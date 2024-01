16 osób zostało rannych we wtorek wieczorem w rosyjskim ataku na centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - przekazały lokalne władze. W ostrzale uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że atak przeprowadzono dwoma rakietami S-300. W związku z możliwym atakiem Rosji na Kupiańsk, Ukraińcy zdecydowali się na ewakuowanie 26 miejscowości pod Charkowem. W ciągu ostatniego tygodnia na froncie ani siły rosyjskie, ani ukraińskie nie zajęły żadnych znaczących terenów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Nad Woroneżem i obwodem woroneskim - regionem Rosji graniczącym z Ukrainą - strącono pięć dronów, a trzy przechwycono; władze lokalne twierdzą, że są to drony ukraińskie - podało Radio Swoboda. "Zapewniam, że nawet jeśli skończy nam się broń, będziemy walczyć łopatami, ponieważ walczymy o przetrwanie naszego narodu" - zadeklarował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Wtorek jest 692. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacji w nim są podawane na bieżąco.

22:04

16 osób zostało rannych we wtorek wieczorem w rosyjskim ataku na centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - przekazały lokalne władze. W ostrzale uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że atak przeprowadzono dwoma rakietami S-300.

21:18

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera zapewnił o pełnym poparciu prezydenta Andrzeja Dudy dla ukraińskich starań o członkostwo w NATO i UE podczas wtorkowej rozmowy w Davos z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksym Danilovem.

19:56

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy jakikolwiek inny wynik wojny, niż opuszczenie przez Rosjan okupowanych ziem Ukrainy będzie oznaczał zwycięstwo Rosji. Jak podkreślił, jeśli Rosja zwycięży, będzie kontynuowała agresywną politykę, a to ogromnie niebezpieczne dla przyszłości Europy.

Polski prezydent – który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos – został zapytany o nastawienie światowych przywódców wobec konfliktu na Ukrainie, wywołanego rosyjską agresją.

Andrzej Duda mówił, że troska o sytuację Ukrainy jest ogromna. „Wszyscy w rozmowach to zagadnienie poruszają, ja mam na to tylko jedną odpowiedź: Ukraina musi tę wojnę wygrać, a zwycięstwem w tej wojnie będzie opuszczenie przez Rosjan okupowanych dzisiaj ziem Ukrainy. To będzie w istocie zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie” – powiedział.

18:41

Łotwa dotychczas zebrała w ramach tzw. koalicji dronów prawie 20 krajów. "Chcemy przekazać Ukrainie tysiące bezzałogowców" - powiedział łotewski minister obrony Andris Spruds, cytowany we wtorek przez serwis Bloomberg.

"Głównym celem jest to, by zrobić wszystko, żeby możliwie jak najwięcej tych dronów zostało dostarczonych na Ukrainę" - podkreślił Spruds.

17:45

Łotewski urząd ds. obywatelstwa i migracji nie wie, co dzieje się z ok. tysiącem obywateli Rosji, którzy mogą podlegać wydaleniu z kraju, ponieważ nie zdali egzaminu z języka łotewskiego ani nie dopełnili innych formalności przewidzianych przez ustawę o imigracji.

Szefowa łotewskiego urzędu ds. obywatelstwa i migracji (PMLP) Maira Roze poinformowała we wtorek, że instytucja wysłała po raz drugi listy do 985 obywateli Rosji, którzy powinni opuścić Łotwę w związku z niewypełnieniem wymogów ustawy o imigracji - pisze LSM.

Osoby te nie zdały egzaminu z języka łotewskiego ani nie złożyły żadnych wniosków o pobyt w kraju.

16:07

Unia Europejska przeprowadza audyt tego, ile broni poszczególne państwa członkowskie dostarczyły Ukrainie od czasu inwazji Rosji na ten kraj, co jest reakcją na zarzuty, że niektóre z nich nie wysłały tyle, ile mogły - podał we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".

Jak zauważa gazeta, zachodnia pomoc wojskowa i finansowa dla Ukrainy zmniejszyła się w ostatnich miesiącach, co ograniczyło zdolność tego kraju do obrony przed atakami Rosji i wywołało obawy, że chęć pomocy Ukrainie maleje po prawie dwóch latach wojny. Szczególnie, że zarówno w UE, jak i w USA trwają batalie o zatwierdzenie kolejnych pakietów pomocy finansowej dla Kijowa.

15:30

Każde osłabienie presji na Rosję wydłuża o kolejne lata wojnę na Ukrainie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos we wtorek. Zełenski zaapelował o jedność Zachodu i dalsze wsparcie dla Kijowa.

Zełenski zaapelował do Zachodu, by ten pomógł Ukrainie zyskać przewagę nad Rosją w powietrzu. "Nasi partnerzy znają nasze potrzeby i ich zakres" - mówił prezydent.

14:50

Ołeh Syniehubow, gubernator obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, ogłosił we wtorek obowiązkową ewakuację 26 miejscowości w gminach Kindrasziwka i Kuryliwka, położonych w pobliżu linii frontu w wojnie z Rosją. Zgodnie z decyzją władz regionu, w pierwszej kolejności powinny wyjechać rodziny z dziećmi.

Tereny obwodu charkowskiego przy granicy z Rosją, w tym m.in. miasta Kupiańsk i Wołczańsk, zostały opanowane przez rosyjskich najeźdźców w lutym 2022 roku, w pierwszych dniach inwazji na sąsiedni kraj. Ukraińska armia odzyskała kontrolę nad tymi obszarami podczas kontrofensywy we wrześniu 2022 roku.

W ostatnich miesiącach kupiański odcinek frontu jest miejscem intensywnych starć z siłami agresora. Władze cywilne i wojskowe Ukrainy spodziewają się, że rosyjskie wojska mogą przypuścić natarcie na Kupiańsk.

13:49

Rząd Ukrainy wydzielił dodatkowe środki na wzmocnienie obronności państwa; premier Denys Szmyhal poinformował we wtorek, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup amunicji, dronów i termowizorów.

„Z funduszu rezerwowego budżetu wydzielamy 792 mln hrywien (ponad 84 mln zł) na wzmocnienie obronności. Te dodatkowe środki zostaną rozdzielone między jednostkami wojskowymi na zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Na zakup amunicji, termowizorów i dronów” – powiedział szef rządu.

13:05

Ukraina może wygrać wojnę zaczętą przez Rosję, ale Zachód powinien "wzmacniać jej opór", by mogła się bronić i odzyskać swe terytorium - oznajmiła we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.





"Ukraina może zwyciężyć w tej wojnie, jednak musimy dalej wzmacniać jej opór. Ukraińcy potrzebują przewidywalnego wsparcia finansowego w 2024 roku i później. Potrzebują wystarczających i stałych dostaw uzbrojenia, aby bronić Ukrainy i odzyskać jej prawowite terytorium" - powiedziała przewodnicząca KE.

12:12

Serhij Mychajłenko, 25-letni żołnierz ukraińskiego pułku Azow, został skazany na dożywocie przez sąd w okupowanym przez Rosję Doniecku na wschodzie Ukrainy; jeńca wojennego oskarżono o rzekome zbrodnie na ludności cywilnej, popełnione w Mariupolu - poinformowało Radio Swoboda.

Wojskowy miał jakoby ostrzelać cywilny pojazd, którym przemieszczali się mieszkańcy miasta zrujnowanego przez Rosjan i ostatecznie zdobytego przez nich w maju 2022 roku. Według rosyjskich oskarżycieli Mychajłenko doprowadził do śmierci czworga osób, w tym trzyletniego dziecka.

12:00

W ciągu ostatniego tygodnia na froncie ani siły rosyjskie, ani ukraińskie nie zajęły żadnych znaczących terenów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowało w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Rosja, pomimo postępu w postaci zajęcia Marjinki w obwodzie donieckim pod koniec grudnia, nie zdołała tego skapitalizować i dokonać dalszego postępu ani na zachód w kierunku miejscowości Kurachowe, ani na południe w kierunku Nowomychajliwki.

Dodano, że otoczenie Awdijiwki prawdopodobnie pozostaje kluczowym celem Rosji, jednak jak na razie uzyskała ona bardzo ograniczone zdobycze terytorialne znaczącym kosztem zarówno w sprzęcie, jak i personelu. Znajdująca się na północ miejscowość Stepowe pozostaje pod kontrolą ukraińską, co zabezpiecza szlak zaopatrzeniowy do Awdijiwki. Rosyjskie próby odcięcia miejscowości są mało prawdopodobne co najmniej w ciągu tygodnia.

10:53

Wyłączenie ogrzewania w rosyjskich więzieniach i strach na ulicach niektórych miejscowości. Brytyjskie media donoszą o skutkach polityki Władimira Putina, który wewnętrzne kwestie społeczne w kraju traktuje z taką samą bezdusznością, jak na sprawy ukraińskie.

10:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem sytuację na polu walki i potrzeby obronne Ukrainy; rozmowy odbyły się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - podała kancelaria prezydencka.

09:39

Ukraiński ekspert wojskowy płk Petro Czernyk twierdzi, że dowództwo rosyjskie jest w stanie przeprowadzać w ciągu miesiąca rotację 25-27 tys. żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę. Podobną ocenę przedstawił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Podczas poniedziałkowej rozmowy z portalem Armija Inform Czernyk postawił tezę, że planowana przez Kreml kolejna fala mobilizacji dojdzie do skutku prawdopodobnie dopiero po wyborach prezydenckich w Rosji, zaplanowanych na marzec. Mimo to, w ocenie pułkownika, najeźdźcy są obecnie w stanie przeprowadzać wymianę wojskowych na froncie na poziomie, który uważają za "całkowicie zadowalający".

09:14

Nad Woroneżem i obwodem woroneskim - regionem Rosji graniczącym z Ukrainą - strącono pięć dronów, a trzy przechwycono; władze lokalne twierdzą, że są to drony ukraińskie - podało Radio Swoboda. Władze ukraińskie nie skomentowały tych doniesień.

Szef administracji obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew oświadczył, że podczas upadku strąconych dronów uszkodzonych zostało 35 mieszkań w siedmiu blokach. Ranne zostało 11-letnie dziecko.

08:02

Amerykański Kongres nie ma już wiele czasu na podjęcie decyzji w sprawie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy; zapewniam jednak, że nawet jeśli skończy nam się broń, będziemy walczyć łopatami, ponieważ walczymy o przetrwanie naszego narodu - zadeklarował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.