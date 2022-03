21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie kontynuują natarcie, ale nie udało im się zająć pełnego terytorium obwodów ługańskiego i donieckiego. Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed Kongresem USA zaznaczył, że Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. Po południu Władimir Putin podkreślił, że jeśli Zachód myśli, że Rosja się wycofa ze swoich działań, to znaczy, że nie rozumie Rosji. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał, że atak Rosji na Ukrainę był nielegalny. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 16.03.2022 r.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie bombardowały Charków i Mariupol / PAP/DSNS / PAP

Ukraiński resort obrony poinformował, że rosyjskie siły, które atakują Kijów i wcześniej próbowały zdobyć leżące w pobliżu stolicy miasto Wyszogród, przeszły do defensywy.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie bombardowały Charków i Mariupol.

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, a także premierzy Czech i Słowenii bezpiecznie powrócili do Polski po wizycie w Kijowie. [CZYTAJ WIĘCEJ]

Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO.

W przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina codziennie doświadcza ataków z powietrza takich jak Ameryka doświadczyła w 1941 roku na Pearl Harbor. Poprosił o dostawę systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. [CZYTAJ WIĘCEJ]

Władimir Putin powiedział Rosjanom, że w kraju wzrośnie inflacja i bezrobocie, ale dodał: "Zachodni blitzkrieg w Rosji nie zadziała". [CZYTAJ WIĘCEJ]

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze poinformował w środę, że atak Rosji na Ukrainę był nielegalny. Wniosek w tej sprawie złożył 26 lutego ukraiński rząd. MTS odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji.

Według "The Financial Times", Ukraina i Rosja mają wstępny 15-punktowy plan pokojowy. W nim mowa między innymi o zawieszeniu broni, wycofaniu się rosyjskich sił, ukraińskiej neutralności i ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych. [CZYTAJ WIĘCEJ]

16:47

/ RMF FM

16:43

Na spotkaniu z ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu przedstawiłem do rozważenia projekt misji pokojowej na Ukrainie, o której w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński - powiedział w środę w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak.



16:28

Rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 został zestrzelony koło miasta Mikołajów na południu Ukrainy - poinformowały wojska lądowe ukraińskiej armii na swoim kanale w komunikatorze Telegram.

"Niedaleko Mikołajewa zniszczony został kolejny rosyjski śmigłowiec Ka-52" - głosi podpis pod nagraniem wideo, na którym widać zniszczoną maszynę.

>

Według szacunków ukraińskich armia rosyjska straciła 108 śmigłowców od 24 lutego, czyli rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Są to dane na środę rano.

16:24

"Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ostrzegł swojego rosyjskiego odpowiednika gen. Nikołaja Patruszewa o konsekwencjach ewentualnego użycia broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie" - przekazał w środę Biały Dom. Był to pierwszy bezpośredni kontakt dyplomatyczny między Moskwą i Waszyngtonem od początku inwazji.

16:20

W Ankarze rozpoczęła się konferencja prezydentów Polski i Turcji.

16:18

Rosyjskie plany zdobycia ukraińskiej stolicy, Kijowa nigdy nie zostaną zrealizowane - podkreślił mer stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że najeźdźcy chcą zasiać panikę w mieście, ale efekt jest odwrotny, mieszkańcy stolicy są wściekli i gotowi do obrony.

Dziś chcę to powiedzieć jasno: rosyjski plan zajęcia Kijowa nie jest realizowany. On nigdy nie zostanie zrealizowany! Nawet jeżeli uda im się przejąć kontrolę nad niektórymi budynkami, nie wygrają z naszymi ludźmi. Kijów to nie tylko budynki, to przede wszystkim ludzie - powiedział Kliczko w wywiadzie udzielonym nadawanej po rosyjsku stacji Current Time. Stacja jest prowadzona przez finansowane przez USA rozgłośnie: Radio Wolna Europa/Radio Swoboda i Głos Ameryki. Rozmowa ukazała się na stronie telewizji we wtorek wieczorem.

16:10

Tysiące ludzi wyszło w środę na proukraińską demonstrację w Berdiańsku, mieście na południowym wschodzie Ukrainy - podała agencja Ukrinform. Ludzie przeszli przez centralną ulicę miasta, trzymając flagę ukraińską.

Nagranie wideo demonstracji zostało opublikowane na serwisie YouTube.

Wideo youtube

Ludzie krzyczą: Berdiańsk - to Ukraina!, a pod adresem rosyjskich żołnierzy kontrolujących miasto: Do domu!

To kolejna proukraińska demonstracja w mieście, odległym nieco ponad 80 km od oblężonego Mariupola.

We wtorek portal Ukraińska Prawda podał, że po takiej demonstracji w Berdiańsku rosyjscy wojskowi uprowadzili ukraińskiego aktywistę Witalija Szewczenkę.

16:01

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, który jest również negocjatorem w rokowaniach ukraińsko-rosyjskich, oświadczył, że Wołodymyr Zełenski i przywódca Rosji Władimir Putin powinni podjąć bezpośrednie rozmowy pokojowe.

"Nasze stanowisko jest bardzo konkretne - (domagamy się) gwarancji bezpieczeństwa weryfikowanych prawnie, wycofania rosyjskich wojsk. To można osiągnąć tylko poprzez bezpośredni dialog między przywódcami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej" - napisał Podolak na Twitterze.



15:53

Szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

15:50

Według "The Financial Times", Ukraina i Rosja mają wstępny 15-punktowy plan pokojowy. W nim między innymi o zawieszeniu broni, wycofaniu się rosyjskich sił, ukraińskiej neutralności i ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych.



15:45

Władze hiszpańskie poinformowały o przejęciu jachtu Crescend. Jednostka należy do sojusznika Putina - Igora Sieczina.

15:40

O świcie w mieście Berdyczów miało dojść do rosyjskiego nalotu. Ranne zostały dwie osoby, zniszczono dwa budynki - podaje portal hromadske.

15:36

Rząd polski finansuje transport kolejowy i autokarowy dla wszystkich uchodźców, którzy chcą się udać dalej na zachód Europy - powiedział w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że w ostatnich dniach w specjalnych i rejsowych pociągach do Niemiec wyjechało 23 tys. osób.

15:33

Władimir Putin w przemówieniu przyznał, że w Rosji wzrośnie bezrobocie i inflacja. Stwierdził, że Rosja "nie chce okupować Ukrainy". Co jeszcze powiedział? Przeczytajcie nasz artykuł.

15:30

Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej - poinformował w czwartek na swoim profilu w serwisie Twitter ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej. Zakończono unifikację systemów energetycznych Ukrainy i Unii Europejskiej. Teraz ukraiński prąd płynie do UE i na odwrót. Jestem wdzięczny członkom Wspólnoty, osobiście przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarz ds. energii Kadri Simson i wszystkim, dzięki którym mamy teraz jeden system energetyczny" - napisał Zełenski.



Potwierdziła to także Komisja Europejska.

15:20

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski będzie przemawiał w czwartek - 17 marca - w niemieckim parlamencie za pośrednictwem połączenia wideo - poinformował portal RBK.

Wystąpienie zostało zaplanowane na godzinę 9:00 czasu polskiego.

15:15

Rosyjski konwój wojskowy, zawierający m.in. system rakietowy Iskander, wyrzutnie rakietowe Grad oraz haubice 2A65 Msta-B, dotarł do położonego 40 km od ukraińskiej granicy Homla na Białorusi - poinformował w środę na Telegramie uznany tego dnia przez białoruski rząd za "ekstremistyczny" kanał Biełaruskij Hajun.