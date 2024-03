Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy wczesnym popołudniem. W mieście Engels w obwodzie saratowskim w Rosji doszło do ataku dronów - podała ukraińska agencja UNIAN. W pobliżu miasta znajduje się baza wojskowa, w której stacjonują rosyjskie bombowce strategiczne. Media podają, że atak przeprowadził ukraiński wywiad wojskowy. Środa jest 756. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje podawane są na bieżąco.

Ukraińscy żołnierze na zdjęciu ilustracyjnym / OLGA KOVALOVA / PAP/EPA

13:41

Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy wczesnym popołudniem - poinformował szef departamentu śledczego policji obwodu charkowskiego Serhij Bołwinow.

13:19

Watykan zdementował informację francuskiego portalu Intelligence Online, jakoby ambasador Rosji przy Stolicy Apostolskiej Iwan Sołtanowski zaprosił papieża Franciszka, aby przyjechał w czerwcu do Moskwy. "To nie odpowiada prawdzie"- przekazał dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.



13:03

W reakcji na dużą liczbę utraconych okrętów i samolotów rosyjskie siły zbrojne zwiększyły zastosowanie technik kamuflażu, by utrudnić wojskom ukraińskim ich wykrycie, ale jest mało prawdopodobne, by znacząco zmniejszyło to straty - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

12:58

Ministerstwa spraw zagranicznych Estonii i Łotwy zabiegają o uwzględnienie rudy manganu, używanej w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, w kolejnym pakiecie unijnych sankcji wobec Rosji - poinformował estoński dziennik "Postimees".



11:25

Dwie osoby zginęły w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie samochodu z cywilami w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin na Telegramie.

Do ostrzału doszło na drodze między wsią Sadowe i miejscowością Antoniwka. Ofiary to dwaj mężczyźni w wieku około 40 lat.

11:22

Szef MSZ Polski Radosław Sikorski w rozmowie z niemiecką agencją dpa skrytykował Niemcy za długie procesy decyzyjne w sprawie dostaw broni na Ukrainę. Wezwał też Niemcy i Europę, by przeciwstawiły siłę militarną zagrożeniu ze strony Rosji. "Słabość zachęca do agresji, siła odstrasza" - przekonywał.

10:33

Co najmniej jedna osoba cywilna zginęła, a 12 zostało rannych po ostrzałach przeprowadzonych przez okupacyjne wojska Rosji na cele w Ukrainie w ciągu ostatniej doby - poinformowały władze obwodów na wschodzie i południu kraju.

09:47

Atak na rosyjskie miasto Engels, w którym znajduje się lotnisko dla atakujących Ukrainę bombowców strategicznych, przeprowadził ukraiński wywiad wojskowy HUR - podały media z powołaniem na źródła w wywiadzie.

Baza lotnicza Engels-2 w obwodzie saratowskim to jedyne miejsce w Rosji, gdzie stacjonują bombowce strategiczne Tu-160, wykorzystywane do przeprowadzania ostrzałów miast i obiektów infrastruktury krytycznej w Ukrainie.

09:40

Ministerstwo obrony Francji oświadczyło, że wypowiedzi szefa rosyjskiego wywiadu Siergieja Naryszkina o planach wysłania 2 tysięcy żołnierzy francuskich na Ukrainę są "nieodpowiedzialną prowokacją". Resort podkreślił, że jest to kolejny przykład dezinformacji stosowanej przez Rosję.

09:31

W mieście Engels w obwodzie saratowskim w Rosji doszło do ataku dronów, a władze ogłosiły, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cztery maszyny - podała ukraińska agencja UNIAN. W pobliżu miasta znajduje się baza wojskowa, w której stacjonują rosyjskie bombowce strategiczne.

Jak relacjonuje UNIAN, w Engelsie słychać było najpierw kilka głośnych eksplozji. Potem rosyjski resort obrony ogłosił, że nad miastem strącono cztery drony ukraińskie. Władze regionalne podały liczbę dwóch zestrzelonych dronów.