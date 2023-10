Rosyjska armia ostrzeliwuje Chersoń. "Słychać potężne eksplozje" - podał wieczorem Roman Mroczko, przewodniczący miejskiej administracji Chersonia. Siły specjalne Ukrainy przeprowadziły desant na Krymie i ostrzelały wojska moskiewskiego okupanta - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła w nocy z wtorku na środę skuteczny atak przy pomocy dronów na rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim; wartość tego uzbrojenia to około 1,2 mld dolarów. Rosyjskie siły obrony powietrznej najprawdopodobniej zestrzeliły 28 września jeden ze swoich wielozadaniowych odrzutowców bojowych Su-35S - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Portal społecznościowy "Wkontakte" po interwencji władz zaczął blokować wpisy żon zmobilizowanych, które nawołują do powrotu mężów do domu. Środa jest 588. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 04.10.2023 r.

19:17

Siły specjalne Ukrainy przeprowadziły desant na Krymie i ostrzelały wojska moskiewskiego okupanta - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

HUR napisał w komunikacie, że desantu dokonali żołnierze z pododdziałów "Stuhna" i "Bratstwo" wchodzących w skład większej jednostki "Tymur". Wywiad nie informuje, jak liczna była grupa oraz jakie straty ponieśli Rosjanie. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych HUR zamieścił film, na którym w czarno-białym kadrze widać kilka łodzi dopływających do brzegu. Następny kadr jest już kolorowy, widać na nim grupkę mężczyzn skrytych w cieniu z rozwieszoną flagą Ukrainy. Mężczyźni mówią, że dokonali desantu na półwysep i że "Krym będzie ukraiński".

19:14

Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie ponad milion skonfiskowanych Iranowi nabojów do radzieckiej broni.

18:56

Rosyjska armia ostrzeliwuje Chersoń. "Słychać potężne eksplozje’ - podał Roman Mroczko, przewodniczący miejskiej administracji Chersonia.

Mroczko zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i pozostanie w bezpiecznych miejscach.

Wcześniej rosyjskie wojska ostrzelały Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim za pomocą artylerii i dronów kamikadze.

18:49

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował pracownikom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy za skuteczne operacje specjalne. Zełenski wyraził swoją wdzięczność w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

18:09

Po akcesji do Unii Europejskiej Ukraina powinna otrzymać 186 mld euro dotacji w ciągu siedmiu lat, co oznacza, że pewna grupa krajów unijnych musiałaby stać się płatnikami netto do budżetu Wspólnoty - wynika z obliczeń Sekretariatu Generalnego Rady UE, do których dotarł "Financial Times".

To pierwsze takie modelowanie finansowe, uwzględniające ewentualną akcesję do Wspólnoty dziewięciu krajów, jakie przeprowadzono w Brukseli - przekazuje w środę "Financial Times". Brytyski dziennik zastrzega, że absolutnym priorytetem dla przywódców Unii, zadeklarowanym w dokumencie, jest "przygotowanie drogi dla członkostwa Ukrainy".

18:00

Portal społecznościowy "Wkontakte" po interwencji władz zaczął blokować wpisy żon zmobilizowanych, które nawołują do powrotu mężów do domu. Publikacje z hashtagami #bringbackthechildren, #rotation, #mobilizedhome można otworzyć tylko za pomocą ukrywającej adres aplikacji VPN - podał w środę rosyjski portal Moscow Times.

Portal uzasadnił swój krok zakazem rozpowszechniania "nierzetelnych" informacji o wojnie w Ukrainie. Z tego samego powodu po wybuchu działań wojennych "Wkontakte" zaczął blokować strony polityków opozycji, niezależnych mediów i krytyków wojny.

17:42

Do końca tego roku Wielka Brytania planuje zakończyć szkolenie ponad 30 tys. ukraińskich żołnierzy - przekazał ambasador Wielkiej Brytanii w Ukrainie Martin Harris.

16:53

Rosyjskie wojska ostrzelały Wowczańsk. Uszkodzona została szkoła nauki jazdy, na miejscu był pożar.

Wczoraj w wyniku ostrzału Wowczańska zginął mężczyzna.

15:35

Rosyjskie wojsko ostrzelało miejscowość w obwodzie chersońskim. Jedna osoba zginęła.

15:27

"Odnieśliśmy częściowy sukces na terenach na zachód od Robotyne w obwodzie zaporoskim, gdzie nasi żołnierze zadali siłom okupacyjnym straty zarówno w sile roboczej, jak i sprzęcie. Nadal okopują się na liniach obrony i wyczerpują wroga na tym kierunku. Na niektórych kierunkach osiągnięto postęp od 100 do 600 metrów" - przekazał ukraińskim mediom Ołeksandr Sztupun, rzecznik sił zgrupowania Tawria.

14:55

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył telekonferencję dotyczącą potrzeb żołnierzy, wysłuchał raportów wywiadu i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także rozmawiał z szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanowem.

14:44

Rosyjskie wojska odpierające ukraińską kontrofensywę w obwodzie zaporoskim wprowadziły taktykę tzw. elastycznej obrony, polegającą na kontrolowanym odwrocie z niektórych terenów, a następnie przeprowadzaniu kontrataków - poinformował amerykański dziennik "New York Times".

Takie działania agresora mają uniemożliwić Ukraińcom zabezpieczanie zdobytych pozycji jako przyczółków do dalszych operacji ofensywnych - na wzór skutecznej ukraińskiej operacji z końca sierpnia, której efektem stało się wyzwolenie miejscowości Robotyne - zauważył "NYT".

14:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we włoskiej telewizji w środę, że "kontrofensywa postępuje", ale armii ukraińskiej brakuje amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej. Krok po kroku robimy wszystko, by odeprzeć wroga - podkreślił w wywiadzie dla włoskiej stacji informacyjnej Sky Tg24.

Trudności to pola minowe, brak pocisków i obrony przeciwlotniczej. Obrona ta jest ważna dla kontrofensywy, a także, by chronić ludność - powiedział ukraiński przywódca.

Dodał: Zima to następne wyzwanie dla naszej ludności i dla ukraińskich żołnierzy. Musimy ją przetrwać, nie tracąc inicjatywy na polu bitwy.

13:11

Rosja jest słabsza niż na początku wojny, oni chcą zamrozić konflikt, ale to nie pomoże Ukrainie - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

11:19

Rosyjskie okręty wojenne, operujące na Morzu Czarnym, już od dawna nie zbliżają się do brzegów Ukrainy kontrolowanych przez władze w Kijowie; jednostki wroga pozostają aktywne w odległości co najmniej 100 mil morskich, czyli około 185 km od naszych wybrzeży - oznajmiła Natalia Humeniuk, rzeczniczka sił ukraińskich na południu kraju.

Wojska agresora nie mają odwagi przekraczać linii, którą - umownie - wyznacza Półwysep Tarchankucki na zachodzie okupowanego Krymu. Okręty i kutry Floty Czarnomorskiej już w zasadzie nie poruszają się w kierunku morza terytorialnego Ukrainy. Od czasu do czasu pojawiają się u wybrzeży Krymu, ale nie dalej - powiadomiła Humeniuk na antenie ukraińskiej telewizji.

"Wróg próbuje (teraz) zademonstrować swoją przewagę na Morzu Czarnym przy pomocy lotnictwa taktycznego" - dodała przedstawicielka sił zbrojnych.

10:27

W obwodach żytomierskim i charkowskim, na północy i północnym wschodzie Ukrainy, zatrzymaliśmy trzech agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego, znanego jako GRU; celem działań tych osób było zbieranie informacji o ruchach naszych wojsk i obiektach infrastruktury krytycznej - powiadomiła w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jednym z zatrzymanych jest obywatel Rosji.

09:50

Rosyjscy okupanci w panice ewakuują się z Tokmaku w obwodzie zaporoskim, które może stać się celem ukraińskiej kontrofensywy; w mieście nie funkcjonują już nawet sklepy - poinformował na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow.

"Okupanci szykują się na gorącą jesień na melitopolskim odcinku (frontu). (...) Przed kilkoma tygodniami (agresorzy) zaczęli wywozić z Tokmaku organy tzw. władzy. Kilka dni temu rosyjscy oficerowie rozpoczęli tam gorączkową ewakuację swoich rodzin, a teraz czas na placówki oświaty - szkoły, uczelnie, technikum. Natomiast we wtorek wieczorem (Rosjanie) ogłosili, że w środę nie będą funkcjonować instytucje administracyjne, sklepy i targ" - powiadomił Fedorow.

09:11

Rosyjskie siły obrony powietrznej najprawdopodobniej zestrzeliły 28 września jeden ze swoich wielozadaniowych odrzutowców bojowych Su-35S (Flanker-M w kodzie NATO) nad Tokmakiem, około 20 km za obecną linią frontu - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, chociaż od początku inwazji Rosja straciła około 90 samolotów, jest to prawdopodobnie dopiero piąta utrata Su-35S, najbardziej zaawansowanego rosyjskiego odrzutowca bojowego w użyciu.

Dodano, że lokalizacja jest istotna, ponieważ położony w obwodzie zaporoskim Tokmak jest silnie ufortyfikowanym miastem, które często gości rosyjskie dowództwo w sektorze linii frontu będącym przedmiotem jednych z najintensywniejszych walk. Kwatery dowództwa są zazwyczaj chronione przez specjalne systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. "Są one prawie na pewno utrzymywane w bardzo wysokiej gotowości, ponieważ Ukraina nadal prowadzi skuteczne głębokie ataki na takie lokalizacje" - napisano w aktualizacji wywiadowczej.

09:10

Rosyjska dziennikarka Marina Owsiannikowa, która zasłynęła antywojennym protestem na antenie państwowej telewizji, została w środę zaocznie skazana przez sąd w Moskwie na 8,5 roku pozbawienia wolności za rzekome rozpowszechnianie "fałszywych doniesień na temat armii" - powiadomił opozycyjny rosyjski portal Mediazona.

Pojęcie "nieprawdziwych doniesień na temat armii" obejmuje wszelkie informacje o inwazji Rosji na Ukrainę, które są niezgodne z oficjalnym przekazem. Wcześniej prokuratura żądała wobec Owsiannikowej kary 9,5 roku więzienia.

08:38

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 23,2 tys. osób a 23,6 tys. wyjechało z Polski do z Ukrainy - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 16 mln 67 tys. wjazdów do Polski i 14 mln 277 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:02

Rosyjskie dowództwo wojskowe, w tym minister obrony Siergiej Szojgu, promuje oficerów, którzy nakazują swoim żołnierzom odpieranie ukraińskich ataków za wszelką cenę, bez liczenia się ze stratami osobowymi - zauważył w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Podczas wtorkowej telekonferencji z dowódcami wojskowymi Szojgu wypowiedział się pozytywnie o niektórych formacjach walczących w pobliżu miejscowości Robotyne i Werbowe w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy. Są to jednostki, które decydują się kontynuowanie szturmów mimo poważnych strat osobowych ponoszonych podczas tych operacji - zauważa ISW.

Jak podkreślił think tank, rosyjscy dowódcy coraz częściej stają przed wyborem pomiędzy wyniszczaniem swoich oddziałów w kontratakach i uzasadnionym z wojskowego punktu widzenia wycofywaniem się na wcześniej przygotowane pozycje.

Zarządzając odwrót i przeciwstawiając się w ten sposób rozkazom przełożonych, oficerowie ryzykują jednak swoją karierę - ocenił ISW.

07:32

Jedzenie dla ludzi z terenów wyzwalanych spod okupacji oraz wyposażenie schronów to główne potrzeby nieustannie ostrzeliwanego przez wojska rosyjskie Chersonia na południu Ukrainy - powiedział PAP ojciec Michał Romaniw z dominikańskiego Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie koło Kijowa.

"W Chersoniu działa już jedna nasza kuchnia, wydająca bezpłatne jedzenie, ale otwieramy tam drugą. Wierzymy, że lewy brzeg Dniepru w okolicach Chersonia będzie wyzwalany. I na pewno wtedy łodziami będą przewożeni ludzie do Chersonia, więc miasto będzie potrzebowało większej pomocy. Wierzymy w to, że to będzie ta właśnie najbardziej potrzebna rzecz w Chersoniu" - wyjaśnił.

Centrum św. Marcina de Porres z Fastowa w obwodzie kijowskim niesie pomoc ludziom na terenach przy froncie trwającej od lutego ubiegłego roku inwazji Rosji na Ukrainę. Wiosną Centrum założyło w Chersoniu kuchnię, która karmi 800 ludzi dziennie. "Do końca sierpnia wydaliśmy 60 tysięcy obiadów" - podkreśla duchowny.

07:25

Trzymam się daty 2030 r., bo to jasna zachęta dla wszystkich, żeby być gotowym na rozszerzenie Unii Europejskiej - podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Michel został zapytany w wywiadzie, czy na nieformalnym szczycie przywódców w Granadzie, który odbędzie się w najbliższy piątek, może pojawić się wyraźny sygnał w sprawie rozszerzenia UE dla krajów do niej kandydujących.

"Sygnałów jest dużo od wielu miesięcy. Najpierw przyznanie statusu kandydata Ukrainie i Mołdawii i danie wyraźnej perspektywy Gruzji - to decyzje Rady Europejskiej. Ale też poszczególni przywódcy państw UE wysyłają sygnały, że trzeba przyspieszyć wysiłki w tym kierunku. I wreszcie w agendzie spotkania w Granadzie jest dyskusja o przyszłości UE w kontekście rozszerzenia. To jest bardzo mocny sygnał. Te państwa wiedzą, że grudzień będzie bardzo ważnym momentem. Bo wcześniej Komisja Europejska ogłosi raport o zaawansowaniu reform w Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Bośni i Hercegowinie, Albanii i Macedonii Północnej. Śledzimy też wydarzenia w Czarnogórze (gdzie powstaje nowy rząd) i napięcia między Serbią i Kosowem" - odpowiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

05:30

Od początku roku zneutralizowaliśmy prawie 4 tys. cyberataków na ukraińskie organy władzy i obiekty infrastruktury krytycznej - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Większość wrogich ataków ma na celu znalezienie dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów organów władzy państwowej i technologicznych systemów infrastruktury - czytamy w komunikacie.

By "wejść do systemu", rosyjscy hakerzy najczęściej wykorzystują dostępne serwisy, takie jak skrzynki e-mail. Jak przypomina ukraińska redakcja Radia Swoboda, na początku sierpnia SBU poinformowała o zablokowaniu próby dostępu do systemu wymiany danych Sił Zbrojnych Ukrainy przez rosyjski wywiad wojskowy.

05:28

Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne. Potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i regionu Morza Czarnego - oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE.

"Prezydent Klaus Iohannis podkreślił, że Rosja musi zaprzestać ataków na ukraińskie porty nad Dunajem, w bezpośrednim sąsiedztwie Rumunii" - powiadomiła kancelaria głowy państwa. Iohannis po raz kolejny podkreślił, że ataki, mające na cele zniszczenie magazynów ze zbożem i infrastruktury portowej na Dunaju, to zbrodnie wojenne.

05:24

Trybunał Konstytucyjny Mołdawii orzekł we wtorek, że członkowie, uznanej wcześniej za niekonstytucyjną, prorosyjskiej partii Szor mogą wystartować w wyborach samorządowych - podały lokalne media.

Trybunał uznał za niezgodną z konstytucją poprawkę do kodeksu wyborczego, mówiącą o pięcioletnim zakazie startu w wyborach dla członków zdelegalizowanych partii. Z piątki sędziów dwóch zgłosiło zdanie odrębne.

19 czerwca Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował partię Szor i uznał, że była nielegalnie finansowana, przekupywała wyborców i uczestników protestów.