednej zabitej osobie.

14:32

Kijów Independent poinformowało za Suspilne, że wojska rosyjskie zaatakowały Chersoń. W miasto zostało wystrzelonych 6 pocisków. Ukraina nie potwierdziła tych informacji.

14:26

Ukrinform: Dziesięć osób zostało rannych w wyniku ostrzału centrum Kramatorsk.

14:19

W zajętych rejonach (powiatach) regionu chersońskiego narasta policyjno-administracyjny reżim - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR), który opublikował ostatnie zarządzenia kolaboracyjnych władz obwodu, a także rejonu kachowskiego.

W dokumentach surowo zabrania się m.in. "dyskredytowania organów władzy Federacji Rosyjskiej" i jakiejkolwiek "działalności ekstremistycznej", która jest bardzo szeroko interpretowana. W ramach tej definicji mieści się m.in. organizowanie wszelkich zgromadzeń bez zezwolenia okupacyjnej administracji, noszenie "nazistowskiej symboliki" (prawdopodobnie rozumianej jako symbolika ukraińska - PAP) oraz "stwarzanie innego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego".

14:12

Głośne wybuchy w Kramatorsku - Rosjanie uderzyli w centrum miasta. Według wstępnych ustaleń - pociskami lotniczymi. Jak dotąd wiadomo o jednym zabitym cywilu - powiadomił Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu.

Jak dodał, w budynkach mieszkalnych, które znalazły się w epicentrum uderzenia, wybuchły pożary.

Mer miasta Ołeksandr Honczarenko, informując o ataku, powiadomił, że "są ofiary". Na miejscu trwa akcja ratownicza.

13:59

Rosyjski ostrzał Słowiańska.

13:51

Kijów Independent: Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Winnicę wzrosła do 25. W szpitalu są 54 ranne osoby, 8 z nich jest w stanie krytycznym.

13:44

Ochotnicy z Kijowa wykonują kamuflaż dla sił zbrojnych.

13:38

Ukrinform opublikował zdjęcia z obozu szkoleniowego Buczańskich Sił Samoobrony.

13:25

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przegłosowała usunięcie ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Iwana Bakanowa oraz dymisję prokurator generalnej Iryny Wenediktowej - informują ukraińskie media, powołując się na deputowanych.

O dymisje wnioskował w parlamencie prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zwolnienie Bakanowa potwierdził deputowany Jarosław Żełezniak, na którego powołuje się portal Ukrainska Prawda. Bakanow nie był obecny na sali obrad podczas głosowania. Za jego zwolnieniem głosowało 265 deputowanych. Kandydatura następcy nie była wnoszono na obrady.

13:17

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie pokazujące polskie armatohaubice Krab, używane przez ukraińskie wojsko w walce z rosyjskim agresorem na wschodzie kraju - podała agencja Ukrinform. To kolejna prezentacja przekazanego przez Polskę sprzętu.

Najpotężniejsza samobieżna armatohaubica na wyposażeniu polskiej armii, Krab, pracuje już na wschodzie Ukrainy - napisano przy filmiku zamieszczonym na Facebooku.

Pod koniec maja Polska przekazała Ukrainie 18 samobieżnych armatohaubic AHS Krab kalibru 155 mm. Podpisano też umowę na zakup ok. 50 kolejnych sztuk tego uzbrojenia. Na początku lipca naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował już w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazano Kraby w działaniu.

13:09

Rosyjski nalot na Kramatorsk w obwodzie donieckim.

Według szefa obwodu Pawło Kyryłenko Rosja przeprowadziła nalot na centrum miasta, w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba cywilna. W zaatakowanych budynkach wybuchł pożar.

13:01

Ranni ukraińscy żołnierze, którzy zostali przywiezieni do Polski specjalnym pociągiem medycznym, leczeni są również w szpitalach na terenie Lubelszczyzny. Kilku z nich trafiło do placówek w Lublinie i Zamościu m.in. z urazami kończyn czy kręgosłupa.

Do naszego szpitala przetransportowano trzech ukraińskich żołnierzy wymagających długotrwałego i wysokospecjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. Przede wszystkim są to urazy kończyn. Pacjenci przebywają na dwóch oddziałach: Ortopedii i Traumatologii oraz Ortopedii i Rehabilitacji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z poszkodowanymi w wojnie ukraińskimi żołnierzami. Do tej pory hospitalizowani byli u nas głównie cywile, którzy ucierpieli wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie - powiedziała PAP rzecznik szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil.

Dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu Adam Fimiarz przekazał PAP, że w poniedziałek wieczorem trafił do nich jeden ukraiński żołnierz po wielonarządowym urazie, do którego doszło pod koniec kwietnia na Ukrainie.

12:52

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt prezydenckiej ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie. Uchwalenie nowego prawa poparło 321 posłów - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda, powołując się na deputowanego Jarosława Żełezniaka.

Projekt ustawy trafił do parlamentu 11 lipca z inicjatywy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zgodnie z nową regulacją, obywatele Polski i członkowie ich rodzin otrzymają możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy. Polacy uzyskają również prawo do pracy, wykonywania działalności gospodarczej, nauki w placówkach oświatowych oraz korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Przewidziano także pewne wypłaty socjalne.

12:37

O sprowadzeniu do kraju ciał 45 zabitych ukraińskich żołnierzy powiadomiło ministerstwo reintegracji terytoriów czasowo okupowanych.

Jak zaznaczono w komunikacie, proces ten odbywał się zgodnie z zapisami Konwencji Genewskiej.

11:44

Obywatel Rosji przebywający na Ukrainie, który współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa i rozpowszechniał w mediach propagandę Kremla, został skazany na siedem lat pozbawienia wolności - poinformowały ukraińska Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).



Agenta FSB zatrzymano i osądzono na Zakarpaciu w południowo-zachodniej części kraju, nieopodal granic z Rumunią, Węgrami i Słowacją. Mężczyzna realizował zadania polegające na "zbieraniu informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej, a także procesów gospodarczych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej na Telegramie.

10:37

Cel Rosjan jest oczywisty - przy pomocy paszportów chcą usprawiedliwić łamanie prawa międzynarodowego, agresję zbrojną i nielegalną okupację. Musimy odpowiedzieć jasnym uregulowaniem prawnym, zgodnie z którym przymusowa paszportyzacja i udział w tych działaniach będą kwalifikowane jako zbrodnia wojenna podlegająca karze - oświadczyła ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal RBK-Ukraina.

09:39

W miasteczku Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały z moździerza dom, zabijając czterech cywilów. Atak był prowokacją służącą nagraniu propagandowej audycji telewizyjnej i oskarżenia o tę zbrodnię sił ukraińskich - poinformowało dowództwo operacyjne Południe Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:36

Minionej doby w walkach z siłami ukraińskimi zginęło na południu 65 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono też kolejne dwa składy amunicji i sprzętu wroga - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Siły zbrojne Ukrainy uderzyły w rosyjski skład broni i sprzętu oraz magazyn amunicji w okolicach Nowej Kachowki, a także w skład amunicji w pobliżu Berysława w obwodzie chersońskim. Cele zostały zniszczone, a dokładne straty zadane Rosjanom w tych atakach są obecnie określane - przekazał Ukrinform.

09:34

Na okupowanych terenach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Rosjanie zabierają do wojska "każdego, kogo widzą" - przekazał lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu Serhij Hajdaj. Jego zdaniem, władze okupacyjne wabią ludzi rzekomo korzystnymi ofertami pracy, a na front idą nawet kryminaliści.

"O ile wcześniej ci, którzy mieli pieniądze, mogli się wykupić w miejscowych komendach, to teraz pracują tam rosyjscy panowie w garniturach - służby bezpieczeństwa" - napisał Hajdaj na Telegramie.

09:08

Rosja nadal angażuje w ofensywę w Donbasie nominalnie sześć odrębnych armii. W pełnej sile, przed inwazją, formacje te były tworzone dla około 150 tys. osób. W ostatnich tygodniach, podejmując działania ofensywne w jednym sektorze, Rosja często operowała w zgrupowaniach wielkości kompanii, liczących około 100 żołnierzy. Od początku inwazji Rosja ma trudności z utrzymaniem skutecznej ofensywnej siły bojowej i problem ten będzie prawdopodobnie narastał - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Oprócz radzenia sobie z poważnymi brakami kadrowymi, rosyjscy planiści stoją przed dylematem pomiędzy wysłaniem rezerw do Donbasu a obroną przed ukraińskimi kontratakami w południowo-zachodnim sektorze Chersonia. Deklarowanym najbliższym politycznym celem Rosji jest zajęcie całego obwodu donieckiego. Chociaż Rosja może nadal uzyskiwać kolejne zdobycze terytorialne, jej tempo operacyjne i tempo posuwania się naprzód będzie prawdopodobnie bardzo powolne bez znaczącej przerwy operacyjnej na reorganizację i odnowę" - dodano.

08:40

Wczoraj późnym wieczorem do Polski przyjechał pociąg medyczny, pierwszy raz realizując swoją podstawową funkcję - 32 ciężko i nieco lżej rannych żołnierzy armii ukraińskiej trafiło do Polski i zostało już bezpiecznie przewiezionych do polskich szpitali - powiedział w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Jak dodał, ranni trafili do kilkunastu szpitali w Polsce.

07:39

Żołnierze narodowości "niesłowiańskich" są bez skrupułów rzucani do najbardziej ryzykownych walk przez rosyjskie dowództwo, dlatego narasta wśród nich niezadowolenie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według komunikatu sztabowego wojska rosyjskie próbują stworzyć warunku do ataku w kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Podjęli nieudaną próbę natarcia w rejonie Husariwki.

W obwodzie donieckim Rosjanie atakowali również pod Spirnym na wschód od Słowiańska, gdzie zostali odparci, а także w rejonie miejscowości Hryhoriwka - tam trwają walki.

07:08

Gdyby nad budynkami rządowymi w Kijowie zawisła rosyjska flaga, to byłby koniec wojny - powiedział PAP John W. Spencer, major rezerwy armii amerykańskiej, badający tematykę walk w terenie zurbanizowanym.

Rosjanie planowali przeprowadzenie pod Kijowem szybkiej operacji, która miała polegać na przebiciu się do ukraińskiej stolicy i zajęcia budynków rządowych - mówił Spencer. Jak tłumaczył, ten scenariusz nie był niemożliwy, ale nie powiódł się, m.in. dzięki szybkiej adaptacji i skutecznej obronie sił ukraińskich, ale także - błędom Rosjan.

W chwili rozpoczęcia inwazji Ukraińcy nie mieli pod Kijowem przygotowanych pozycji obronnych, umocnień. To z jednej strony grało na ich niekorzyść, ale również im pomogło. Kiedy nie ma pozycji obronnych, to przeciwnik nie ma czego atakować - ocenił Spencer.

05:26

Sześć osób, w tym dziecko, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na rejon Odessy - poinformował rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.



Jak informuje portal Ukraińska Prawda, w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie wystrzelili siedem pocisków manewrujących Kalibr na rejon Odessy znad Morza Czarnego - jeden został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, pozostałe sześć trafiły w jedną z wiosek. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych wybuchł pożar, który został ugaszony.



"W wyniku uderzenia zapaliły się trzy domy prywatne i dwa budynki gospodarcze. Uszkodzonych zostało także kilka posesji prywatnych, samochody, szkoła, dom kultury" - oświadczył na Telegramie Bratczuk.

05:17

Rosyjscy okupanci wywożą każdego miesiąca z obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy około 100 tys. ton zboża. Rolnicy dostają ultimatum - albo sprzedadzą zboże po cenie kilkakrotnie niższej niż rynkowa, albo ich gospodarstwo zostanie zajęte - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak dodano, zagarnięte ziarno trafia najczęściej do Egiptu, Turcji i krajów Bliskiego Wschodu.

05:15

Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska spotkała się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem - poinformował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. We wtorek Zełenska ma spotkać się z Jill Biden, a w środę wystąpi w Kongresie USA.

"Jestem tutaj na zaproszenie Pierwszej Damy Jill Biden. Ona odwiedziła Ukrainę w maju, aby osobiście zobaczyć i porozmawiać z tymi, którzy stracili swoje domy i bliskich w wyniku wojny. Teraz moja kolej, by mówić w USA o potrzebach Ukrainy w naszym ruchu oporu i walce z agresorem" - napisała Zełenska na Facebooku.

Price oświadczył, że Blinken zapewnił Zełenską o zaangażowaniu USA na rzecz Ukrainy. Chwalił też jej pracę z cywilami dotkniętymi wojną.