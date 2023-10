W rosyjskim ostrzale Charkowa w piątek rano zginął 10-letni chłopiec, a 16 osób doznało obrażeń; Rosjanie prawdopodobnie użyli dwóch rakiet balistycznych Iskander - powiadomiły ukraińskie władze centralne i regionalne. Administracja Joe Bidena rozważa wykorzystanie środków z innych programów rządowych, w tym z Departamentu Stanu, by finansować zbrojenie Ukrainy - podał portal Politico. Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do atakującej Ukrainę Rosji - informuje CBS News. Piątek jest 590. dniem agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 06.10.2023 r.

Zniszczenia wojenne w okolicach Charkowa

08:28

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, przeprowadzonego w piątek w godzinach porannych, zginął 10-letni chłopiec, a 16 osób doznało obrażeń; najeźdźcy prawdopodobnie użyli do ataku dwóch rakiet balistycznych Iskander - powiadomiły ukraińskie władze centralne i regionalne.

Wśród rannych jest 11-miesięczne niemowlę. Na miejscu zdarzenia trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa - oznajmił w komunikatach publikowanych na Telegramie gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Uszkodzono dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne, a także dwupiętrowy dom prywatny. Doszło do pożaru. Ogień objął powierzchnię około 50 metrów kwadratowych, lecz już został opanowany - oznajmił szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko, który opublikował zdjęcia zniszczonych obiektów.

08:17

Turecki statek handlowy wszedł na minę na Morzu Czarnym w pobliżu rumuńskiego wybrzeża. W wyniku eksplozji członkowie załogi nie doznali obrażeń, statek jest lekko uszkodzony.

Jednostka trafiła w minę w czwartek w odległości ok. 11 mil morskich na północ od rumuńskiej Suliny, w pobliżu wejścia do kanału Sulina - powiadomił Reuters, powołując się na brytyjską firmę Ambrey, zajmującą się kwestiami bezpieczeństwa morskiego.

07:36

Rosjanie boją się tej maszyny, jak ognia; strzela celnie, nie boi się min i wytrzymuje bezpośrednie uderzenia pocisków artyleryjskich - opowiada dowódca amerykańskiego wozu bojowego Bradley, żołnierz o pseudonimie Kacz, który pokonuje rosyjskie linie obrony w okolicach wsi Robotyne.

Na tym odcinku frontu w obwodzie zaporoskim wojska ukraińskie wycinają klin w kierunku okupowanego miasta Melitopol, by odciąć Rosjanom drogę lądową na zajęty jeszcze w 2014 r. Krym. W walkach uczestniczą m.in. żołnierze 47. Oddzielnej Zmechanizowanej Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, z którymi PAP spotkała się w leśnym obozie około 30 km od linii starć.

05:05

Administracja Joe Bidena rozważa wykorzystanie środków z innych programów rządowych, w tym z Departamentu Stanu, by finansować zbrojenie Ukrainy w obliczu niejasnej sytuacji w Kongresie - podał portal Politico. O możliwości alternatywnych rozwiązań w tej sprawie mówił wcześniej prezydent Joe Biden.

Jak pisze Politico, kiedy Biden stwierdził w środę, że "są inne środki, za pomocą których możemy być w stanie znaleźć fundusze" na pomoc Ukrainie, miał na myśli użycie przyznanych już wcześniej przez Kongres uprawnień w ramach innych wydatków. Jedną z takich opcji jest użycie środków z tytułu programu Departamentu Stanu Foreign Military Financing (FMF), polegającego na udzielaniu pożyczek lub darowizn na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Kongres przeznaczył na ten cel łącznie 4,6 mld dolarów - ostatnio zaaprobował 2 mld kredytu na preferencyjnych warunkach dla Polski - z czego do wykorzystania zostało ok. 650 mln dol. Innym sposobem może być zwrócenie się do Kongresu o zgodę na przesunięcia środków w budżecie Pentagonu na dalszą pomoc Ukrainie, choć to wymagałoby aprobaty parlamentu.

05:02

Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do atakującej Ukrainę Rosji - podała CBS News, powołując się na anonimowe źródło rządowe w USA. Amerykańska stacja wiąże to z niedawnym spotkaniem Kim Dzong Una i Władimira Putina.

Nie jest jasne, czy dostawa uzbrojenia jest częścią nowego, długoterminowego łańcucha zaopatrzenia, czy ma bardziej ograniczoną skalę. Nie wiadomo też, co Korea Północna dostaje od Rosji w zamian - zaznaczyła CBS.

Stacja podała, że Korea Północna "zaczęła przekazywać artylerię do Rosji", nie precyzując przy tym, o jaką konkretnie broń chodzi. Przed spotkaniem Kima z Putinem eksperci spodziewali się, że omawiane będą dostawy pocisków artyleryjskich.

Obserwatorzy spekulowali, że Rosja może w zamian zaoferować Korei Północnej wsparcie techniczne w budowie satelity szpiegowskiego oraz jej programach zbrojeń jądrowych i rakietowych. Eksperci oceniali jednak, że Pjongjang nie będzie w stanie przekazać Moskwie uzbrojenia na tyle skutecznego, by mogło ono w istotny sposób wpłynąć na przebieg wojny przeciwko Ukrainie.