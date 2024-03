Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski, rosyjskie formacje walczące po stronie Ukrainy, wkroczyły rano do odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji. Rosjanie coraz częściej używają granatów zawierających szkodliwe substancje chemiczne, co stanowi potencjalne naruszenie konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej, której Rosja jest sygnatariuszem - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW) za źródłem w ukraińskim wojsku. Korea Północna prawdopodobnie wznowiła dostawy uzbrojenia do Rosji drogą morską. Atak drona spowodował pożar składu paliw w mieście Orzeł na zachodzie Rosji - poinformował portal Ukrainska Prawda. Wtorek jest 748. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim podawane na bieżąco.

Zniszczenia w Awdijiwce / AA/ABACA / PAP/Abaca 09:30 Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski, rosyjskie formacje walczące po stronie Ukrainy, wkroczyły rano do odwodów kurskiego i biełgorodzkiego w Rosji w ramach wspólnej operacji - powiadomiły oddziały ochotnicze na swoich kanałach na Telegramie. "Marzymy o Rosji wolnej od dyktatury Putina. (...) Centymetr po centymetrze odbierzemy reżimowi naszą ziemię. (...) Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - poinformował w komunikacie Legion Wolność Rosji. Później formacja dołączyła do swojego wpisu nagranie ukazujące ruch czołgów i opatrzone podpisem: "Czołgi nie boją się błota. Przekroczyliśmy Rubikon. Przekroczyliśmy granicę" 08:55 Na kierunku zaporoskim w Ukrainie siły rosyjskie coraz częściej używają granatów zawierających szkodliwe substancje chemiczne, co stanowi potencjalne naruszenie konwencji o zakazie stosowania broni chemicznej, której Rosja jest sygnatariuszem - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW) za źródłem w ukraińskim wojsku. Rzecznik ukraińskiego zgrupowania wojskowego Tauryda (Tawrija) Dmytro Łychowij oświadczył, że tylko od 4 do 10 marca siły rosyjskie użyły co najmniej 60 granatów zawierających duszącą i łzawiącą substancję wobec ukraińskich sił w strefie działań Taurydy (tereny sięgające od Awdijiwki do zachodniej części obwodu zaporoskiego) - zaznacza amerykański think tank. Łychowij podkreślił, że praktyka wroga polegająca na używaniu trującej amunicji jest dowodem na to, że nie jest on w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych środków. Łychowij zasugerował, że siły rosyjskie najprawdopodobniej wyposażają granaty w bojowy środek trujący chloropikrynę lub podobną substancję. Chloropikryna jest niszczącym płuca środkiem do tłumienia zamieszek, który ma cechy gazu łzawiącego - nie musi być śmiertelny, ale może mieć bardzo szkodliwy wpływ na organizm przy wdychaniu. 07:43 Rosja twierdzi, że odparła zmasowany ukraiński atak dronami. Siły powietrzne w siedmiu rosyjskich obwodach miały zestrzelić 25 bezzałogowców wystrzelonych przez Ukraińców. Eksplozje spowodowały pożary w dwóch obiektów paliwowych. Celem ataku była między innymi infrastruktura energetyczna w obwodzie niżnonowgorodzkim - tam dron eksplodował w zakładzie przetwórstwa ropy. Wybuchł pożar, w gaszeniu którego uczestniczył pociąg strażacki. Instalacje naftowe zostały też uszkodzone w obwodzie orłowskim - tam w związku z pożarem ewakuowano okolicznych mieszkańców. Rosyjskie agencje informują o zestrzeleniu w sumie 25 bezzałogowców - najwięcej w obwodach kurskim, biełgorodzkim i briańskim. Jednak - co ciekawe - maszyny miały dolecieć także do odległych od Ukrainy miejsc. Drony miały być zniszczone w obwodzie moskiewskim, a nawet w obwodzie leningradzkim. Tam chodzić miało o maszynę typu samolotowego, która - jeśli została wystrzelona z Ukrainy - musiała pokonać ponad tysiąc kilometrów. 07:38 Korea Północna prawdopodobnie wznowiła w niedzielę dostawy uzbrojenia do Rosji drogą morską po przerwie trwającej od połowy lutego - powiadomił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), który powołał się analizę zdjęć satelitarnych przeprowadzoną przez portal NK News. Te zdjęcia dowodzą, że do północnokoreańskiego portu Rason przybył statek towarowy przypominający rosyjską jednostkę Lady R, wykorzystywaną już do transportu amunicji w październiku 2023 roku i w lutym br. Statek prawdopodobnie przewozi kontenery, które zostaną wypełnione uzbrojeniem przeznaczonym dla rosyjskiej armii - czytamy w opracowaniu ISW. 05:27 Atak drona spowodował pożar składu paliw w mieście Orzeł na zachodzie Rosji - poinformował portal Ukrainska Prawda. Miasto Orzeł położone jest w odległości około 150 kilometrów od granicy z Ukrainą. Przyczyną pożaru był według gubernatora bezpośredni atak drona lub jego upadek na teren bazy w wyniku zestrzelenia. Ukrainska Prawda przytacza też relacje rosyjskich mediów, które informują, że w wyniku ataków "rzekomo ukraińskich dronów" w obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą siedem miejscowości zostało pozbawionych energii elektrycznej. Zobacz również: Rosyjskie rafinerie w ogniu. To efekt zmasowanego ataku Ukraińców 05:25 Ukraińcom nie kończy się odwaga, ale kończy się amunicja, a nam kończy się czas, żeby im pomóc - powiedział w poniedziałek dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej podczas wysłuchania w amerykańskim Senacie. Ostrzegał, że jeśli Kongres nie przyjmie pakietu pomocowego dla Ukrainy, będzie to historyczny błąd. Zobacz również: Szef CIA: Ukraińcom kończy się amunicja, a nam czas, żeby im pomóc 05:22 Rosja niemal na pewno nie chce bezpośredniego konfliktu z siłami USA i NATO i uważa, że jej strategia na Ukrainie przynosi skutki - napisano w corocznym raporcie amerykańskiego wywiadu nt. globalnych zagrożeń. Szefowie służb przekonywali jednak w Senacie, że z pomocą USA Ukraina będzie w stanie powstrzymać Rosję i odzyskać inicjatywę. Zobacz również: Wywiad USA: Rosja nie chce konfliktu z NATO. Putin zadowolony z przebiegu wojny 05:20 Natarcie Rosjan zostało zatrzymane, a sytuacja na froncie jest znacznie lepsza niż przez ostatnie trzy miesiące - powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji prywatnej BFM TV i dziennika "Le Monde". "Mieliśmy trudności ze względu na brak amunicji artyleryjskiej, blokadę powietrzną, rosyjską broń dalekiego zasięgu i duże zagęszczenie rosyjskich dronów - mówił ukraiński prezydent - ale ofensywa Rosji została wstrzymana, a jej armia traci dużą część sił witalnych". Zełenski ostrzegł jednak, że sytuacja może się zmienić "za miesiąc lub tydzień", jeśli ukraińska armia nie otrzyma wystarczającego wsparcia. 05:16 Słowacki minister obrony Robert Kaliniak uważa, że zamiast dyskutować o rozmieszczeniu zachodnich wojsk na Ukrainie państwa sojusznicze powinny raczej rozmawiać o repatriacji ukraińskich mężczyzn objętych mobilizacją. Dodał, że byliby największą pomocą dla ukraińskiego wojska. Według szefa resortu obrony takich Ukraińców jest 300 tys. Zobacz również: Rosyjskie rafinerie w ogniu. To efekt zmasowanego ataku Ukraińców

