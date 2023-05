17:39

Kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - oraz Polska będą pracować nad wspólną deklaracją wyrażającą poparcie dla akcesji Ukrainy do NATO - poinformował przewodniczący Sejmu (Saeimy) Łotwy Edvards Smiltēns.

17:23

Sojusznicy Ukrainy muszą zintensyfikować wszelkiego rodzaju wsparcie dla niej: wojskowe, gospodarcze i polityczne. Wszystko inne tylko przedłuża tę wojnę i mordowanie niewinnych ludzi przez reżim Putina. To, co do tej pory dano, wystarczyło do obrony, ale dlaczego nie dać wystarczająco dużo, by Ukraina wygrała? - pyta Garri Kasparow, były szachowy mistrz świata i jedna z najbardziej znanych postaci rosyjskiej opozycji, w wywiadzie opublikowanym przez portal tygodnika "Fokus".

16:51

Sekretarz stanu USA powiedział, cytowany przez agencję Reutera, że Stany Zjednoczone są pewne, iż Ukraińcy odbiją kolejne okupowane terytoria.

16:42

16 osób zginęło dziś w wyniku rosyjskich ataków na kontrolowaną przez Ukrainę część obwodu chersońskiego - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

12 osób straciło życie w Chersoniu. Tam też 22 osoby zostały ranne.

16:31

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone nie mogą potwierdzić oskarżeń Rosji dotyczących rzekomej próby zamachu na Władimira Putina.

Rosjanie zarzucają Ukraińcom przeprowadzenie minionej nocy ataku dronów na Kreml.

15:44

Eksplozja w okupowanym przez Rosjan mieście Mospyne w obwodzie donieckim, około 35-40 km od linii frontu.